Op een recent congres van de Europese ministers van Justitie en hoge beleidsambtenaren heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aangedrongen op regulering van drugs, niet alleen van cannabis, maar ook van cocaïne. „Alleen dit middel zal op den duur effectief zijn om een halt te roepen aan de drugsmaffia”, meende zij. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD), ook deelnemer aan het congres, noemde in haar reactie legalisering van harddrugs „volstrekt naïef” en „borrelpraat” (De Telegraaf, 5/11). In een gesprek met onderzoeksjournalist Paul van Liempt noemde ook de bekende officier van justitie Koos Plooij legalisering van drugs „oninteressant, irreëel en onhaalbaar”.

Hans Werdmölder is criminoloog en antropoloog. Onlangs verscheen van zijn hand Nederland Narcostaat. Na vijftig jaar drugshandel en talloze liquidaties (Just Publishers).

Eerder dit jaar had Yesilgöz in een tv-uitzending van Op1 moeten erkennen dat de Nederlandse autoriteiten lange tijd veel te naïef zijn geweest. Er zullen nieuwe, verdergaande stappen moeten worden gezet om de gewelddadige drugscriminaliteit terug te dringen. Yesilgöz wil ook een vuist maken tegen de geharde criminelen. Ze pleit voor uitbreiding van de kroongetuigenregeling, zodat ook de „kleine vissen” ervoor in aanmerking komen. Die kunnen rekenen op totale kwijtschelding van hun straf tot maximaal zes jaar.

Legalisering van drugs is onmogelijk, als de overheid niet ook bereid is een aantal harde maatregelen te nemen tegen de zware misdaad. Daarbij denk ik aan: ophoging van straffen voor drugsdelicten en drugssmokkel, het tegengaan van de vele brievenbusfirma’s en afbouw van Nederland als aantrekkelijk belastingparadijs, het weren van buitenlandse criminelen die actief zijn als laborant in xtc-laboratoria of als ‘uithaler’ van drugs op containerterminals in de Rotterdamse haven, aanpak van growshops die particuliere telers voorzien van apparatuur voor het kweken van hennep, betere voorlichting aan jongeren die zich willen opwerken tot hitman of ‘uithaler’ van drugs, verbod op de levering van grondstoffen voor de bereiding van xtc-pillen, ontmanteling van illegale drugslabs, uitbreiding van de kroongetuigenregeling en het tegengaan van corruptie op alle niveaus. Ook de grootschalige doorvoer van coke naar andere Europese landen en de lucratieve verkoop van xtc-pillen aan het buitenland zal aan banden moeten worden gelegd.

Nederland als leermodel

Maar wil je echt een vuist maken tegen de georganiseerde misdaad, zoals minister Yesilgöz dat voorstelt, dan zul je drugscriminelen hun extreme verdienmodel moeten ontnemen. Dat kan alleen door legalisering, zowel van soft- als harddrugs.

Gezien de mogelijke overstap van criminelen naar de handel in coke, wanneer alléén softdrugs worden gelegaliseerd, is het noodzakelijk om het gebruik en de handel van zowel soft- als harddrugs vrij te geven. Vrijgeven of legaliseren wil zeggen: de handel en daarmee gemoeide activiteiten uit de strafwet halen en het gebruik binnen het kader van bestaande of nieuwe regelgeving laten plaatsvinden.

Legalisering kan alleen stapsgewijs. Binnen de Europese Unie zal Nederland hiervoor steun moeten vinden, hetgeen niet gemakkelijk zal zijn. Het verwijt is immers dat de Nederlandse overheid het drugsprobleem zelf uit de hand heeft laten lopen. Toch zijn er voldoende signalen dat ook in andere landen het water aan de lippen staat. Zo heeft de Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach onlangs laten weten op termijn de handel en het gebruik van cannabis te legaliseren. Daarbij is scherp gekeken naar Nederland als leermodel. Volgens de sociaal-democraat wordt in Nederland het gebruik gedoogd, maar is de markt niet gereguleerd.

Lees ook: De elite snuift wat af maar wuift de gevolgen weg

Pragmatisme

Het gebruik en de handel zal aan een aantal restricties moeten voldoen, zoals de leeftijd van gebruikers, het toegestane THC-gehalte van de cannabis, controle op de verkoop van cocaïne, verkopers mogen geen strafblad hebben, etc. Je zou apothekers of geselecteerde telers drugs kunnen laten produceren en verkopen, voorlichting geven bij verkooppunten en wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de effecten en risico’s.

De prijs van de drugs moet onder die van de illegale markt liggen, maar niet te laag, want consumptie moet nadrukkelijk niet gestimuleerd worden. Dus geen reclame, niet te veel verkooppunten en ook niet open en bloot in de schappen. De drempels zijn noodzakelijk om aan te geven dat je te maken hebt met een risicovol product. Om te voorkomen dat het gebruik van legale soft- en harddrugs ravages veroorzaken bij gemarginaliseerde jongeren, zal tegelijkertijd een hard ontmoedigingsbeleid moeten worden gevoerd. Dat kan door goede voorlichting, maar ook door het introduceren van accijns en negatieve reclame.

Het reguleren van soft- en harddrugs zal niet een waterdicht systeem zijn, maar zowel het gedoogbeleid als de voortdurende repressie is in de afgelopen vijftig jaar op een grote desillusie uitgelopen. Het heeft geleid tot de groei en bloei van de zware misdaad, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen van de Europese Unie. Het wordt daarom tijd voor een pragmatische, constructieve aanpak door alle roesmiddelen van de zwarte markt te halen en de verkoop van bovenaf te reguleren. Maar wel in overleg en in samenwerking met de ons omringende landen. En dat is allerminst naïef of borrelpraat.