Waarom jonge vertalers het zo lastig hebben: ‘Hoe lang kan een lange adem zijn?’

De vertalers raken op. Tenminste, als we niet oppassen. In 2019 bracht het Expertisecentrum Literair Vertalen een ‘Vertaalpleidooi’ uit dat de noodklok luidde over het verontrustend gebrek aan nieuwe vertalersaanwas. Als de leegloop van de talenopleidingen doorzet, er niet actief ingegrepen wordt om het beroep van literair vertaler aantrekkelijker te maken, loopt de Nederlandse vertaalcultuur ernstig gevaar.

Een grimmig toekomstbeeld. Als we teruggeworpen worden op onze gebrekkige kennis van het Engels, Duits en Frans, (om over andere taalgebieden maar te zwijgen) betekent dat een verschraling waar je haast niet over na wil denken. Maar wat zijn de moeilijkheden waar jonge literair vertalers tegenaan lopen?

Vertalers Eva Wissenburg, (1990, vertaler Frans), Anne Lopes Michielsen (1989, vertaler Portugees) en Adiëlle Westercappel (1995, vertaler Engels) kozen voor hun vak uit een diepe liefde voor taal, literatuur en vertaalkunst, maar met liefde alleen kom je er niet. Eva Wissenburg studeerde in 2015 af en is de enige van deze drie die inmiddels zou kunnen leven van louter haar vertaalwerk. Ze maakt zich zorgen als ze getalenteerde collega’s om zich heen ziet stoppen: „Het is echt heel erg lastig om de stap te maken van opleiding naar een stevige vertaalpraktijk.”

Wat maakt het zo lastig? Als je net begint ligt er voor nieuwe vertalers een scala aan mentoraten, cursussen en talentenprogramma’s te wachten. Maar dan moet je serieuze opdrachten binnen hengelen.

Lopes Michielsen: „Het duurt zeker bij een ‘kleine’ taal vrij lang voordat je aan die eerste opdracht komt. En de onzekerheid of er daarna nieuwe opdrachten komen is slopend.” Zij is zelf in 2014 afgestudeerd en heeft inmiddels zo’n zeven boeken vertaald, vooral kinderboeken, en vertaalt vooral voor tijdschriften, maar wil uiteindelijk het liefst consequent romans vertalen. „Het voelt nog steeds alsof ik na elke opdracht opnieuw in de startblokken sta. Het voelt alsof je er nooit bent.”

Het duurt zeker bij een ‘kleine’ taal vrij lang voordat je aan die eerste opdracht komt. En de onzekerheid of er daarna nieuwe opdrachten komen is slopend Lopes Michielsen vertaler Portugees

Dat maakt het zeker voor beginnend vertalers een buitengewoon onzeker bestaan, ziet ook Wissenburg. „Je hebt geen stabiele stroom van opdrachten, waardoor je genoodzaakt bent om er werk naast te doen. Maar tegelijkertijd zijn de deadlines van een opdracht er op ingericht dat je wel fulltime vertaalt. Of meer dan fulltime.”

Alledrie wijzen de jonge vertalers erop het geen makkelijke wereld is om ‘binnen’ te komen. Goed vertalen is niet genoeg. Westercappel: „Ik heb gemerkt dat uitgeverijen heel erg een ons-kent-ons mentaliteit hebben en altijd vissen in dezelfde poule van vertalers, en dat is ergens natuurlijk ook wel te begrijpen want dat is een veilige keus. Maar zo krijg je wel de gesloten vertaalwereld die we nu hebben in Nederland.”

En áls je dan eenmaal zo’n felbegeerde opdracht hebt, is het honorarium ronduit belabberd. „Op de universiteit werd ook altijd wel als een soort disclaimer gebracht: let op, waarschijnlijk moet je nevenwerkzaamheden regelen, of een rijke partner,” lacht Westercappel.

Literair vertalers werken met een modelcontract, met een minimum tarief dat in de praktijk vaak ook meteen het maximumtarief is. Lopes Michielsen zocht ooit uit of de decennialange roep om hogere tarieven de afgelopen jaren eigenlijk effect heeft gesorteerd. „Ik schrok daar zelf enorm van. Inmiddels is dat minimumtarief zeven cent per woord. Maar in veertien jaar is dat met maar 1 cent gestegen. Omdat het is geïndexeerd, wat toch iets anders is dan een stijging.”

Wat ook niet helpt bij de hogere looneisen, is het gebrek aan zichtbaarheid. De neiging van recensenten om de vertaler te vergeten te noemen zien ze allemaal als een hardnekkig probleem.

