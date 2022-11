Duits energiebedrijf RWE mag nieuw windpark voor Nederlandse kust bouwen

De Duitse energiegigant RWE heeft een aanbesteding gewonnen om een windpark te bouwen in de Noordzee. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat donderdag. Het park zal genoeg stroom opwekken om elektriciteit aan ongeveer 1 miljoen huishoudens te leveren.

Het windpark, met de naam Hollandse Kust West, komt op ongeveer vijftig kilometer van de kust ten westen van IJmuiden te liggen en krijgt geen subsidie van de overheid. Het is het derde grote windpark dat Nederland zonder subsidie laat aanleggen.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) staat de opgewekte energie van het park gelijk aan „zo’n 6 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland”. Het kabinet wil dat alle geplande windparken rond 2030 in 75 procent van de elektriciteitsvraag voorzien.

Andere partijen

Onder meer Shell, Eneco en Vattenfall dongen mee in de strijd om de vergunning. Deze concerns maken nog kans op een andere vergunning binnen hetzelfde gebied in de Noordzee. Ook daar staat een windpark op de planning. Jetten schrijft donderdag aan de Kamer dat de commissie langer nodig heeft om de aanvragen te beoordelen en op uiterlijk 15 december de gunning bekendmaakt. Beide parken zijn naar verwachting in 2026 klaar.

Het kabinet het de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 gigawatt. In het klimaatakkoord werden al afspraken gemaakt om elf gigawatt te produceren in 2030.

Rechtszaak

Momenteel loopt er een rechtszaak van RWE tegen de Nederlandse staat bij het internationale tribunaal International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington. Het energiebedrijf wil met 1,4 miljard euro gecompenseerd worden, omdat zijn moderne kolencentrale in de Eemshaven na 2030 van Nederland geen kolen meer mag verstoken.