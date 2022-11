Toezichthouder AFM: nog te veel vaagtaal bij groen beleggen

Beleggers die duurzaam willen investeren, krijgen vaak niet de informatie waar ze juridisch gezien recht op hebben. Wie beleggingsproducten aanbiedt, moet van de wet goede uitleg geven over hoe ‘groen’ die zijn. Zulke informatie is er meestal wel, maar vaak nog weinig concreet, moeilijk te begrijpen, of soms zelfs tegenstrijdig.

Deze conclusies komen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die onderzoek deed naar de naleving van transparantieregels over duurzaamheid in de financiële sector. Onder meer banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en beleggingsfondsen werden onderzocht.

Hoewel de wet om precieze informatie vraagt, ziet de AFM nog altijd veel „vage taal” en „herhalingen van dezelfde teksten”. Ook is de informatie „vaak algemeen”, waardoor het voor beleggers niet duidelijk is of de informatie gaat over een specifiek beleggingsproduct, of over de onderneming als geheel. Soms is de informatie die te vinden is zelfs „tegenstrijdig”.

De AFM gaat niet direct handhaven, maar wil erover „in gesprek” met de sectoren. Wat meespeelt, zegt de toezichthouder, is dat de wetgeving relatief jong is: sinds maart vorig jaar moeten deze instellingen voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Vóór deze regulering was het nog lastiger voor beleggers om te begrijpen hoe ‘groen’ hun investering precies is. Banken en beleggers hadden ieder ook weer hun eigen methode en rapportages over de duurzaamheid van hun product.

Greenwashing

Hoewel de naleving van de huidige regels dus nog te wensen overlaat, zijn er nog strengere regels op komst. Per 1 januari 2023 gelden nog specifiekere eisen over wat financiële spelers moeten vertellen over hun duurzame producten. Zo wordt het verplicht om te vermelden welke percentages van de beleggingen voldoen aan duurzame criteria.

Groen beleggen is een enorme groeimarkt. Veel beleggers doen graag duurzame investeringen, zegt Natalie Aartsen, afdelingshoofd Lenen, Sparen en Retailbeleggen bij de AFM. „Maar ze wisten vaak niet goed waar ze naar moesten kijken. Meer dan 30 procent ging bijvoorbeeld zelfs alleen af op zaken als de naam van een fonds, of hoe groen de website is.”

Belangrijke kanttekening bij de nieuwe regels is dat beleggers nog steeds niet zeker weten of hun belegging nou echt ‘groen’ is. De AFM onderzocht namelijk niet of de duurzame claims over investeringen in de praktijk ook daadwerkelijk worden waargemaakt. De regulering gaat alleen over de vraag of er voldoende en duidelijke informatie over beleggingsproducten op de website staat.

In de praktijk zijn er nog weinig regels voor de financiële sector om greenwashing (waarbij bedrijven holle groene claims maken) te voorkomen. „Daarbij speelt mee dat er internationaal weinig afspraken zijn over wat we eigenlijk verstaan onder duurzaamheid”, zegt Zoë du Chattel, toezichthouder bij de AFM. „Iedereen heeft z’n eigen ideeën over wat duurzaamheid precies is. Sommige landen zien bijvoorbeeld kernenergie als iets duurzaams, en andere landen juist helemaal niet.”

Donkergroen

Een nieuwe, andere verordening is een voorzichtige stap in deze richting. Het gaat om de Europese Taxonomieverordening die pas geleden deels in werking is getreden. Die geeft een lijst criteria waarmee instellingen kunnen vaststellen welk deel van hun beleggingen ‘ecologisch duurzaam’ is. Maar instellingen kunnen beleggingen ook duurzaam noemen zonder dat deze criteria worden gehaald, mits ze er een uitleg bij geven. De AFM zag dat organisaties vaak überhaupt nog niet kunnen aangeven of ze beleggen in lijn met deze Verordening.

Ondanks de mazen in de huidige wetgeving ziet de AFM wel wat verschuiven, zegt Du Chattel. „Vorig jaar zagen we nog dat veel beleggingsfondsen zichzelf ‘donkergroen’ noemden, oftewel claimden dat ze zich volledig richtten op duurzaamheid. Wij zagen dat een deel van hun beleggingsproducten dat helemaal niet bleken waar te maken, dus we waren daar kritisch op. Nu blijkt dat een aanzienlijk deel van die fondsen die claim heeft aangepast. Ze weten nu dat je niet zomaar mag zeggen dat je heel erg duurzame doelen nastreeft.”