Niet genoemd worden werkt zeker voor jonge vertalers heel erg ontmoedigend, omdat je al keihard aan het worstelen bent om er überhaupt van te kunnen leven Eva Wissenburg vertaler Frans

Wissenburg: „Niet genoemd worden werkt zeker voor jonge vertalers heel erg ontmoedigend, omdat je al keihard aan het worstelen bent om er überhaupt van te kunnen leven. Je krijgt toch al bijna nooit feedback.” En als er in de krant al een compliment wordt gemaakt naar de vertaling, is dat nooit echt diepgravend, en gaat dat hooguit in een bijzin met één term, merkt Wissenburg: „Hooguit staat er iets als: ‘zorgvuldig, soepel, prachtig.’ Daar moet je dan weer een half jaar op teren.”

Nog afgezien van specifieke recensies, valt er voor het algeheel begrip van het vertalersvak ook nog een hoop te winnen, merkt Westercappel. „Veel van mijn vrienden werken in de ICT, en als ik met hen over mijn vak praat is een van de reacties die ik vaak krijg: ‘Goh, gebeurt dat niet met Google Translate?”

Maar ook doorgewinterde lezers zouden meer plezier mogen halen uit de vertalingen, vindt Lopes Michielsen. „Ik zou zo graag willen dat lezers zich bewust zijn van het feit dat ze een vertaling lezen, en dat ze dat zien als iets moois, als iets interessants. Niet een bijzaak voor in een bijzin.”

Ook Wissenburg heeft de indruk dat het vaak als ‘beter’ wordt gezien als je een roman in de originele taal leest. Maar als ik een boek vertaal, heb ik aan het eind heb ik het aan het eind al bij al wel veertig keer gelezen, en dan vind ik nog steeds nieuwe dingen. Wij zijn als vertalers getraind om dat alles zo goed mogelijk in het Nederlands over te brengen. Ik geloof gewoon niet dat zo veel mensen al die vreemde talen zo goed beheersen dat ze die nuances állemaal zien.”

Veel van mijn vrienden werken in de ICT, en als ik met hen over mijn vak praat is een van de reacties die ik vaak krijg: ‘Goh, gebeurt dat niet met Google Translate? Adiëlle Westercappel vertaler Engels

In een ideale wereld zou Lopes Michielsen willen dat lezers misschien zelfs speciaal voor hun favoriete vertalers naar de boekhandel gaan. „Zo van: die en die heeft weer iets vertaald, dat ga ik lezen. Als er meer waardering is, worden vertalers hopelijk minder als pure kostenpost beschouwd.”

Die ideale wereld is ver weg. En dat heeft voor Lopes Michielsen reële gevolgen. „Ik vraag me nu soms af: hoe lang kan een lange adem zijn? En hoeveel longcapaciteit heb ik nog? Ik heb net voor literair tijdschrift Terras als gastredacteur een nummer samengesteld rondom Portugeestalige literatuur. Dat was voor mij echt een droom die uitkwam. Ik heb er een playlist bij gemaakt, een hele website, ik heb echt mijn hele ziel en zaligheid erin gestopt. Zo hoop ik nu uitgeverijen te enthousiasmeren voor vertalingen uit het Portugees. Maar als dit ook niets uithaal, weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer.”

Voor Westercappel is die kwestie nog niet aan de orde. Haar vierde boek is net uitgegeven: de verhalenbundel Lot van Bryan Washington, samen vertaald door dertien beginnende vertalers in een speciaal project van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Zolang zij nog altijd plezier haalt uit haar werk, dat ze in dienst wil stellen aan het vertalen van auteurs van kleur, gaat ze door.

Ook voor Wissenburg wegen de momenten van euforie nog altijd op tegen de momenten van wanhoop en eenzaamheid, en ze is blij met de steun die ze krijgt. Toch twijfelt ze desgevraagd welk advies ze beginnende vertalers mee zou geven. „Ik schipper een beetje tussen ‘Doe het niet’ en ‘Doe het juist wel.’ Ik vind het een beetje cheesy klinken om te zeggen ‘Als je het echt wil dan kom je er wel.’ Vertalers zijn gedreven mensen. Vaak hoor je: ‘Er staat heel weinig tegenover, maar het werk zelf is prachtig’. Blijkbaar vinden we het nog steeds leuk genoeg om de serieuze nadelen te accepteren. Maar het systeem is niet gezond. Of je het redt of niet zou niet af moeten hangen van je bereidheid om dit soort dingen te pikken.”

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven