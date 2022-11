Kiev gaat gebukt onder stroomonderbrekingen. ‘Moeten we dan op straat vuur maken om te koken, als in prehistorische tijden?’

Met de zaklantaarn van hun mobiele telefoon schijnen elektricien Oleksandr Pavlyk en café-eigenaar Nina Antosjtsjenko op twee elektrische kookplaten en vervolgens op de frituurpan. In de keuken van eetcafé Podil East India Company is het vanavond volledig donker. Het café in Podil, de hippe wijk in de Oekraïense hoofdstad Kiev, zit al twee uur zonder elektriciteit, net als de buren. Beneden op de bar en op de tafels staan kaarsen.

Antosjtsjenko en haar Amerikaanse echtgenoot en mede-eigenaar Adam Howell hebben de hulp ingeroepen van elektricien Pavlyk (31). Samen met Antosjtsjenko loopt hij door het café om te achterhalen hoeveel stroom de elektrische apparaten nodig hebben en welke generator daarbij past. Na de keuken bekijkt Pavlyk de elektrische kookplaat bij de bar. Antosjtsjenko (40) staat naast hem met haar telefoon liggend op een powerbank. „Die heb ik nodig nu ik mijn telefoon ook gebruik als zaklantaarn.”

Pavlyk heeft het drukker sinds Rusland vorige maand begon met aanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen. Sindsdien kampt Kiev met stroomstoringen. Begin deze maand zei president Volodymyr Zelensky dat landelijk 40 procent van de energie-infrastructuur ernstig is beschadigd. Om het netwerk niet te overbelasten hebben delen van Kiev geen elektriciteit op bepaalde uren van de dag.

Aan de hand van een schema kun je zien wanneer er geen elektriciteit is. Café Podil East India Company moet het vandaag van drie uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds doen zonder stroom. Zo gaat het deze hele week rond deze tijdstippen. Daar moeten Antosjtsjenko en Howell (43) wat op vinden.

Humus en steak tartare

Want hun klandizie loopt achteruit, en dus ook de omzet. Dat zien ze vanavond opnieuw gebeuren. Een groep verlaat het café als ze te horen krijgt dat er geen warme gerechten worden geserveerd. Zonder stroom maakt Podil East India Company alleen koude gerechten als humus, bietenkokoschutney en Bengaalse steak tartare. In de ijskast blijft het vlees wel even goed tijdens de afgesloten uren, legt Howell uit. Generatoren moeten zorgen voor warme gerechten tijdens de stroomloze uren, zodat de klanten blijven komen.

Kiev heeft een evacuatieplan klaarliggen voor als de Russische aanvallen tot een volledige stroomstoring leiden

De twee eigenaren klagen niet. Sommige van hun voormalige werknemers vechten aan het front. Daar gaan de zorgen naar uit. Antosjtsjenko probeert om te gaan met de situatie door haar powerbank altijd bij zich te hebben en thuis te koken op een campinggasstel. „We passen ons aan.”

Maar, zegt ze ook, we moeten wel onze werknemers kunnen blijven betalen. Pavlyk ziet de economische schade en psychologische druk onder zijn klanten. „Cafés en restaurants sluiten. Je verliest je werk en inkomen, maar je moet wel je kinderen te eten geven en je leningen en hypotheek betalen.”

Het leven buiten in Podil, met donkere straten zonder verlichting, past zich ook aan. Een bloemist op een plein schijnt met haar telefoon op haar bloemen. Andere straatverkopers hebben een lamp met batterijen aangeschaft. De generator van een koffiebar bromt zo hard dat de straatmuzikant vijf meter verderop bijna volledig wordt overstemd. De enige verlichting op straat komt van de auto’s. Gebouwen zijn in het donker gehuld.

Kiev heeft een evacuatieplan voor alle inwoners klaarliggen als de Russische aanvallen op de energie-infrastructuur aanhouden en een volledige stroomstoring veroorzaken, die ook andere publieke voorzieningen raakt. Juist nu de winter nadert. Daarover denkt Antosjtsjenko niet na. „In de huidige omstandigheden kijken we hooguit een paar dagen vooruit. Maar als we weg moeten, doen we de zaak dicht en ga ik naar mijn moeder buiten Kiev.”

Applaus en gejuich

Dan, een uur eerder dan het schema aangeeft, floept in café Podil East India Company het licht aan. Direct gevolgd door applaus en gejuich. De muziek gaat aan.

Meteen stromen gasten binnen. Boven, naast de op de muur beschilderde planten, drinkt Volodymyr Majko (25) een glas Indiase alcoholische drank met twee vrienden. „Geen idee hoe het heet. Maar het is hip.” Hij zit er tevreden bij nu hier de elektriciteit het doet. Hij woont aan de andere kant van de stad, op de linkeroever. „Daar hebben we twee uur per dag stroom. De prijzen van kaarsen zijn vertienvoudigd. ”

De huidige situatie is niet vergelijkbaar met toen de Russische krijgsmacht in februari de Oekraïense hoofdstad belegerde, blikt Majko terug. Hij bleef toen in Kiev en gaf net als nu humanitaire hulp. „Die dagen waren beangstigend. We hadden wel elektriciteit, maar wisten niet of we zouden blijven leven. Nu zijn we veilig. Natuurlijk zijn er raketaanvallen maar het is niet zo erg als het begin van de oorlog.”

Hij zegt dat er vanuit de overheid verschillende scenario’s voor de komende winter de ronde doen. Een daarvan is dat er mogelijk helemaal geen stroom en geen verwarming zal zijn. „Moeten we dan op straat vuur maken om te koken, als in prehistorische tijden?” Een ander scenario is dat de situatie net als nu wordt met alleen stroomonderbrekingen. Zijn 86-jarige oma heeft in ieder geval een hoofdlamp gekregen, zodat ze kan lezen als er geen stroom is. Voor zichzelf heeft Majko warme kleren gekocht. „We bereiden ons voor op het ergste en hopen op het beste.”