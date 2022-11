Russen schieten met een eigenaardig brandend mengsel

‘Phosphorus burns to the bone’, wisten de media toen in mei bericht werd dat de Russen fosforgranaten hadden afgeschoten boven de fabrieken van Azovstal. „Fosfor is onblusbaar en kan tot aan het bot het vlees in branden.” Een deskundige van Amnesty International voegde er nog aan toe dat het gebruik van bluswater de zaak zelfs zou verergeren.

Op de tv zagen de beschietingen er eigenlijk wel feestelijk uit, een beetje zoals oudejaarsvuurwerk, met dit verschil dat de glitters van het oudejaarsvuurwerk meestal zijn gedoofd als ze de grond bereiken – dat is tenminste de bedoeling – terwijl die boven Azovstal juist volop bleven branden.

Wat ze ter plekke aanrichtten bleef onduidelijk want Azovstal was in mei praktisch van de buitenwereld afgesloten. Als het echt tot aan het bot had gebrand dan hadden we het wel gehoord, dacht de thuiszittende tv-kijker. Google sloeg ook niet erg aan op de combinatie ‘phosphorus’ en ‘bone’, afgezien van wat verspreide meldingen rond 2010. Het horrorverhaal viel misschien te herleiden tot die dag in augustus 1926 waarop maarschalk Foch de inrichting van de toekomstoorlog beschreef. „Uiteenspattende granaten zullen onbluschbare fosfor verspreiden die in enkele oogenblikken door het vleesch zal heen bijten.” Nederlandse kranten namen het gretig over, The New York Times had het ook.

Inmiddels ligt de toekomstoorlog alweer achter ons. Fosfor, witte fosfor, is met regelmaat ingezet, een paar jaar geleden nog door het Amerikaanse leger in Irak, Syrië en Afghanistan en door het Israëlische leger in Libanon en Gaza. Human Rights Watch documenteerde het gebruik in Gaza in het rapport Rain of Fire (2009). Het is de militairen meestal te doen om de dichte witte rook die ontstaat als fosfor aan de lucht verbrandt tot fosforpentoxide (P 4 O 10 ). Soms is brandstichting het doel. Fosfor blijkt uitstekend met water te blussen, het wordt zelfs bewáárd onder water, maar heeft de griezelige eigenschap opnieuw te gaan branden zodra het water is verdwenen.

Diep het vlees in

Ongelukkig genoeg komen brandende fosforpartikels soms ook op mensen terecht, zeker als fosfor-rookgranaten boven dorpen en steden worden afgevuurd. Het HRW-rapport van 2009 laat in discrete foto’s zien wat er dan gebeurt. Duidelijker was het medisch tijdschrift The Lancet in 2010: de partikels vreten zich – al rokend – diep het vlees in. Als ze niet tijdig kunnen worden weggehaald, bijvoorbeeld omdat ze onder de kleding zitten, zelfs tot aan het bot. De maarschalk had gelijk. Bekijk The Lancet. Of doe het maar niet.

De fosforgranaten van het Amerikaanse Thiokol Aerospace die Israël gebruikt bevatten elk 116 stukjes vilt dat in fosfor gedrenkt is. Die dalen, zoals een YouTube-video laat zien, na de explosie van de granaat onbegrijpelijk snel naar de aarde. Het rookspoor verwaait in de wind.

Alleen al daaruit valt af te leiden dat de Russen in Oekraïne geen fosfor gebruiken. Ze gebruiken thermiet, zoals kon worden vastgesteld toen resten van thermietraketten werden teruggevonden. De 122-mm-raketten worden door Grad-raketwerpers verschoten. Thermiet is een eigenaardig mengsel van metalen en metaaloxiden, zoals aluminium en ijzeroxide, dat, eenmaal ontstoken, fel en lang kan doorbranden. De 9M22S-brandraketten die de Russen verschieten bevatten per stuk 180 zeshoekige prismaatjes thermiet van 40 bij 25 mm. Waarom die zo langzaam naar beneden vallen is al evenmin te begrijpen, wel durf je aan te nemen dat het buitelen van de prismaatjes het typische flonkeren opwekt.

Het gat ontbreekt

Thermiet wordt ingezet om brand te stichten in droge vegetatie, munitieopslagplaatsen en brandstofdepots. In Oekraïne is het volgens een zojuist verschenen HRW-rapport (Unchecked Harm) al veertig keer gebruikt. Hoeveel mensen daarbij brandwonden opliepen is onbekend, op twitterfilmpjes zie je vooral hoe de brandweer de thermietbrokken blust. Geblust thermiet ontbrandt niet opnieuw.

Zo valt er meer te ontdekken achter de laptop. Afgelopen week hebben de Russen het verwoeste deel van de Krimbrug losgesneden en weggetakeld. Op meerdere filmpjes is te zien hoe de stalen stukken wegdek op een ponton bijeen werden gebracht. Frappant detail: nergens lag een stuk met een groot gat erin, en dat zou je toch verwachten als de brug door een autobom was opgeblazen. Zo’n gat ontbreekt nooit. Misschien hebben de Russen het gat in zee gegooid? Dat kan natuurlijk.

Maar het is, zoals hier twee weken geleden is beredeneerd, niet onaannemelijk dat de brug door een raket werd opgeblazen, het centrum van de vuurbal lag immers helemaal niet op de plaats van de vermeende ‘bomb-truck’ maar ver daarnaast. Ook is niet duidelijk hoe een geëxplodeerde vrachtauto vanuit zee nog veertig seconden lang rook en stoom kan afgeven, zoals op een video van een bewakingscamera is te zien. Een in zee gestorte raket kan dat makkelijk. Toen er een jaar of twee geleden iets misging bij de lancering van een Kalibr-kruisraket vanaf het Russische fregat Maarschalk Sjaposjnikov en de boosterraket in zee stortte, toen bleef die nog zeker 30 seconden ruisend en bruisend rook en stoom produceren voor-ie onder water verdween. Net zoals op die video van de Krimbrug. Steeds aannemelijker wordt het dat het een raket was die de brug vernielde. Maar wat voor raket dan? En: wiens raket? Bedenk hoe genadeloos de Russen op de aanslag reageerden.