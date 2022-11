‘Ondanks dreiging moet het openbare leven doorgaan’, zegt scheidend hoofdofficier van justitie

De moord op politicus Pim Fortuyn in 2002, de onzekerheid bij ouders in 2012 over het mogelijke misbruik van hun kinderen door de Amsterdamse crèchemedewerker Robert M., de vervolging van crimineel Willem Holleeder en de moord in maart 2018 op de broer van Nabil B., kroongetuige in de Marengozaak tegen Ridouan Taghi: na een actieve carrière van 41 jaar bij het Openbaar Ministerie – inclusief opleiding – komen indrukwekkende gebeurtenissen weer boven bij Theo Hofstee.

Hij zei ooit over zichzelf dat hij „vrij geordend” is en zijn werkkamer in het gebouw van het College van procureurs-generaal bij de A12 in Den Haag bevestigt dat. De stapels dossiers, die zo veel juristen met graagte verzamelen, ontbreken hier. Op zijn bureau wel een paar persoonlijke herinneringen, zoals een tekening van Fokke & Sukke, die hij kreeg bij zijn vertrek als hoofdofficier in Amsterdam.

CV Theo Hofstee

1957 Geboren Den Helder 1969 - 1975: Gymnasium B Hilversum 1975 - 1979: Studie Nederlands recht 1980 - 1981: Militaire dienst 1981 - 1987: Rio- opleiding 1987 - 1991: Officier van justitie A’dam 1991 - 1992: Plaatsvervangend hoofd stafbureau OM 1992 - 1998: Officier van justitie Utrecht 1998 - 2001: Plv. hoofdofficier en recherche-off. Utrecht 2001 - 2018: Hoofdofficier (diverse regio’s) 2018 - 2022: Lid college procureurs-generaal. Theo Hofstee is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Theo Hofstee (Den Helder, 1957) nam 31 oktober afscheid als lid van het College van procureurs-generaal, waar hij bijna vijf jaar werkte. Vlak voor zijn pensionering kreeg hij een koninklijke onderscheiding opgespeld door minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD). „Ik heb altijd gedacht dat ik zou doorwerken tot het niet meer mocht. Maar ik heb in mijn omgeving gezien dat een goede gezondheid geen vanzelfsprekendheid is op mijn leeftijd. Daarom stop ik twee jaar eerder, al hoop ik wel maatschappelijk actief te blijven.”

Hofstee groeide op in Hilversum. Zijn vader werkte als commercieel medewerker bij een uitgeverij en zijn moeder was maatschappelijk werkster. Na het gymnasium ging Hofstee rechten studeren maar tijdens militaire dienst werd zijn interesse voor de opsporingspraktijk gewekt. „Ik kwam via een speciaal traject voor academici terecht bij de staf die militaire tuchtrechtzaken deed. Mijn baas was ook parttime strafrechter in Utrecht en de dossiers die hij mij liet zien, vond ik interessant. Dankzij hem ben ik de Raio-opleiding gaan doen voor rechters en officieren van justitie.” Daarna koos Hofstee voor een carrière binnen het OM. „Mijn ouders vonden het prachtig, al vroegen ze zich ook toen al af of ik daarmee geen risico liep. Ook toen werden wel eens bedreigingen geuit aan het adres van officieren.”

Sinds zijn eerste zitting in 1981 – onder begeleiding van ‘verkeersofficier’ Koos Spee – is de taak van het OM in de kern niet veranderd, aldus Hofstee. „Uiteindelijk gaat het nog altijd om het vervolgen van strafbare feiten en het bevestigen van bepaalde normen.”

Maar het werk van een officier van justitie is wel heel erg anders, vooral vanwege de grote maatschappelijke veranderingen die zich in vier decennia hebben voltrokken. Theo Hofstee kijkt terug op vijf belangrijke veranderingen in de opsporing.

