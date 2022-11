Rechter heeft gesproken, wat nu met Feijenoord en Feyenoord?

In de loods van een voormalige bandenhandelaar aan de Korte Stadionweg staan nu zo’n 25 bakfietsen van de Pakkethelden. In het naastgelegen kantoor naaien Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt tassen van afgedankt bouwdoek. Dat Feyenoord City voorlopig van de baan is, geeft sociaal ondernemer Arie van der Vlies (42) extra tijd om pal op de plek waar het nieuwe stadion beoogd was, zijn bedrijf verder te ontwikkelen. „In juni vorig jaar kwamen we hier”, zegt hij. Oorspronkelijk voor een periode van vier maanden. „Het was pakken wat we pakken konden. Het is heel lastig om een bedrijfspand te huren op Zuid.”

Toen in april voetbalclub Feyenoord zelf de stekker uit het nieuwe stadion trok, wist de ondernemer al dat hij langer mocht blijven. Nu de Raad van State de plannen heeft afgekeurd, zal het huurcontract waarschijnlijk nog langer doorlopen. „Dat vonden we helemaal niet erg”, zegt ook mede-huurder Hans de Hoog die met elektrische 30 km-wagentjes een busverbinding verzorgt op het Noorder-eiland. Hij is sinds een jaar huurder van een leegstaand industriepand. De komende maanden wil hij zonnepanelen op het dak laten leggen. „De kans is nu groter dat dit lukt. Zo kunnen we onze autootjes opladen en energie die we overhouden met een energiebank schenken aan bewoners uit de wijk die de energie niet kunnen betalen.”

Verschillende huurders op het industrieterrein vertrokken noodgedwongen om plaats te maken voor het nieuwe stadion. De beeldbepalende Gamma (volgens het AD uitgekocht voor 8 miljoen euro verhuisde naar de Noorderhelling, en voor de voormalige winkel wapperen nu de vlaggen van de GGD. Hier kunnen Rotterdammers terecht voor hun coronavaccinatie. In andere leegstaande panden trokken (sociale) ondernemers. Nu de plannen van de baan zijn, kunnen zij voorlopig blijven. „Zo kunnen we ook langere tijd laten zien wat onze toegevoegde waarde is”, zegt De Hoog. „We hopen dat we uiteindelijk ook in Feyenoord City een plek krijgen.”

Grijze blokken

Aan de andere kant is er ook teleurstelling. Student maritieme techniek Wouter Vugs (21) woont bij de Beijerlandselaan en wandelt regelmatig naar het Eiland van Brienenoord. „Grijze blokken en verder is hier weinig te zien”, zegt hij, wijzend naar het industriegebied aan de korte stadionweg. Hij noemt het een weggestopt hoekje dat best een upgrade mag krijgen. „Jammer dat dit nu vertraagd is. De plannen zagen er mooi uit.”

Bij het GGD-coronavaccinatiecentrum FeijenoordFoto Niels Blekemolen

Voorzitter Helmich Rigter van Bewonersbelangen Veranda heeft het over de terrasjes, fitness, hotel en meer groen dat in de wijk zou komen. „Daar zou onze wijk van profiteren.” Bovendien zou de horeca en bioscoop met de golfplaten bekleding langs het Cor Kieboomplein verhuizen om plaats te maken voor woningen. „Dat zou ook het parkeerprobleem in de wijk oplossen”, zegt Rigter. „Zeven dagen per week kunnen bewoners die ’s avonds terugkeren hun auto niet kwijt door alle bezoekers van de horeca. Omdat de ontwikkeling van Feyenoord City nog jaren kan duren, hopen we dat de gemeente dat alsnog snel aan gaat pakken.”

