Bijna dagelijks krijgen wij telefoontjes met de vraag: gaan jullie binnenkort op wolven jagen? Deze vraag beantwoordt de Jagersvereniging met: dat ligt eraan of wij daarvoor van de overheid de opdracht toe krijgen. Jagers geven in veel gevallen uitvoering aan landelijk of provinciaal faunabeleid om bij te dragen aan het herstel van de balans in de natuur en nemen daarbij niet zelf het initiatief om op dieren te jagen.

Dorien van Dijk is teamleider communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

De wolven weten niet dat ze door voor- en tegenstanders van hun soort onderhand dagelijks worden ingezet in allerlei verhitte discussies. Willekeurige onderzoeken en cijfers uit Polen, Frankrijk, Canada en Scandinavië worden erbij gehaald om het gevaar van de wolf te bewijzen of het dier juist als verlosser van alle faunaproblemen naar voren te schuiven. Een onwenselijke polarisatie. Minister Van der Wal (Natuur, VVD) heeft daarom terecht een brede maatschappelijke dialoog voorgesteld.

Het welles-nietes spel dat nu rond de wolf gevoerd wordt legt een pijnlijk punt in onze maatschappij bloot: een enorme kloof in natuurbeleving tussen mensen die in de stad wonen en op het platteland. De wolf en veel andere dieren zijn fantastisch, totdat ze je achtertuin omploegen, je oogst om zeep helpen of je dieren aanvallen. Een beetje begrip voor elkaars standpunten zou helpen. Uiteindelijk is niets zwart of wit en vaak veel omvattender dan op het eerste gezicht lijkt.

Lees ook: Polderen over de wolf: moet de mens zich aan de opmars van het dier aanpassen of niet?

Nederland één groot park

Wolven eten reeën, herten, wilde zwijnen. Misschien hoeven jagers dan niet meer op die dieren te jagen? Komt dan alles goed? Misschien is het handig om eerst te bedenken waarom jagers wordt gevraagd om ook op deze prooidieren van de wolf te jagen. Dit is omdat er – vaak vanwege overpopulatie – schade ontstaat. Loofbomen zijn essentieel voor gezonden bossen, maar krijgen in gebieden met veel herten en reeën geen kans om groter te worden dan twintig centimeter. Of door (voedsel)concurrentie gaan dieren gevaarlijke wegen oversteken met grote kans op wildaanrijdingen, om vervolgens tuinen of begraafplaatsen om te woelen op zoek naar voedsel. Bedenk dat Nederland feitelijk één groot park is met bijna 18 miljoen mensen, geen uitgestrekte natuur zoals bijvoorbeeld in delen van Oost-Europa.

Kan de provincie haar lijstje met beheermaatregelen volledig bij de wolf neerleggen? Misschien voor een deel, dat ontlast de jagers in dat gebied. Maar volledig? Nee. De wolf is een opportunist, die zoekt een makkelijke prooi en denkt niet na over bosbeheer, biodiversiteit en biotoopverbetering. Een wolf maakt ook geen onderscheid tussen achtertuinen, begraafplaatsen, voetbalvelden of natuurparken, zoals de Hoge Veluwe.

Als ik een wolf was en iemand zou voor mij een gat in een hek knippen, dan zou ik het wel weten. Heerlijk! Mensen lopen alleen op de paden, ’s nachts zijn parken dicht, prooidieren zijn er volop en er is geen druk verkeer. Een soort Beekse Bergen dus. Een voorspelbare wereld, waar je nergens bang voor hoeft te zijn. Ook niet voor de mens. De op de Hoge Veluwe geboren jonge wolven weten niet beter, kan ik mij zo voorstellen.

Lees ook dit opiniestuk: Het Kroondomein moet een voorbeeld zijn voor de Veluwe, niet andersom

Schietgrage types

De kloof in natuurbeleving in Nederland herkennen veel jagers. Op het platteland zien mensen dat jagers onderdeel uitmaken van een keten natuurbeherende en -beschermende organisaties. Hier krijgen deze vrijwillige professionals waardering voor hun biotoop verbeterende maatregelen, monitoring van populaties, de samenwerking met groene boa’s, assistentie bij wildaanrijdingen en tal van andere zaken. Terwijl mensen die nauwelijks bekend zijn met natuurbeheer denken dat jagers jaarrond met hun geweer op alles schieten wat er beweegt.

Deze laatste groep moet de Jagersvereniging teleurstellen. Jagen gebeurt met beleid. Schietgrage types zijn beter af op de schietbaan. En de nog altijd beschermde wolf, die zal voorlopig nog wel even onderwerp van discussie blijven. Wellicht is het tijd dat de Jagersvereniging een pact sluit met de wolf: een anti-polarisatiepact om een einde te maken aan de emotiegedreven discussies.