I

DNA als bewijs

Met name op het gebied van gewelds- en zedenmisdrijven zijn er veel meer nieuwe technische mogelijkheden gekomen voor forensisch onderzoek, zegt Hofstee. „Ik ben als officier vanaf midden jaren negentig bezig geweest met veelbesproken verkrachtingszaken. De eerste was de Utrechtse serieverkrachter. Hij sloeg voor het eerst toe in 1995, maar het duurde tot 2014 voor we hem te pakken hadden. Dat lukte vanwege de lessen die we hebben getrokken uit weer een andere zaak: de verkrachting en moord op Sybine Jansons begin 1999 [Een 13-jarig meisje uit Maarn dat na schooltijd verdween en vijf weken later dood gevonden werd], een verschrikkelijke zaak. Ik weet nog goed dat ik in dat onderzoek op een vrijdagmiddag tijd werd gebeld door Ate Kloosterman van het Nederlands Forensisch Instituut. De Britten, die verder waren met dna-onderzoek, hadden een spoor gevonden van de vermoedelijke dader. En dat dna bleek ook in de databank te zitten waarmee een paar jaar daarvoor een begin was gemaakt. De dader had zijn dna afgegeven in twee andere verkrachtingszaken, waarvan hij werd verdacht vóórdat hij was aangemerkt als verdachte in de zaak van Sybine Jansons. De vraag was of dit dna-materiaal mocht worden gebruikt in het onderzoek naar de zaak van Sybine.

„Door alle juridische vragen die tijdens het onderzoek naar de moord op Sybine Jansons opkwamen, hebben we werkendeweg de wetgeving aangepast voor het gebruik van dna-materiaal. Dat leidde in 2005 tot de Wet dna-onderzoek bij veroordeelden. Sindsdien kunnen verdachten worden gedwongen tot het afgeven van dna-materiaal. Daarmee wordt de database waarin al dat materiaal is opgeslagen, bruikbaarder bij de opsporing in zedenzaken. Zo is de Utrechtse serieverkrachter dankzij deze database uiteindelijk in 2014 gepakt – omdat zijn dna was afgenomen na het stelen van een fiets.”

II

Het fenomeen dreiging

„Sinds het begin van deze eeuw zijn we, noodgedwongen, steeds meer pro-actief geworden. Niet meer reageren op een strafbaar feit, maar anticiperen op feiten die mogelijk gepleegd gaan worden. Dat heeft voor een deel te maken met allerlei terrorisme-onderzoeken waar we sinds 9/11 mee te maken hebben. En dat is weer uitvergroot door de gevolgen van de opkomst van IS in Irak en Syrië. Als nu sprake is van een dreiging, laten we vaak alles vallen om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt. Dat klinkt logisch, maar het heeft ons werk wel veel complexer gemaakt.

„Professioneel interessant is hoe je omgaat met het dilemma dat ontstaat bij een concrete dreigingsmelding. De politie gaat meteen aan de slag, dat is helder. Voor de driehoek – burgemeester, politiechef en hoofdofficier – komt de vraag wat voor maatregelen moeten worden genomen. Sluiten we een straat af, leggen we de stad plat? Wat doen we, en wat niet?

Sluiten we een straat af, leggen we de stad plat? Wat doen we en wat niet

„Er was ooit sprake van een dreiging bij het festival Sensation White in de Amsterdam Arena. Toen stond de Dienst Speciale Interventies in vol ornaat paraat en mocht onder de Arena niet worden geparkeerd. Tegelijkertijd was de hele Arena gevuld met feestende mensen. Je moet de dreiging afwenden, althans, het risico zo klein mogelijk maken, en tegelijkertijd het openbare leven zo veel mogelijk door laten gaan. Dat is een nieuw specialisme geworden.”

III

Polarisatie

„Ook dat vraagt heel veel samenwerking tussen het openbaar bestuur, de politie en het OM. Denk aan demonstraties die tegendemonstraties uitlokken. Of demonstraties bij een evenement als de intocht van Sinterklaas. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei altijd: ‘Het demonstratierecht in een stad als Amsterdam is bijkans heilig’. Uitgangspunt is dus dat alles moet kunnen. Maar het moet dan wel gebeuren op zo’n manier dat bij een demonstratie de rechten van de ander worden gerespecteerd. Dat is door de jaren heen echt een vak geworden. Je moet die groepen kennen, verboden uitingsvormen op bijvoorbeeld vlaggen kunnen onderscheiden van niet verboden uitingsvormen, en ga zo maar door. Bestuurlijk geldt dan: waar liggen beleids- en tolerantiegrenzen? En zijn we er klaar voor strafrechtelijk optreden als die grenzen worden overschreden?