Een groep jongeren uit de wijk Feijenoord die op weg is naar het Albeda College heeft nog niet eerder gehoord over de plannen voor Feyenoord City. „Een nieuw stadion bouwen? Dat geld kunnen ze beter in de wijk stoppen of aan ons geven”, zegt een van hen. Hij gebaart naar de wijk achter het Mallegatpark. „Kijk hoe het er uitziet.” Dat huizen worden bijgebouwd is wel nodig, zegt een ander. „Zelf zou ik hier niet gaan wonen. Te veel overlast en drukte ’s avonds op straat.”

Scholieren op Zuid hebben nog niet eerder gehoord over Feyenoord City. „Nieuw stadion bouwen? Dat geld kunnen ze beter in de wijk stoppen of aan ons geven.” Foto Niels Blekemolen

Woningbouw

Hoe verschillend de wijkbewoners er ook over denken, er zijn zeker twee acute problemen ontstaan door de uitspraak van de Raad van State. Allereerst: geen Feyenoord City, geen nieuwe woningen. Dat is voor de gemeente de grootste domper. „Voor ons komt de gebiedsontwikkeling op de eerste plaats”, schreef wethouder Chantal Zeegers (bouwen, D66) als eerste reactie op de uitspraak in een brief aan de raad. „Vanuit dat perspectief is de vernietiging van het bestemmingsplan een grote tegenslag.” Rotterdam wil de komende vier jaar tussen de 14.000 en 16.000 woningen bouwen. Een fors deel – 3.700 waarvan 450 sociale huurwoningen – zou verrijzen rondom het nieuwe stadion.

Feyenoord City bestaat uit verschillende onderdelen. Verst gevorderd zijn de nieuwbouwplannen van in totaal zo’n 1.500 woningen in het Mallegatpark, bij de Colloseumweg en de Rosestraat. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Om vertraging te voorkomen, pleitten de gemeentelijke advocaten er bij de Raad van State voor het bestemmingsplan voor deze woningen in elk geval in stand te houden.

De hoogste bestuursrechter ging daar niet in mee en zette een streep door álle woningen. Toch komen deze drie nieuwbouwprojecten er alsnog zo snel mogelijk, zei wethouder Chantal Zeegers onlangs in de raad. „Zodat we kunnen bouwen voor de Rotterdammers.”

Dat kan snel gaan, verwacht hoofddocent bouwrecht Fred Hobma, die verbonden is aan de TU Delft. „De rechter heeft niet gezegd dat het gehele plan onmogelijk was. De Raad van State vindt vooral dat onvoldoende is aangetoond dat de nieuwbouw ook haalbaar is zónder voetbalstadion.”

Anne-Martha Meijerink en Arie van der Vlies in hun atelier waar mensen met afstand tot arbeidsmarkt tassen van afgedankt bouwdoek naaien. Foto Niels Blekemolen Volgens de studerende buurtbewoner Wouter Vugs kan het industriegebied bij het Eiland van Brienenoord best een upgrade gebruiken. Helmich Rigter, voorzitter Bewonersbelangen Veranda wil meer terrasjes, fitness, een hotel en meer groen. Foto Niels Blekemolen

De rechter keurde de woningbouw af omdat niet is onderzocht wat de milieu-effecten zijn als het nieuwe stadion er niet komt en activiteiten in het gebied worden voortgezet. „Hetzelfde plan voor deze woningen mét een goede financiële onderbouwing en het benodigde onderzoek kan alsnog worden gerealiseerd”, verklaart Hobma.

Omdat het meeste voorbereidende werk al gedaan is, duurt dat ongeveer een half jaar, verwacht hij. Daarna moet het vernieuwde ‘oude’ bestemmingsplan opnieuw worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een bewonersbijeenkomst over de nieuwbouwplannen aan de Colosseumweg ging vorige week dan ook gewoon door. In de speeltuin bij Hillesluis konden belangstellenden hun mening geven over de aanpassingen in de openbare ruimte en de voorzieningen rondom de 550 nieuw te bouwen woningen.

