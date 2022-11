Een kwart van alle 340.000 universiteitsstudenten komt nu uit het buitenland

Een kwart van alle 340.000 studenten aan de veertien Nederlandse universiteiten komt momenteel uit het buitenland. Ook dit jaar hebben meer internationale studenten zich ingeschreven dan vorig jaar, al is de toename iets afgezwakt, concludeert koepelorganisatie Universiteiten van Nederland donderdag op basis van voorlopige inschrijfcijfers. Mogelijk komt de afvlakking van de stijging doordat universiteiten buitenlandse studenten aanbevelen een woning te vinden voordat ze naar Nederland komen.

Vanaf 2017 lag de groei van het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks tussen de 12 en 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Voor het studiejaar 2022-2023 ligt dat op 7 procent procent. Volgens Universiteiten van Nederland is dit het eerste jaar waarin de groei van het aantal internationale inschrijvingen afvlakt. Het grootste deel van de buitenlandse studenten, zo’n 72 procent, komt uit de Europese Economische Ruimte – de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Universiteiten klagen al jaren over het hoge aantal internationale studenten en zeggen de instroom niet aan te kunnen. Ze vrezen dat Nederlandse studenten geen kans meer hebben om bepaalde studies te volgen en zien in hun steden problemen op de woningmarkt ontstaan. Uit een jaarlijks onderzoek van Kenniscentrum Studentenhuisvesting blijkt dat er dit jaar een tekort is van zo’n 27.000 studentenwoningen. Onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit raadden internationale studenten aan om dit studiejaar niet naar Nederland te komen, als zij op moment van vertrek nog geen huisvesting hadden gevonden.

Lees ook: Wel een studie in Nederland, geen plek om te wonen

Gezondheidszorg minder populair

Het totale aantal inschrijvingen bij universiteiten is dit jaar iets gedaald, met 1.200 studenten, zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers. Universiteiten van Nederland vermoedt dat het tussenjaar – dat sommige leerlingen gebruiken om bijvoorbeeld te reizen of vrijwilligerswerk te doen – sinds de pandemie weer populairder is. Relatief veel studenten schreven zich in voor een opleiding aan faculteiten natuurwetenschappen, zoals scheikunde of wiskunde: deze opleidingen zagen een toename van 3 procent. Het aantal inschrijvingen in economische studies, zoals bedrijfskunde of economie, nam juist af met 1 procent.

Ook Nederlandse hbo-opleidingen zagen dit studiejaar minder nieuwe studenten binnenkomen, aldus Vereniging Hogescholen. De daling bedraagt gemiddeld zo’n 5,5 procent, maar kent uitschieters. Het opvallendst is de daling van 12,5 procent voor opleidingen in de gezondheidszorg, zoals verpleegkunde of verloskunde. Associate degree-opleidingen voor allerlei sectoren, waarmee hbo-studenten kunnen doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs, waren daarentegen ook dit jaar erg populair. Deze zagen een toename van 31,7 procent.

Lees ook: Uitpuilende collegezalen en ellenlange wachtlijsten: universiteiten willen niet meer groeien