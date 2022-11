Terugtrekken Russische troepen uit Cherson zou pijnlijke nederlaag voor Poetin zijn

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft de Russische bezettingsmacht in het zuiden van Oekraïne opdracht gegeven zich terug te trekken uit de strategisch belangrijke havenstad Cherson. De positie van de Russische troepen aan de noordwestelijke oever van de Dnjepr was onhoudbaar geworden na een wekenlang aanhoudend tegenoffensief van het Oekraïense leger vanuit het noorden en oosten van de stad.

Als het Russische leger zich inderdaad terugtrekt uit Cherson is dat een zeer pijnlijke nederlaag voor president Poetin en een grote overwinning voor Oekraïne. Cherson is de hoofdstad van de gelijknamige provincie die eind september, tegelijk met drie andere provincies, werd geannexeerd door Rusland. Poetin zei toen: „Ik wil dat de regering in Kiev en hun westerse bazen me horen [...] de inwoners van Donetsk, Loegansk, Cherson en Zaporizja zullen voor altijd onze burgers zijn.”

Cherson was begin maart bezet door het Russische leger. Er komen weinig berichten uit de stad, het is onbekend hoe de resterende inwoners en de gebouwen er aan toe zijn. De regio rondom de stad is strategisch belangrijk omdat het de poort is naar de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd.

De regering-Zelensky is er na de aankondiging van Sjojgoe niet van overtuigd dat de Russen zich daadwerkelijk zullen terugtrekken uit Cherson. Zelensky’s adviseur Michajlo Podoljak twitterde: „Acties zeggen meer dan woorden. We zien geen tekenen dat Rusland Cherson zonder gevecht verlaat. Een deel van de Russen blijft in de stad, en aanvullende reserves worden naar de regio gestuurd. Oekraïne bevrijdt gebieden op grond van inlichtingen, niet op grond van televisieverklaringen.” Het wachten is op het wapperen van de Oekraïense vlag, aldus de regering.

Mysterieus auto-ongeluk

In de loop van woensdag werd duidelijk dat de frontlijn in Cherson in beweging kwam, toen nieuws naar buiten kwam dat Russische troepen op tal van plaatsen rond de stad bruggen hadden opgeblazen. De belangrijkste regionale bestuurder, de door Rusland aangestelde vice-gouverneur Kirill Stremoöesov, kwam om het leven bij een mysterieus auto-ongeluk. Later op de dag maakten minister Sjojgoe en generaal Sergej Soerovikin op de Russische televisie bekend dat de terugtrekking van de troepen is ingegeven door logistieke problemen. „Cherson kan niet meer volledig worden bevoorraad en kan niet meer functioneren”, zei Soerovikin. „Rusland heeft al het mogelijke gedaan om er zeker van te zijn dat de inwoners van Cherson geëvacueerd konden worden. De beslissing om de verdediging te verleggen naar de linkeroever van de Dnjepr is niet makkelijk, maar tegelijkertijd zullen we hiermee veel levens sparen van onze militairen.”

Het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden begon eind augustus, maar de grote doorbraak volgde begin oktober. De opmars van de Oekraïense strijdkrachten had veel te maken met de inzet van nieuwe, westerse wapens. Met name de inzet van het Amerikaanse meervoudige raketartilleriesysteem HIMARS maakte groot verschil. Daarmee kon het Oekraïense leger over afstanden tot zo’n tachtig kilometer Russische doelen aanvallen. Vast doelwit daarbij was de Antonivsky-brug over de Dnjepr, ten oosten van Cherson, cruciaal voor de bevoorrading van de bevolking van de stad, maar ook voor het Russische leger op de zuidoostelijke oever van de rivier. Uiteindelijk werd de positie van de Russen onhoudbaar.

Roebel ingevoerd

Cherson, voor de oorlog een bedrijvige havenstad met bijna 300.000 inwoners, viel op 2 maart, een week na het begin van de Russische invasie, in Russische handen. Stap voor stap werd de stad gerussificeerd: tv-zenders en lesboeken werden Russisch, de roebel werd ingevoerd als betaalmiddel, inwoners kregen Russische paspoorten. Tegelijk nam het verzet toe, verschillende pro-Russische bestuurders werden geliquideerd. Op pamfletten en posters werden pro-Russische bestuurders bedreigd en Russische soldaten opgeroepen om naar huis te gaan.

Al vanaf half oktober was voor de Russen duidelijk dat Cherson onhoudbaar was. Op 19 oktober kondigde president Poetin de staat van beleg af in de pas geannexeerde gebieden. Nog dezelfde dag riepen collaborerende lokale bestuurders de bewoners op om de stad te verlaten. Oekraïne spreekt tegen dat het om evacuaties gaat en noemt het consequent ‘deportaties’. Dat is een oorlogsmisdrijf. Eind oktober meldden Russische bestuurders in Cherson dat de operatie was afgesloten.

Desinformatie

Geruchten over een aanstaand vertrek van Rusland uit de stad namen de laatste week toe. Op 3 november verdween de Russische vlag van het stadhuis. Twijfels waren er ook: mogelijk was sprake van desinformatie en van een valstrik om Oekraïense militairen de stad binnen te lokken. Het Oekraïense Centrum tegen Desinformatie waarschuwde: „De propaganda over het overgeven van de stad lijkt op informatiesabotage, bedoeld om de militaire leiding van Oekraïne te misleiden.”

In oktober meldde de Oekraïense regering dat Rusland explosieven heeft geïnstalleerd op de stuwdam bij de stad Nova Kachovka. Hiermee zou de dam kunnen worden opgeblazen, waardoor de Dnjepr buiten zijn oevers treedt. Dit zou het voor Oekraïne moeilijker maken het bevrijdingsoffensief verder naar het zuiden te vervolgen. Ook zou het de levens van bewoners in het stroomgebied in gevaar brengen. Het Amerikaanse Institute for the Study of War waarschuwde onlangs dat zo’n actie door Moskou gebruikt kan worden om de aandacht af te leiden van het verlies van Cherson.

