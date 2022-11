Verlamde man kan schrijven door in gedachten woorden te spellen

Een verlamde man die niet meer kan praten, schrijft dankzij een hersenimplantaat zinnen door in stilte woorden te spellen. Een algoritme vertaalt de hersenactiviteit uit zijn hersengebieden die nodig zijn voor spraak. Zo kan hij zinnen maken met keuze uit ruim duizend woorden. De Amerikaanse neurochirurg Edward Chang en zijn groep publiceerden hun bevindingen woensdag in het wetenschappelijke blad Nature Communications.

Aan brein-computerverbindingen waarmee verlamde mensen kunnen schrijven of spreken wordt al jaren gewerkt. De eerste systemen richtten zich op het decoderen van hersensignalen die ingebeelde hand- of armbewegingen aansturen. Ook het eerste systeem dat een verlamde Nederlandse patiënte thuis kreeg, is daarop gebaseerd. En vorig jaar berichtte een groep onderzoekers dat een verlamde proefpersoon met denkbeeldig geschreven letters woorden kon spellen.

Voor de gebruikers zou het veel natuurlijker en sneller zijn om denkbeeldig gesproken tekst direct te vertalen in spraak of tekst. In 2019 was het Chang al gelukt om volledige woorden, in gedachten uitgesproken, te laten herkennen door een computer. Omdat dat de woordenschat nogal beperkt, stapten ze in hun nieuwe studie over op spellen. Ze gebruikten daarvoor het NAVO-spellingsalfabet, dat ook bij internationale radio- en telefoniecommunicatie wordt gebruikt, en dat begint met Alfa, Bravo, Charlie.

De man kan het systeem een half uur gebruiken zonder moe te worden

Hun proefpersoon, een man van 36 jaar aan het begin van het experiment, is volledig verlamd en spastisch en kan niet meer praten na een grote bloeding in zijn hersenstam. Hij kan nog wel grommen en kreunen. In zijn dagelijks leven gebruikt hij een computer die hij met hoofdbewegingen kan besturen – zo kon hij ook toestemming geven om deel te nemen aan het experiment.

Chang plaatste begin 2019 een matje met 128 kleine schijfvormige elektroden onder de schedel, op het zachte hersenvlies boven de gebieden in de linker hersenschors die nodig zijn voor spreken. De elektroden verbond hij met een connector die hij vastmaakte aan de schedel. Daarop kan voor de experimenten een processor vastgemaakt worden met een kabel die de gemeten hersenactiviteit naar de computer voert. De elektroden werken ruim 2,5 jaar na de implantatie nog steeds.

De brein-computerinterface gebruikt speciale deep learning-algoritmes en modellen van natuurlijke taal om de hersensignalen te kunnen omzetten naar de bedoelde letters. Om de computer te activeren, hoefde de man alleen maar te beginnen met in stilte een woord te spellen. Voor elke letter hadden hij en het systeem 2,5 seconde nodig. Om af te sluiten moest hij een mentale handbeweging maken.

Zeven woorden per minuut

Met het nieuwe systeem kan de verlamde man zeven woorden per minuut typen. De computer vertaalt de hersenactiviteit terwijl hij in gedachten de woorden uitspreekt die voor een letter staan. Bij 94 procent van de pogingen heeft het programma de juiste letter te pakken. De woordenschat waarmee hij kan werken bestaat nu uit 1.152 woorden, maar kan volgens de onderzoekers worden uitgebreid naar 9.000 woorden.

De verlamde proefpersoon gaf aan dat hij met gemak een half uur het systeem kan gebruiken zonder moe te worden – het ‘stil’ praten is voor hem veel minder vermoeiend dan hardop communiceren via de gromgeluiden die hij nog kan maken, en het gaat veel sneller. De studie laat zien dat denkbeeldig uitgesproken woorden goed te gebruiken zijn voor brein-computerkoppelingen. De onderzoekers zullen het systeem nu bij andere proefpersonen uittesten.

