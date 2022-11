De lach van Gio en Joe

We trappen deze ‘smile-a-like-rubriek’ maar meteen af met de grootst mogelijke gelijkenis denkbaar tussen twee lachende mensen. Boven: Joe Biden (president, 79 jaar), onder: Georginio Wijnaldum (voetballer, 32). Hun boventanden zijn even recht en wit, hun lippen krullen zich in de hoeken identiek op en hun ogen zijn sneetjes zo nauw dat het zoeken is naar alle vier de pupillen.

Ja, Gio en Joe overbruggen lachend elk verschil in leeftijd en kleur.

De twee hadden voor hun lach niet zo lang geleden ook volop reden. Joe Biden had in 2020 gezegevierd als Amerika’s morele geweten en ageerde als beginnend president tegen de verdeeldheid in zijn land. Georginio Wijnaldum won de belangrijkste voetbalprijzen als spil van zijn club en sprak zich als Oranjes morele leidsman uit tegen racisme in zijn sport.

Zware materie, verlichtende lach keer twee.

De zomer werd te somber. Gio brak zijn scheenbeen en mist het WK. En tot Joe’s ontsteltenis sneuvelde in zijn land het recht op abortus.

Of de mannen identiek huilen is niet bekend.

Inmiddels is er weer reden voor uniform gelach. De midterms verliepen voor Joe lang niet zo slecht als gevreesd, en Gio kan nu in elk geval voor altijd beweren dat zijn lichaam gewoon wéígerde te voetballen in vermaledijd Qatar.