„Een goed voorbeeld van onze aanpak online is de zaak rond Sylvana Simons, Tweede Kamerlid voor BIJ1. Zij kreeg met zoveel bedreigingen en discriminatie te maken, in woord en beeld, dat we hebben gezegd: ‘hier trekken we een grens en gaan we fors investeren in digitaal onderzoek’. Uiteindelijk zijn de ergste bedreigingen eruit gehaald en strafrechtelijk vervolgd. Daarmee zeggen we als OM: dit kan dus niet. Dit is echt anders dan pakweg twintig of dertig jaar geleden. We handelen niet alleen meer bij een aangifte. Zo probeer je het gedrag van mensen te beïnvloeden. En het bevestigt dat een burger die zijn mening verkondigt niet bedreigd of gediscrimineerd wordt.”

Lees ookNederlandse politie wil gebruikmaken van particuliere DNA-databank in VS

„Er kan online best veel worden achterhaald, ook na samenwerking met het buitenland. Maar het zal altijd een gegeven blijven dat bij sommige zaken anonimiteit niet doorbroken kan worden. Of totale anonimiteit op sociale media moet worden verboden? Dat is een maatschappelijke discussie. Het is niet aan het OM om hier iets van te vinden.”

IV

Georganiseerde misdaad

De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012 [waarbij met kalasjnikovs werd geschoten vanuit een auto en kogels werden teruggevonden in bomen, verkeersborden en in de slaapkamer van een kind] was een gamechanger als het gaat om geweld in de openbare ruimte. „We hadden toen wel in de gaten dat er iets aan het veranderen was. We hebben toen besloten deze extreme uitingsvorm van drugscriminaliteit landelijk aan te pakken, samen met het Landelijk Parket van het OM en de Landelijke Recherche. De vraag luidde: wat is hier nu precies aan de hand en wie zijn er allemaal bij betrokken? Daar zat een aantal personen bij die we in Amsterdam al kenden. Zij bleken samen te werken met figuren uit het Utrechtse, waar ook toen al wel wat dreiging omheen hing.

„Hun namen kende ik niet uit mijn tijd als officier en hoofdofficier in Utrecht. Toen ging onze aandacht vooral naar verdachten die we in beeld kregen uit het woonwagenmilieu. Daar zaten organisaties die internationale hasj-imperiums hebben gebouwd. Families met Marokkaanse wortels kwamen indertijd niet prominent naar voren in de analyses over de internationale drugshandel. We keken in die tijd ook naar de vraag: met welke groepen moeten we rekening houden voor de toekomst? Maar daar kwamen voor zover ik weet de mensen waar het nu over gaat, niet in voor. Wat ik me wel herinner is dat Nieuwegein en omgeving [waar Ridouan Taghi opgroeide] toen al een regio was waar we extra dingen deden. Maar dat die jeugdgroepen zo zouden uitgroeien, hebben wij toen niet gezien.”

Op de vraag of justitie en politie voldoende kennis van de leefwereld van jongeren met verschillende culturele achtergronden hebben, antwoordt Hofstee: „Laat ik voor mezelf spreken. Ik claim niet dat ik bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap met al zijn verschillende onderdelen goed begrijp. Daar proberen we van alles aan te doen. Zo heb ik ooit een cursus gedaan bij voormalig politie-agenten met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. Daarmee krijg je wel een beter inzicht in bijvoorbeeld verschillen in omvangsvormen en meer begrip voor bepaald gedrag. Maar uiteindelijk moet je ook voorzichtig zijn met het trekken van grote conclusies over één groep. In een stad als Amsterdam zitten vele lieden met allemaal verschillende nationaliteiten en achtergronden in de criminaliteit.”

