Elke dag loop ik met mijn hond in het bos. In deze tijd van het jaar is de natuur prachtig, alle kleuren en geuren van het bos, de vogels en de paddestoelen. Wat me opvalt is dat veel jonge mensen hun hond al kijkend op hun telefoon uitlaten. Geen oog voor de mooie omgeving. Als mijn hond gaat spelen met de hond van een jongen die onafgebroken op zijn telefoon kijkt staan we zwijgend naast elkaar. Ik hoor vogelgeluiden uit zijn telefoon komen. Als ik vraag wat hij kijkt zegt hij zonder op te kijken: „Oh, een natuurserie.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl