Formeel zijn de banden met Roermond doorgeknipt: de ambtsketen is af, de sleutel van haar appartement ingeleverd. Emotioneel is Rianne Donders nog innig verbonden met de Hanzestad. „Het was de juiste beslissing om op te stappen”, zegt ze bij een cappuccino op een terras, een week na haar vertrek. „Maar het voelt of ik de goedwillenden in de steek heb gelaten.”

Bijna acht jaar was ze burgemeester van de stad die al voor haar komst onlosmakelijk was verbonden met de almachtige Jos van Rey, de man die werd veroordeeld wegens corruptie als wethouder. Maar in Roermond betekent een onherroepelijke veroordeling geen enkeltje politieke vergetelheid.

Donders had sindsdien met Van Rey te maken als raadslid, lijsttrekker van zijn eigen partij, en na de verkiezingen in maart dit jaar als wethouder. „Hij heeft zijn veroordeling succesvol omgezet in slachtofferschap”, zegt ze. De oud-VVD’er werd ruim de grootste met zijn Liberale Volkspartij.

Erger, volgens Donders: met zijn stijl heeft Van Rey de politieke cultuur „geïnfecteerd”. Andere raadsleden zijn het gedrag als normaal gaan zien. Het resultaat: een intens verziekte bestuurscultuur waarin argwaan regeert, populisme domineert en elementair fatsoen vaak ontbreekt. „Hou je mond!” voegde Van Rey haar tijdens een raadsdebat toe.

Haar grootste probleem is om de infectie bespreekbaar te maken. Donders: „Zelfreflectie is niet het sterkste punt.” Eind vorig jaar was voor haar de maat vol. Ze schreef een open brief bestemd voor alle betrokkenen. Zonder Van Rey en diens partij bij naam te noemen, waarschuwde ze voor de gevolgen als de politiek „speelbal van de hardste schreeuwer” wordt. Als profileringsdrang gaat boven het algemeen belang. Ze zucht bij de herinnering aan haar brief. „Ik had er maanden aan gewerkt.”

Haar schrijven leidde niet tot de noodzakelijke reflectie, wel tot haar vertrek. De nipte coalitiemeerderheid, onder aanvoering van dé volkspartij, meldde haar onlangs geen behoefte te hebben aan zelfevaluatie. Donders wist genoeg: in Roermond verandert niets. Ze belde haar man. „Ik zei: ‘Het is klaar’.” Bij thuiskomst in Eindhoven dronken ze een glas rode port. Met gebroken stem: „De macht van het getal is in Roermond groter dan de kracht van het geheel.”

Het is verleidelijk, zegt ze na twee uur praten, om Roermond als een uitzondering te zien. Ja, de voorbeelden van populisme en cliëntelisme liggen er voor het oprapen. „Bestemmingsplannen zijn in Roermond zo ruim geformuleerd dat je er eigenlijk alles kunt bouwen.” Maar ze kent andere gemeenten waar ongeremd populisme tot dezelfde problemen leidt. „We zijn naïef over wat er gaande is in ons land”, zegt ze ferm. „Als we willen dat onze democratie niet wordt gesloopt, zullen we ons nu actief moeten verzetten.”

Hugo Logtenberg is redacteur van NRC.