V

Deals met criminelen

„Ik was gewoon aan het werk toen bekend werd dat de broer van Nabil B., kroongetuige in de strafzaak rond Ridouan Taghi, was doodgeschoten. Zoiets hadden we in Nederland nog niet meegemaakt. Verschrikkelijk. Op dat moment is meteen de vraag: hoe is het met de rest van de familie? Wat voor veiligheidsmaatregelen nemen we? Later kwam de vraag wat kunnen we leren als we terugkijken en evalueren. Omdat er nu een onderzoek loopt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het niet aan mij daar veel over te zeggen.”

De familie van Nabil B. zegt dat er niet is geluisterd naar hun waarschuwingen voor de heftigheid van het criminele milieu waarin hij verkeerde. Hofstee: „Ik begrijp het sentiment bij de familie van Nabil B. heel goed, als je ziet wat er is gebeurd. Sterker nog: de reden dat hij kroongetuige wilde worden kwam door het risico dat uitging van Taghi en zijn groep. Maar ik heb te weinig feitelijke kennis over de gang van zaken om iets te zeggen over de vraag of mensen van justitie en politie iets te verwijten valt. De deal was al gesloten toen ik lid werd van het College van procureurs-generaal. Bovendien is het nou juist aan de Onderzoeksraad om daar iets van te vinden.”

Drie mensen uit de kring van de kroongetuige Nabil B. zijn sinds de deal met hem vermoord. Desalniettemin wil het OM de drempel verlagen om meer deals te kunnen sluiten. Daar worden buiten het OM wel vraagtekens bij gezet. Hofstee: „Ik begrijp dat. Het is niet zo dat we veel kroongetuigendeals sluiten sinds de eerste in de jaren negentig. Er zijn er twee in de Holleederzaak, een paar die bijna niemand kent, en dan de twee die een rol spelen in de onderzoeken naar de groep van Taghi en motorclub Caloh Wagoh. De vraag is of je ermee moet stoppen omdat mensen uit de kring van de kroongetuige worden vermoord, vermoedelijk om te intimideren. In het criminele milieu zal altijd worden geprobeerd om de bruikbaarheid van bewijsmateriaal aan te tasten. Zonder kroongetuigen verliezen we een van de mogelijkheden om echt bij de kopstukken uit te komen. „Stel dat we het niet meer doen: waar stopt het dan? Neem de zussen van Willem Holleeder. Zij waren gewone getuigen. Maar moeten we hen dan negeren omdat ze risico lopen?”

„We willen de regeling voor kroongetuigen uitbreiden om bij een andere groep uit te komen; de mensen die misdaad faciliteren vanuit de financiële of logistieke hoek. We moeten daarbij altijd kijken naar de veiligheid van de potentiële kroongetuige en meestal een partner. Voor hen is een speciaal traject van bescherming. Daarnaast is er nog de bredere familie, daarvoor is het stelsel van bewaken en beveiligen. Het kan gebeuren dat een deal niet door kan gaan, omdat we de gevolgen voor bewaken en beveiligen niet aankunnen. In het geval van Nabil B. zijn dingen gebeurd die we nog nooit hadden meegemaakt. Ik hoop niet dat het weer zal gebeuren, maar het is wel iets waar we nu rekening mee houden bij de risico-analyses die worden gemaakt.

„De dood van de broer van Nabil was een mokerslag voor iedereen die bij zijn deal en de totstandkoming daarvan betrokken is geweest. Wij kennen dit helemaal niet in ons professionele handelen: iemand die naar we aannemen wordt vermoord omdat hij de broer van een kroongetuige is. Het is vreselijk voor zijn familie. En het heeft grote gevolgen gehad voor onze manier van werken. Er staat grote druk op dat hele stelsel van bewaken en beveiligen. De krant staat vol met verhalen van mensen, in het criminele milieu en daarbuiten, die bedreigd kunnen worden. Vaak ook gevallen waar wij als OM niet bij betrokken zijn. Bewaken en beveiligen is een van de meest complexe vragen in mijn loopbaan geweest. Niet alleen omdat mensen te horen krijgen: je moet in de beveiliging. Maar ook omdat er geen onbeperkte middelen voor zijn en het daarmee een heel groot en ingewikkeld vraagstuk is geworden. Zeker voor de mensen die daar direct verantwoordelijk voor zijn. Dat is een heel zware last.”