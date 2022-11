Politie vindt 350.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland

In Duitsland heeft de politie 350.000 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Deze lading was bestemd voor de Nederlandse markt, en heeft een geschatte waarde van enkele miljoenen euro’s. De Nederlandse politie was betrokken bij de vondst, waaraan twee jaar onderzoek voorafging, meldt de dienst woensdag. Nederlandse en Duitse politie ontdekten dat het illegale vuurwerk vanuit onder andere Polen, Italië en China naar Nederland werd getransporteerd via Duitsland.

Er zijn tien mensen aangehouden in verband met de vondst, drie van hen beschouwt de politie als hoofdverdachten. Het vuurwerk werd onder andere gevonden in oude NAVO-bunkers in Rheine, vlak bij Enschede. Vorig werd daar ook al een grote partij illegaal vuurwerk van zo’n 120.000 kilo ontdekt. De twee vondsten zijn volgens de politie niet met elkaar verbonden.

De hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk neemt al een aantal jaar toe. In 2019 ging het om iets meer dan 60.000 kilo, in 2020 verdubbelde dat getal naar ongeveer 120.000. Vorig jaar nam de politie 205.905 kilo in beslag, blijkt uit metingen van het Openbaar Ministerie. Ook vondsten die Nederlandse politie doet in het buitenland tellen mee in de barometer, bevestigt een woordvoerder. Daarmee is deze vondst groter dan al het illegale vuurwerk dat de politie in 2021 in beslag nam.

„We zien steeds vaker dat zwaar vuurwerk wordt gebruikt als explosief tijdens ongeregeldheden”, zegt Erik Kooijker, vuurwerkexpert bij de Landelijke Eenheid. Hij benoemt dat het vuurwerk ook in toenemende mate gebruikt wordt in de georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld bij plofkraken of tijdens vergeldingsacties.