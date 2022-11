Republikeinen boeken winst onder vrouwen en latino’s

Hoewel een ‘rode golf’ waar Republikeinen op hoopten bij de Amerikaanse verkiezingen dinsdag uitbleef, boekte hun partij wel degelijk vooruitgang bij meerdere kiezersgroepen. Vooral onder vrouwelijke kiezers en latino’s wisten de Republikeinen aanmerkelijk meer stemmen te trekken dan bij de ‘midterms’ van 2018, toen die groepen met grote marges op de Democraten stemden.

Bij de Congresverkiezingen van vier jaar geleden, halverwege de regeertermijn van oud-president Donald Trump, bezorgden vooral vrouwelijke kiezers de Democraten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Bij de ‘blauwe golf’ van dat jaar kregen de Democraten er 41 zetels bij. Onder vrouwen hadden ze toen 19 procentpunten voordeel op de Republikeinen: 59 procent van vrouwelijke kiezers stemde op Democratische kandidaten. Die kolossale marge gaf de doorslag bij een afstraffing van Trump. Bij de presidentsverkiezingen van 2020 deed Trump het iets beter; hij kreeg toen 44 procent van vrouwelijke kiezers achter zich.

Dit jaar, met president Biden in het Witte Huis en de Democraten in de meerderheid in beide huizen van het Congres, is hun voordeel onder vrouwelijke kiezers geslonken tot 8 procentpunten, blijkt uit een exit poll van Edison Research: de Democraten behaalden 53 procent van de stemmen van vrouwen, de Republikeinen 45 procent (de rest ging naar anderen). Onder mannelijke kiezers groeide het voordeel van de Republikeinen, van 4 procentpunten in 2018 tot 14 nu (vrouwen maken ongeveer 52 procent van de opgekomen kiezers uit, tegen 48 procent mannen).

Inflatie en abortus

De cijfers zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit historische trends; de partij van de zittende president verliest meestal zetels bij de ‘midterms’. Bovendien zijn economische kwesties als inflatie voor veel kiezers dit jaar doorslaggevend. Op die gebieden zijn Amerikanen veelal ontevreden met de Democraten en profileren Republikeinen zich als competenter.

Toch lijkt ook de kwestie van abortus te hebben meegespeeld. Het Hooggerechtshof haalde eind juni na 49 jaar een streep door het federale recht op abortus. Democraten zijn het daar, net als een meerderheid van de Amerikaanse bevolking, niet mee eens. Bij referenda in de staten Californië, Michigan en Vermont stemden kiezers dinsdag vóór voorstellen om het recht op abortus vast te leggen in de grondwet van de staat. In de staten Kentucky en Montana werd juist gestemd over voorstellen om abortus verder aan banden te leggen. Opmerkelijk genoeg stemden kiezers in deze ‘rode’ staten daar tegen (in Montana was dat resultaat woensdagavond nog niet definitief). Kiezers zijn dus vrij breed tegen inperking van abortusrechten. Mogelijk is hierdoor het verlies van de Democraten beperkt.

Latino’s

Een andere cruciale kiezersgroep die dit jaar het verschil gemaakt lijkt te hebben is latino’s. Bij meerdere races, waaronder de senaatsrace in Nevada, zijn hun stemmen van doorslaggevend belang. De Democratische senator Catherine Cortez Masto werd zes jaar geleden gekozen tot eerste latina senator; nu dreigt ze haar zetel te verliezen aan haar Republikeinse uitdager Adam Laxalt. Hij lijkt succes te hebben geboekt bij zijn poging om spaanssprekende kiezers, die van oudsher veelal op de Democraten stemmen, naar de Republikeinen te trekken met een boodschap van economisch herstel.

De verschuiving onder latino kiezers is op landelijk niveau zichtbaar in een exitpoll van CNN: onder latina vrouwen slonk het Democratische voordeel op de Republikeinen van 47 procentpunten in 2018 tot 33 dit jaar. Onder latino mannen kromp het van 29 naar 8. Die trend, een bron van zorg voor de Democraten, was ook in andere staten waarneembaar. Zo kleurde bij de gouverneursverkiezing in Florida het district Miami-Dade, een Democratisch bolwerk waar veel latino’s van Cubaanse achtergrond wonen, voor het eerst in twee decennia rood voor de Republikein Ron DeSantis.

Landelijk gaan stemmen van latino’s, die ongeveer 11 procent van het electoraat uitmaken, voor ongeveer 60 procent naar de Democraten en 39 procent naar de Republikeinen. In 2018 stemden nog 7 op de 10 latino’s op de Democraten. Ook onder andere etnische groepen slonk het voordeel van de Democraten. Zo stemde 83 procent van zwarte kiezers (11 procent van het electoraat) op hen – een lichte daling ten opzichte van 2018. Onder kiezers van Aziatische achtergrond (2 procent van het electoraat) stemde ongeveer 6 op de 10 kiezers op Democratische kandidaten; in 2018 was dat nog 8 op de 10.

Verdeeld naar leeftijd behielden de Democraten hun voordeel bij jonge kiezers: 63 procent van kiezers tussen 18 en 29 jaar stemde op hen. Zij maken echter slechts 12 procent van de opgekomen kiezers uit. Een meerderheid van de ondervraagde kiezers bij de exitpoll van Edison Research was ouder dan 45. De meesten van hen stemden op de Republikeinen.