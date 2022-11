Vooral de dure woningbouw loopt vast in Rotterdam

En weer loopt een woningbouwproject vertraging op: 175 nieuwe woningen tussen de Tweebosstraat en de Hilledijk kunnen voorlopig niet gebouwd worden. Dat is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State vorige week, die het bestemmingsplan vernietigde omdat voor dit gedeelte van de Tweebosbuurt geen milieueffectrapportage (MER) is gemaakt, terwijl dat wel had gemoeten. Het oordeel heeft geen invloed op de realisatie van de tweehonderd woningen die elders in de Tweebosbuurt zijn gepland.

Het is een nieuwe strop voor de woningbouwplannen in Rotterdam, nadat diezelfde Raad van State eind oktober een streep zette door Feyenoord City: niet alleen door het nieuwe stadion voor Feyenoord, ook door de wijk met 3.700 woningen die eromheen zou worden gebouwd. De gemeente kan hier opnieuw beginnen.

Het zit de woningbouw in de stad niet mee. Niet alleen rechterlijke uitspraken staan de uitbreiding van de voorraad in de weg, ook de markt laat het afweten, terwijl de vraag naar woningen onverminderd hoog blijft.

De gemeente zelf maakt tempo: in het eerste halfjaar van 2022 werden er voor ruim 3.100 woningen vergunningen verleend, bijna 60 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Tegelijkertijd staat de daadwerkelijke realisatie onder druk, constateert de gemeente in haar eigen Markt-, Grond- en Vastgoedrapportage Rotterdam 2022 uit september. Het rapport noemt uitstel of afstel van woningbouwprojecten een ‘risico’, zowel in het betaalbare segment als in het hogere en topsegment.

Volop realiteit

Intussen bereiken de politiek signalen dat dit allang geen risico meer is, maar al volop realiteit. Gemeenteraadslid Co Engberts (PvdA) zegt in gesprekken met ontwikkelaars, bouwers en corporaties te horen dat „tientallen tot meer dan honderd kleinere en grote projecten in de stad’’ stilliggen, voor langere tijd. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het probleem zou met name bij de duurdere woningen liggen, zegt Engberts in een toelichting tegenover NRC. „De bouwkosten stijgen en de prijzen dalen, wat ten koste gaat van het rendement. Daardoor haken beleggers af.”

Ook het gemeenterapport rept van een onder druk staande financiële haalbaarheid, dalende grondopbrengsten, een stagnerende verkoop van vastgoedobjecten en krapte op de arbeidsmarkt voor zowel de bouwers als de overheid die de projecten moet begeleiden. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen „nauwelijks beïnvloedbaar” door de gemeente.

Lees ookWaar komen al die woningen te staan?

Toch wil Engberts juist dat weten van het collega: heeft het een plan van aanpak om de stilgevallen productie via ‘interventies’ los te trekken? Zelf denkt hij terug aan de kredietcrisis van 2008, toen beleggers ook wegliepen. De gemeente kocht toen grond aan van ontwikkelaars om die in erfpacht aan diezelfde ontwikkelaars weer uit te geven.

Ook suggereert Engberts om bouwplannen die ingewikkeld zijn en waartegen veel verzet is, af te blazen. „Een van de problemen is dat de ambtelijke capaciteit aan haar grenzen zit om al die projecten te begeleiden. Die capaciteit kan je dan beter inzetten op kansrijke ontwikkelingen in plaats van te sleuren aan projecten die moeilijk liggen. Zo kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld Pompenburg heroverweegt.”

Verzet tegen sloop

In dat plan moet de huidige bebouwing op de hoek Coolsingel-Pompenburg wijken voor een aantal woontorens onder de noemer RISE. Een aantal bewoners van de sociale huurflat Pompenburg verzet zich tegen de sloop van hun woningen.

Vooralsnog lijken de problemen zich dus toe te spitsen in het hogere segment en wordt de bouw van sociale huurwoningen door corporaties minder getroffen. Tenzij ze onderdeel zijn van een mix sociaal-midden-hoger-top, zoals in veel grotere projecten het geval is.

PvdA-raadslid Engberts pleit ervoor dat de gemeente de corporaties meer grond-posities geeft. „Daar vragen ze ook om, want ze hebben een tekort. Dan kunnen ze tenminste aan de slag.”

In gevallen dat commerciële partijen hun posities vasthouden tot betere tijden aanbreken, zou de gemeente misschien nieuwe afspraken kunnen maken, aldus Engberts. Hij roept de gemeente op tot „indringende gesprekken” met corporaties, ontwikkelaars, bouwers en beleggers.