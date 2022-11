Drentse boeren willen van roofdier af: ‘Van mij mogen ze de wolf afknallen’

Boeren in Drenthe hadden de bijeenkomst aangekondigd als een „safari waarin mensen met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen van de wolf in Nederland zijn”. Dat valt mee. „We hebben het woord safari gebruikt om aandacht te vragen voor wat er hier gebeurt”, zegt voorzitter Dirk Bruins van boerenorganisatie LTO Noord. „Veel mensen vinden de mogelijkheid om een wolf tegen te komen spannend of mooi. Dat begrijp ik. Wij zijn niet tegen de wolf. Maar er wordt veelal eenzijdig over bericht.”

In een zaaltje van een dierenartsenpraktijk in het Drentse Sleen vertellen boeren hoe zeer de komst van de wolf hun leven heeft ontwricht – en dat is zonder de directe aanblik van bebloede schapen of kalveren al indrukwekkend genoeg. „Heel confronterend”, concludeert burgemeester Renze Bergsma (CDA) van Coevorden, waar Sleen onder valt, na aan het aanhoren van enkele verhalen.

De dierenartsenpraktijk grenst aan het land van melkveehouder Albert Eising, waar vorige maand een kalf sneuvelde en enkele andere gewond raakten, en een kalf moest worden afgemaakt nadat het dier in paniek in een mestput was gevallen. Eising: „Toen ik besefte dat het de wolf was geweest, overviel me een gevoel van woede. Als een koe een beetje kreupel naar het slachthuis wordt gebracht, krijgt de eigenaar een boete. Maar dit moeten we maar goed vinden? Van mij mogen ze de wolf afknallen.”

‘Erger dan ritueel slachten’

Ook melkveehouder Wilco Hilhorst uit het naburige dorp Noord-Sleen kan erover meepraten. Hij houdt het niet droog als hij vertelt hoe een van zijn kalveren misschien wel uit nieuwsgierigheid naar de wolf is gelopen om vervolgens dood in een sloot te eindigen, aangevreten en de staart afgerukt. „Ik schiet vol.”

Schapenhouders Jacqueline en Albert Koppelaar uit Eemster kregen onlangs de schrik van hun leven toen een wolf enkele lammetjes verschalkte en enkele andere gewond achterliet. Ook zij zijn boos. Jacqueline Koppelaar: „Politieke partijen maken zich boos om ritueel slachten. Maar wat de wolf aanricht, is duizend keer erger.”

De boeren hebben schapendokter Reinard Everts gevraagd een toelichting te geven. Dat doet hij graag, zeker nu minister Christianne van der Wal (Natuur, VVD) deze week heeft opgeroepen tot een „brede maatschappelijke dialoog” over het inheemse, Europees beschermde roofdier. „Ik zal proberen niet te polariseren”, zegt Everts. Wel wil hij „de feiten” vertellen. Hij wijst erop dat de schade groter is dan blijkt uit het aantal omgekomen dieren. Ook gewonde schapen blijven volgens hem hinder ondervinden van zo’n aanval. Zo zou het aantal lammeren afnemen.

Op ‘de wolvensafari' werden foto’s getoond van aangevallen dieren. Foto Bram Petraeus

Waar de schapendokter zich tevens aan stoort, is het gemak waarmee burgers beweren dat boeren hun vee beter moeten beschermen, bijvoorbeeld door het plaatsen van rasters. Everts ontrolt buiten een 1.20 meter hoog raster en vertelt dat het veelal ondoenlijk is deze over grote oppervlakten aan te brengen, en dat ze bovendien de wolf niet altijd tegen kunnen houden – al was het maar omdat er gras tegen het raster aan groeit en de stroom daardoor wegvalt. Daar komt bij dat in de rasters schapen verstrikt raken, en ook andere beschermenswaardige diersoorten er last van hebben, zoals kuikens van weidevogels, reeën en hazen.

Het enige alternatief zou zijn: alle dieren binnen houden. LTO Noord vindt dat er „onvoldoende debat” is over nut en noodzaak van wolfwerende maatregelen. Zo wordt wel gezegd dat wolven het op schapen en runderen gemunt hebben omdat er onvoldoende wild in de natuurgebieden leeft. LTO-voorzitter Bruins: „Moeten we dan ineens veel wilde zwijnen op het Dwingelderveld als voer voor de wolven plaatsen?”

Wat de boeren verder steekt is dat burgers denken dat een paar schapen meer of minder niet veel uitmaakt, de dieren gaan immers uiteindelijk toch naar de slacht? Melkveehouder Bruins: „We doen juist ons uiterste best onze dieren een goed leven te bezorgen en niet zo te laten eindigen.”

Lees ook het verhaal over polderen met de wolf

Hartritmestoornissen

Wat valt er tegen dit alles in te brengen? We vragen het Michiel de Wit, namens de Dierenbescherming deelnemer aan het Landelijk Overleg Wolf. Die stelt dat Dierenbescherming „uiteraard voor optimale bescherming van zowel álle bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren als voor die van de wolf” is. Om die reden pleit hij voor „ruimhartige subsidies en andere ondersteuning bij het nemen van optimale beschermende maatregelen voor alle gehouden dieren, en even ruimhartige schadevergoedingen als er ondanks genomen beschermende maatregelen toch schade optreedt”.

De Wit is nog niet in Drenthe geweest en „kan dus niet beoordelen” of er gevallen zijn waarin die beschermende maatregelen niet werken, en herinnert eraan dat het nemen van maatregelen van buiten gehouden dieren tegen roofdieren ook een „wettelijke plicht” is. De wolf afschieten is vooralsnog niet aan de orde. Als daar ooit al sprake van kan zijn, dan „zal eerst gezamenlijk vastgesteld moeten worden wanneer precies sprake is van een zogenaamde ‘probleemwolf’.” De maatschappelijke dialoog van minister Van der Wal is daarvoor „uitermate geschikt”.

Schapenhouder Jacqueline Koppelaar wil aan het einde van de bijeenkomst nog één ding kwijt. „Ik wil niet zielig doen. Maar na de aanval op onze schapen op woensdag lag mijn man Albert vrijdag wel in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Wij zijn geen watjes. Maar de impact van een aanval van de wolf is enorm. Ook op mensen.”