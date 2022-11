Nederland loopt onder. Sinds vorige week is het volop in het nieuws. Als we niks doen, kunnen we meters zeespiegelstijging verwachten en zullen we moeten nadenken over de herinrichting van onze delta en mogelijk moeten verhuizen. De documentaire De klimaatverkenner nodigt ons uit om vast na te denken over vertrek naar Noorwegen. Daar is plek, daar zijn we welkom, en veilig voor de zee.

Ingrid Boas is universitair hoofddocent klimaatmobiliteit aan de Wageningen Universiteit. Zij doet en begeleidt onderzoek naar de politiek van (im)mobiliteit en klimaatverandering.

De eerste aflevering van de Klimaatverkenner eindigt met een gesprek waar een wetenschapper de documentairemaker verwijt te veel met Nederland bezig te zijn, de armere landen vergetend die ook een nieuwe plek op deze aarde nodig hebben. Dat was helemaal terecht, maar toch is het goed dat de discussie een keer omgedraaid wordt. Hoe voelt het als wij Nederlanders slachtoffer zijn? Niet Nederland als de alwetende expert en overwinnaar die zichzelf inpoldert, bedijkt, en bewapent, en die andere landen ondersteunt met waterexpertise. Nee, het slachtoffer, het epicentrum van toekomstige klimaatmigratie.

Tuvalu

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de relatie tussen klimaat, migratie en mobiliteit, en dat gaat bijna altijd over plekken hier ver vandaan. Met een focus op Nederland komen discussies in die verre plekken, zoals in Tuvalu, de door zee bedreigde eilandengroep in de Stille Oceaan, ineens dichtbij – wat ons nederig zou moeten stemmen.

Het gaat niet alleen om het kunnen verhuizen naar een veiligere plek. Dat kan, maar dat is plan B. Het gaat, zoals de klimaatstrijders uit Tuvalu en met hen vele sociale wetenschappers ons al jaren proberen duidelijk te maken, om het verlies van cultuur, taal, herinneringen, die verbonden zijn aan een plek.

Boos zijn de eilandrijken, als Tuvalu, de Marshall Islands, dat er topdown door internationale donoren wordt besloten dat verhuizen de beste oplossing is en dat dit hulp voor adaptatie op de eilanden beperkt. Hun slogan is juist: wij verdrinken niet, wij vechten. Ze willen geld en hulp, en terecht. Niet om te verhuizen, maar om te vechten, om het behoud van wie zij zijn.

Herinrichting van de Delta

Hoe past zo’n sociaal perspectief in een verhaal over de herinrichting van de Nederlandse Delta? Kunnen we ons aanpassen met behoud van onze monumentale gebouwen, natuur, onze herinneringen, en hoe dan? Wat zijn de grenzen hieraan? Het is op de Nederlandse televisie nu vooral een verhaal over waterbeheer.

Dat is een goed begin, maar het is ook belangrijk om verder te kijken dan dit technische verhaal. Neem de kennis mee die er over de hele wereld al is. Zoals in Bangladesh, waar het zuidwesten is ‘heringericht’ uit het oogpunt van de zeespiegelstijging, en waar ze nu spijt hebben van de gemaakte keuzes. Of zoals op de eilandenrijken die met inheemse kennis en het gebruik van lokale natuurlijke bronnen hun eilanden beter beschermen tegen de zee en werken aan cultuurbehoud.

Migratie- en milieuwetenschappers vanuit de hele wereld, die al ruim twee decennia de relatie tussen klimaat en mobiliteit bestuderen, vragen aandacht voor de sociaal-politieke en economische factoren die beleidsmakers in hun angst voor klimaatverandering dreigen te vergeten. Activisten en sociale wetenschappers benadrukken de rol van emoties in beslissingen om te blijven of te verhuizen, en de verbinding die mensen voelen met een plek en waarvoor mensen willen strijden. Neem bewoners mee in het vormgeven van een klimaattoekomst, van hun toekomst. Maak het verhaal inclusief, maak Nederland, net als Tuvalu en Bangladesh, strijdbaar.