Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs

Schrijfster Anjet Daanje is voor haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris bekroond met de Boekenbon Literatuurprijs 2022. De jaarlijkse prijs voor romans en literaire non-fictie, met een geldwaarde van 50.000 euro, werd donderdagavond uitgereikt tijdens een feestelijk diner in Den Haag. Het is de eerste grote literaire prijs die de 57-jarige Anjet Daanje ontvangt. De roman, haar tiende, verscheen afgelopen zomer en werd in recensies al met de hoogste lof overladen.

Lees ook de recensie van Het lied van ooievaar en dromedaris: Alleen ‘De ontdekking van de hemel’ komt in de buurt van dit verpletterende boek (●●●●●)

De jury sprak van „een literaire tour de force”. Het lied van ooievaar en dromedaris is de even meeslepende als veeleisende tiende roman van Daanje, die zich centreert rond de jonggestorven negentiende-eeuwse schrijver Eliza May Drayden, een fictionalisering van Emily Brontë. Deze Drayden spookt in elf aaneengeschakelde verhalen, met elk de zeggingskracht van een novelle, door de levens van vele personages, in drie eeuwen. Zij vatten veelal een haast religieuze fascinatie voor de dode schrijfster op – een mythologiserend mechanisme waardoor de roman zelf ook bevangen lijkt, doordat Daanje de lezer naar hoge emotionele pieken stuwt én aan het puzzelen zet met Draydens van raadsels vergeven biografie.

Lees ook dit profiel van Daanje: Wie is schrijfster Anjet Daanje? En moet je eigenlijk wel nieuwsgierig zijn naar de persoon achter een kunstwerk?

De keuze van de jury viel op „een boek dat leest als een trein, maar tegelijkertijd wel het nodige van de lezer vraagt”, aldus de jury, onder voorzitterschap van oud-premier van België Guy Verhofstadt, in haar rapport. „Het zit barstensvol doorwrochte intertekstualiteit, stroomt over van de bewonderenswaardig ambitieuze stijlwisselingen en bevat buitengewone reflecties op het schrijverschap.”

Stoutmoedige werken

Uit de eerdere keuze van de jury, voor vijf „stoutmoedige werken”, sprak al de voorkeur voor grensverleggende literaire techniek – voor een imposante stijl en gelaagde vertellingen. Dat waren, naast Daanjes roman, ook de duizelingwekkende sciencefictionroman De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst, de stijlbom Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker, waarin de geest spreekt van een op Nova Zembla doodgevroren dichter, de onvoorspelbare en veelzijdige verhalenbundel Vaders die rouwen van Carmien Michels en het literair-essayistische zelfonderzoekboek Zelf doen van Niña Weijers.

Anjet Daanje (1965) brak, nadat haar werk decennialang min of meer in de luwte bestond, bij het grote publiek door met haar roman De herinnerde soldaat (2019), die bekroond werd met de F. Bordewijkprijs. Het lied van ooievaar en dromedaris is daarvan de opvolger. De Boekenbon Literatuurprijs is de eerste prijs waarvoor Het lied van ooievaar en dromedaris in aanmerking is gekomen; de jury beoordeelde alle fictie en non-fictie die tussen de zomers van 2021 en 2022 verschenen zijn, in totaal meer dan 565 boeken.

Door de hoogte van het prijzengeld geldt de Boekenbonprijs als een van de grootste literatuurprijzen van het Nederlandse taalgebied – geëvenaard door de Libris Literatuurprijs en de dit jaar opgerichte Boon Literatuurprijs. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Op weg naar De Hartz van Wessel te Gussinklo. Het is nu voor het eerst in negen jaar dat een vrouwelijke auteur deze prijs ontvangt: Joke van Leeuwen kreeg in 2013 de prijs, die toen nog AKO Literatuurprijs heette.

Lees ook de recensie van De herinnerde soldaat: Bij verschijning werd deze roman niet opgemerkt. Nu zegt onze recensent: wat een verbluffend boek (●●●●●)