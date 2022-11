Poetin ziet zijn invloed tanen in landen waar hij traditioneel veel te zeggen had

De oorlog in Oekraïne beïnvloedt niet alleen de relatie tussen Rusland en het Westen, ook de betrekkingen met voormalige Sovjet-republieken in de Kaukasus en Centraal-Azië zijn aan het schuiven. Rusland, afgeleid door een moeizaam verlopende invasie in het zuidelijke buurland, verliest invloed in regio’s die vanouds vanuit Moskou werden gecontroleerd.

China, de VS en de Europese Unie proberen het vacuüm te vullen, maar vooralsnog lijken vooral Turkije en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te profiteren van het tanende militaire en geopolitieke gezag van Moskou.

Het duidelijkste voorbeeld is de Russische nederlaag rond de export van Oekraïense landbouwproducten met schepen via de Zwarte Zee. Eind oktober stapte Rusland uit de ‘graandeal’ die deze export mogelijk maakte. Oekraïne ging echter gewoon door met het exporteren van tarwe, maïs en andere producten. Rusland stond machteloos. Blokkeren of aanvallen van de graanschepen zou zijn uitgedraaid op een pr-drama waarin de Russen eenvoudig konden worden afgeschilderd als veroorzakers van honger. Na vier dagen voegde president Poetin zich weer bij de deal.

Alom werd deze Russische tournure geïnterpreteerd als mislukte blufpoker. „Het Kremlin trapte in een val waarvan het niet wist hoe het eruit moest komen”, schreef Kremlinwatcher Tatiana Stanovaya bijvoorbeeld op Telegram. En analist Alexander Gabuev, van denktank Carnegie Endowment for International Peace, schreef op Twitter dat „het besluit van Poetin om de stekker uit de graandeal te trekken voorspelbaar een averechts effect” heeft gehad.

Net als enkele collega-analisten denkt Gabuev dat de Russische graandealmanoeuvre in een patroon past: Poetin heeft minder te eisen dan voorheen. „Zijn ommezwaai laat zien hoe een rampzalig buitenlands beleid heel veel macht heeft gegeven aan de weinige overgebleven partners van Rusland.”

Door de westerse sancties en de toegenomen isolatie door de oorlog heeft Rusland niet veel partners meer om uit te kiezen. Landen als Turkije, China, India, Saoedi-Arabië en Iran, maar ook Kazachstan, hebben hierdoor meer invloed op het Kremlin.

Die toegenomen invloed van Poetins overgebleven vrienden is bijvoorbeeld zichtbaar in het kernwapendossier. Maandenlang hielden de Russen het Westen in hun greep met dreigementen om een kernwapen in te zetten, maar recent slikten ze hun dreiging in. Deze ontwikkeling kan niet los gezien worden van de waarschuwing aan Poetins adres van de Chinese leider Xi Jinping, afgelopen vrijdag, om geen toevlucht tot kernwapens te nemen.

Turkije

In het geval van de graandeal zou het Turkije zijn dat Poetin op andere gedachten gebracht heeft. Volgens Gabuev hoopte Poetin met zijn terugtrekking druk op het Westen uit te kunnen oefenen, maar onderschatte hij Turkije.

Officieel stapte Rusland uit de deal omdat het „niet langer de veiligheid kan garanderen van civiele schepen” die Oekraïense havens verlaten. Dit excuus was „belachelijk”, in de woorden van weekblad The Economist: de enige partij die de veiligheid van die schepen zou kunnen bedreigen, is Rusland zelf.

Ook de officiële reden om vier dagen later weer tot de graandeal toe te treden klinkt als een voorwendsel. Het Russische ministerie van Defensie zei dat Moskou had ingestemd om weer deel te nemen aan de deal na schriftelijke garanties van Oekraïne dat de wateren en havens van de graanschepen niet zullen worden gebruikt „voor militaire operaties tegen de Russische Federatie”. In werkelijkheid zijn er geen aanwijzingen dat de graanroute misbruikt werd om Rusland aan te vallen.

Veel analisten denken dat er andere factoren zijn die een rol spelen, niet in de laatste plaats de inzet van bemiddelaar Turkije. Dat land profiteert sterk van de graandeal, zoals NRC eind oktober schreef: zo’n 14 procent van het Oekraïense graan eindigt daar. Erdogan kan zichzelf profileren als succesvol bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne, en tegelijkertijd veel graan inkopen voor zijn binnenlandse markt, die al enkele jaren geteisterd wordt door hoge inflatie.

Dat Poetin inderdaad rekening houdt met de belangen van Erdogan, blijkt uit de woorden die hij gebruikte ten overstaan van de Russische Veiligheidsraad: „We zullen in de toekomst op geen enkele manier graantransporten van Oekraïne naar Turkije belemmeren, rekening houdend met Turkijes neutrale status in het conflict, de capaciteiten van de Turkse graanverwerkende industrie en Erdogans inspanningen om de belangen van de armste economieën te waarborgen.”

Het is niet helemaal verwonderlijk dat Poetin de belangen van Erdogan zo opzichtig dient. De handel tussen Rusland en Turkije is enorm gegroeid sinds de oorlog in Oekraïne. Ook speelt Turkije de rol van financieel centrum voor Russische particulieren en bedrijven die onder westerse sancties vallen. Beide landen spreken bovendien over de aanleg van een gasrotonde. En dan is er nog het diplomatieke aspect: door zijn banden met Erdogan, leider van een NAVO-land, kan Poetin aantonen dat hij niet zo geïsoleerd is als het Westen de rest van de wereld wil doen geloven.

