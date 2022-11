Gecast om een mannenfantasie uit te beelden

In haar schokkende boek Wat de Fak vertelt actrice Maryam Hassouni wat ze allemaal aan ellende heeft moeten doorstaan in de Nederlandse film- en televisiewereld. Aanranding en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet eens de ernstigste zaken die ze meemaakt. De grootste zaak in het boek gaat over treiteren. Het is Hassouni’s machteloosheid en eenzaamheid die de meeste indruk maken.

De actrice beschrijft in het boek ook haar gevecht om naakt- en seks-scènes te vermijden, of die in ieder geval te reguleren. Een oudere, mannelijke regisseur vindt dat zo’n gezeur dat hij haar domweg vervangt. De Amerikaanse documentaire Body Parts (NPO2) gaat over vrouwelijk naakt en seks in Hollywood. Een iets ander verhaal: Amerikanen hebben een ambivalente houding jegens naakt, terwijl Nederlandse filmmakers juist graag hun ‘vrijheid’ tonen door veel naakt in hun werk te stoppen.

Maar de actrices die regisseur Kristy Guevara-Flanagan interviewt, vertellen in wezen hetzelfde verhaal als Hassouni: vrouwen moeten steeds weer figureren in clichématige mannenfantasieën, waarin aantrekkelijke vrouwen door mannen worden bekeken, en waarin zij zich gewillig onderwerpen aan hardhandige macho’s. Ze dienen als dienstbare pronkstukken, als jonkvrouwen in nood, ze worden verkracht – steeds weer dezelfde tropes. Gevaarlijk, stelt Body Parts, want veel mensen maken voor het eerst kennis met seks in de bioscoop. „Wat we zien in films, nemen we mee naar de slaapkamer.”

De opzet van Body Parts is breed. Dus ook de discriminatie van dikke vrouwen, zwarte vrouwen, en vrouwen met een beperking komen aan bod, alsmede het inzetten van body doubles en computer-animatie om de getoonde lichamen te laten voldoen aan een beperkt mannelijk schoonheidsideaal.

Wie protesteert, is een preutse zeikerd. Actrices zijn zo bang dat ze de regisseurs teleurstellen, en vervolgens geen werk meer kunnen krijgen omdat ze ‘moeilijk doen’, dat ze heel veel slikken wat ze niet oké vinden.

Hassouni’s boek loopt slecht af: de bully komt ermee weg, zijzelf stopt met acteren. Het enige wat ze nog kan doen, is deze woedende aanklacht schrijven. De film wil juist graag positief eindigen, dus wijzen de geïnterviewden op de komst van de intimiteitscoach, die in de gaten houdt of actrices niets tegen hun zin doen. De geïnterviewden vertellen verder dat zeker in series de vrouwelijke scenaristen en regisseurs oprukken, waardoor vrouwen rijkere rollen krijgen dan die van eye candy.

Handen vol aan zorg

Iets heel anders: mantelzorg. De zesdelige documentairereeks Kanaal Sociaal (dinsdag, NPO2) volgt diverse mantelzorgers rond Deventer die hun handen vol hebben aan een meervoudig gehandicapt kind, een psychotische broer, of een demente echtgenote.

In de eerste scène rondt Mariska haar nachtdienst in het verpleeghuis af, om ’s ochtend thuis te zorgen voor haar vier kinderen, en voor haar man John, die een herseninfarct heeft gehad. „Voor Mariska voelt werk vaak als vrije tijd”, zegt de commentaarstem. „Thuis begint het echte werk.” Als de kinderen naar school zijn, probeert ze te slapen op de bank. Maar John houdt haar wakker door te gaan klussen. Waarom gaat ze dan ook op de bank liggen? Vermoedelijk omdat ze John in de gaten wil houden. Hij kan ieder moment een toeval krijgen. Maar ja, wanneer moet ze dán slapen?

De documentaire bevat veel hartverwarmende beelden, vol liefde en zorgzaamheid. Bewonderenswaardig wat die mensen doen. Maar dat mag niet verhullen dat dit symptomen zijn van een breekbaar systeem dat volgens Kanaal Sociaal afstevent op een ‘zorg-infarct’. De zorg is onderbemand, kost steeds meer geld, en dat gaat niet veranderen. En wie zorgt er voor de mantelzorgers die straks zelf omvallen?