Rotterdamse wethouder Kasmi: ‘Samen doen’ is kern van de cultuurplannen

Cultuurwethouder Saïd Kasmi waarschuwde er al voor, bij aanvang van de presentatie van de nieuwe cultuurplannen: „u gaat het woord ‘samen’ vandaag veel horen!” Dat klopte, en dat was ook passend, want in het propvolle Prinses Theater aan de Schiedamseweg zat een flink aandeel van de Rotterdamse cultuursector. En ‘samen doen’ is wel zo’n beetje de kern van de ambitieuze plannen van deze wethouder voor een nieuw adviesmodel voor cultuur (wie krijgt hoeveel subsidie en waarom).

Er is behoefte aan een nieuw adviesmodel omdat Kasmi in het voorjaar besloot te stoppen met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) voor advies over het cultuurbeleid; de RRKC had een belangrijke adviserende rol bij het vaststellen van dat beleid, en dus van de subsidies. Een negatief advies van de RRKC was bijvoorbeeld de aanleiding van het de facto staken van Museum Rotterdam in 2020. De relatie tussen de RRKC en het college was al langere tijd verzuurd geraakt, en Kasmi vindt dat hij en zijn ambtenaren zélf met de cultuursector kunnen overleggen, ook omdat die volgens hem steeds professioneler opereert.

In de zomer heeft een onderzoeksbureau met tientallen mensen uit en naast de sector gesproken over zo’n nieuw adviseringsmodel, en de onderzoekers tonen zich in hun lijvige rapport verrast door het in de sector kennelijk breed gedragen gevoel dat de cultuursector veel meer kan doen in en voor de stad. Inhoudelijk was het cultuurbeleid consistent en kwalitatief goed, oordeelde de onderzoekers, het schortte aan de uitvoering ervan.

Kasmi heeft besloten dat er een nieuw vehikel komt voor dit overleg met de cultuursector, het ‘kernteam’, geflankeerd door een individuele ‘kwartiermaker’. Het kernteam wordt blijvend, daarin zitten vertegenwoordigers uit de sector en van de gemeente. En, belangrijk, niet alleen cultuur-ambtenaren van de gemeente, ook bijvoorbeeld ambtenaren die zich bezig houden met vastgoed, economie en het sociaal domein. Of die permanent deelnemen aan het overleg, en hoe het kernteam precies zal functioneren, moet nog worden uitgewerkt.

De kwartiermaker moet dit proces aanjagen, en hij is ook degene die formeel het advies uitbrengt aan de gemeente. Diens functie werd omschreven als ‘luis in de pels’, die ‘gevraagd en ongevraagd onafhankelijk’ advies uitbrengt. En elk advies wordt dan opgesteld in samenwerking met het kernteam. Betaald wordt de kwartiermaker met het geld dat op de begroting voor de komende twee jaar (tot aan de nieuwe cultuurplanperiode (subsidie-ronde van 4 jaar) gereserveerd was voor de inmiddels dus verdwenen RRKC.

Het doel van deze hele operatie is de „transitie van de cultuursector tot een florerend ecosysteem”. Wat daarmee precies bedoeld wordt bleef tijdens de bijeenkomst frustrerend onduidelijk, maar het valt in ieder geval onder de ‘transitiedoelen’ die vijf jaar geleden zijn vastgesteld zonder dat daaraan een uitvoeringsplan is gehangen: de sector kan beter samenwerken, en zo veel meer impact hebben op de samenleving – niet alleen in de zin dat er meer kaartjes worden verkocht, maar invloed op meer maatschappelijke terreinen: wijken, sociale samenhang, economische groei. Om samenwerking af te dwingen wil Kasmi bijvoorbeeld een deel van de cultuursubsidie reserveren voor dergelijke samenwerkingsprojecten.

Bijzonder zou de zelfstandige rol kunnen zijn van de makers: landelijk zijn makers uit de culturele sector verenigd in de Creatieve Coalitie, en sinds enige weken heeft deze landelijke organisatie zijn eerste afdeling, in Rotterdam. Die Creatieve Coalitie praat in ieder geval mee over de opzet van het kernteam, en zal er mogelijk ook onderdeel van zijn.