Toen Rusland eind oktober het akkoord opzegde dat export van graan uit Oekraïne mogelijk maakte, ging de uitvoer gewoon door. Na vier dagen kwam Poetin op zijn besluit terug. Foto Ozan Köse/AFP

De Russische afhankelijkheid van de Turkse handel en diplomatie geeft Erdogan een sterke positie: Poetin heeft hem nodig. Zoals de Financial Times een anonieme betrokkene bij de graandeal citeert: „Erdogan moet hebben gezegd: ‘Je hebt geen kaarten, Vladimir’.”

Kaukasus

Ook in de zuidelijke Kaukasus is zichtbaar dat Poetins geopolitieke invloed afneemt. Begin oktober trof een bijzonder viertal elkaar in Praag: aan tafel bij de Franse president Emmanuel Macron en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zaten de Armeense premier Nikol Pashinian en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev. Armenië en Azerbeidzjan twisten al decennia over de regio Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. In november 2020 werd een bloedige strijd tussen de buurlanden beëindigd met een door Rusland bemiddelde wapenstilstand. In september laaide het geweld echter weer op. Poetin kampte op dat moment met zware tegenslag in de Donbas, Aliyev koos voor een aanval op Armeense doelen.

De EU, en dan met name Charles Michel, stelt zich actief op als bemiddelaar. De ontmoeting in Praag resulteerde in een twee maanden durende Europese veiligheidsmissie langs de grens om „het vertrouwen tussen beide landen weer op te bouwen”. Poetin heeft zijn bemoeienis met de regio echter niet opgegeven: op 31 oktober ontving hij de beide leiders in de Russische badplaats Sotsji, met als doel om het wankele akkoord uit 2020 te herstellen. Ook de VS laten zich niet onbetuigd: maandag ontving de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zijn collega's uit Armenië en Azerbeidzjan in Washington.

Rusland weigert te kiezen tussen de oude bondgenoot Armenië en Azerbeidzjan. Dat veroorzaakt irritatie in de Armeense hoofdstad Jerevan. Als lid van de regionale veiligheidsorganiatie CSTO deed Armenië in september vergeefs een beroep op Russische steun. Omgekeerd is Moskou geïrriteerd over het Armeense flirten met het Westen: in september bezocht Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, het land.

Poetin wacht in Sotsji op de Armeense premier Nikol Pashinian om te bemiddelen in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Foto Sergei Bobylev/Sputnik via AP

Azerbeidzjan kijkt ook met belangstelling naar het Westen. In juli tekenden Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en president Aliyev een overeenkomst voor de levering van meer gas; de huidige acht miljard kubieke meter gaat naar 20 miljard kubieke meter in 2027. Het is een zeer bescheiden deel van de Europese gasbehoefte, maar tekenend voor de nieuwe verhoudingen, waarbij de EU bereid is om een gebrekkige rechtsstaat en schending van mensenrechten te negeren. Commentator Tony Barber constateert in de Financial Times dat de gasdeal de door de EU begeerde rol als bemiddelaar in de weg zit: de Europese afhankelijkheid geeft Azerbeidzjan te veel drukmiddel. Marie Dumoulin, analist bij denktank ECFR, ziet kansen voor de EU als bemiddelaar op in het kruitvat Kaukasus, vanwege het Russische vacuüm. Een Europese rol bij een oplossing voor het conflict zou een bewijs zijn van de „geopolitieke volwassenwording” van de EU, aldus Dumoulin.

Centraal-Azië

Aan de andere kant van de Kaspische Zee stellen de autocratische leiders van de vijf landen die samen Centraal-Azië vormen zich steeds assertiever op jegens Moskou. De president van Tadzjikistan die in een toespraak „respect” eist van Rusland, of de president van Kirgizië die Poetin laat wachten bij een ontmoeting op een regionale top; een jaar geleden was het onvoorstelbaar.

Niemand verwacht een echte breuk tussen de ‘stans’ en Rusland – daar zijn de culturele, historische en economische banden te sterk voor. Commentator Banyan somt in The Economist de banden op: de elites in de vijf landen zijn verbonden met Rusland, arbeidsmigranten in Rusland sturen noodzakelijk geld naar Centraal-Azië. En Kazachstan, het grootste land van de regio, is afhankelijk van een Russische haven voor olie-export, heeft een hele lange grens met Rusland en veel etnische Russen op zijn grondgebied.

Dat neemt niet weg dat de Centraal-Aziatische leiders door het mondiale isolement van Rusland, en de verminderde militaire slagkracht, meer dan voorheen uitkijken naar alternatieve partners. China ligt het meest voor de hand, maar ook Turkije en Iran zijn in beeld. De grilligheid van de Taliban maken handelsroutes via Afghanistan naar India minder aantrekkelijk.

Behalve over handel maken de Centraal-Aziatische leiders zich zorgen over veiligheid: een verzwakt Rusland is een bedreiging voor de stabiliteit in hun landen. De CSTO stuurde geen militairen toen er in september gevechten uitbraken bij de grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan. Integendeel: Moskou stuurde militairen en materieel van Russische bases in beide landen naar Oekraïne. Omdat in Oekraïne blijkt dat de Russische wapens verouderd zijn, neemt de wapeninkoop van Centraal-Azië in China en Turkije toe.

Het zijn gevolgen die Poetin niet zal hebben voorzien of verwacht toen hij besloot om Oekraïne binnen te vallen. Vooralsnog heeft de oorlog de Russische invloedssfeer verzwakt, niet versterkt.