Waterfront

Maar hoe zit het met de andere 2.700 woningen? Naast en in (onder de tweede ring van) De Kuip zouden bijvoorbeeld 920 woningen komen, op het Waterfront grenzend aan het beoogde nieuwe stadion werden 600 woningen ingetekend. Bij de Veranda nog eens 1.000. Of deze woningen alsnog worden gebouwd en wanneer is nog niet bekend.

Aan de Maasoever

‘Als het stadion er uiteindelijk toch niet komt, zetten we in op realisatie van woningbouw op deze plot’, staat in het coalitieakkoord. Drie architectenbureaus (OMA, LOLA en EFFEKT) werken sinds oktober aan een nieuw plan voor het stadionplot zónder stadion. Daarbij denken ze echter niet aan nog meer woningen, maar opnieuw aan een grote trekker. Wat precies, is nog niet bekend. „Het moet uitstraling hebben. En het moet iets opleveren voor de wijk en de omgeving”, zegt de woordvoerder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De komende maanden komen de bureaus met een voorstel.

CDA-raadslid René Segers Hoogendoorn baalt van de vertraging, maar hij maakt zich nog grotere zorgen over de betaalbaarheid van de toekomstige woningen. „De grondexploitatie, de kurk waar het plan op drijft, verliep goed door de aantrekkende werking van het stadion. Dat zorgde voor een hogere waarde van de grond waardoor het mogelijk werd om ook woningen te ontwikkelen voor lage en middeninkomens.” Nu het stadion wegvalt en de grond daardoor mogelijk minder waard wordt, vreest hij dat ontwikkelaars de grond vooral interessant vinden als zij daar duurdere woningen kunnen bouwen. „Straks wordt het een wijk voor de rijken.”

Volgens de woordvoerder van Stigam blijven de huidige afspraken in het masterplan van kracht. Daarin staat dat 450 sociale woningen worden gerealiseerd worden en 40 procent van de nieuwbouw bestaat uit middeldure koop- en huurwoningen (de raad had het in 2019 over bedragen tussen de 220.000 en 265.000 euro).

Het nieuwe trainingscomplex van Feyenoord is wél verwezenlijkt. Foto Niels Blekemolen

De Kuip

Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat er een nieuw stadion komt, terwijl De Kuip dringend aan renovatie toe is, maar daar is geen geld voor. Dat is in het kort het nijpende probleem dat is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State. Over het eerste: het college schreef vorige week de gemeenteraad wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. „Een definitief einde van dit stadionproject lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk”, en er wordt sinds vorige maand dus al gewerkt aan een plan voor het stadionplot, „zonder een nieuw stadion”.

Het is nog geen definitieve beslissing, de gemeente wil „in het belang van de zorgvuldigheid” eerst nog een gesprek met de voetbalclub (BVO Feyenoord), het stadion zelf (Stadion Feijenoord NV) en de Stichting Gebiedsontwikkeling. Er lijkt echter niemand te zijn die verwacht dat uit dit gesprek nog een nieuw plan voor een nieuw stadion komt.

Dit betekent dat Feyenoord in de Kuip zal moeten blijven voetballen, wat een nachtmerrie-uitkomst is voor de Stadion NV, de eigenaar en verhuurder van de verouderde Kuip. Die organisatie heeft bijna dertig miljoen euro schuld, en lijkt niet in staat te zijn de benodigde verregaande renovatie te kunnen uitvoeren.

Ook voor Feyenoord zelf is het lastig, omdat de schamele conditie van de Kuip het moeilijk maakt om de businessclub en de ‘gewone’ supporters goede voorzieningen te bieden. Een uitweg zou kunnen zijn dat nieuwe, bij de voetbalclub betrokken investeerders ofwel het stadion kopen en vervolgens aan de voetbalclub verhuren, ofwel de voetbalclub helpen het stadion te kopen zodat club en stadion in één hand zijn. Hoe dan ook moet er voor de Stadion NV een uitweg komen, die houdt op 12 december een aandeelhoudersvergadering die volgens ingewijden spannend zou kunnen worden.

