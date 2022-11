Na 42 dagen is de laatste staking bij Frans oliebedrijf ten einde

Na 42 dagen zijn de stakingen bij de olieraffinaderij van TotalEnergies in het Franse Feyzin ten einde gekomen. Dat meldden verschillende Franse media dinsdag. Het was de laatste staking van de betogingsbeweging die eind september een brandstofcrisis in Frankrijk veroorzaakte door oliebedrijven te blokkeren en zo de toevoer naar tankstations aan banden te leggen. Dinsdagmiddag maakte de vakbond bekend de actie in Feyzin te beëindigen.

De vakbondsleden staakten bij de oliebedrijven om betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen. Zo had het personeel volgens hen recht op vaste contracten en hogere lonen: 10 procent bij TotalEnergies en 7,5 procent bij Esso-Exxonmobile. Half oktober bereikten de oliebedrijven een akkoord met werknemers en stopten de meeste acties, behalve die in Feyzin. De betogers daar zijn dinsdag vertrokken omdat ze is beloofd dat ze in de toekomst met het bedrijf om tafel kunnen.

Door de stakingen raakten tankstations in heel Frankrijk leeg en misten veel bedrijven minimaal één brandstof. De vakbonden besloten over te gaan tot actie omdat ze van mening waren dat de werknemers onvoldoende profiteerden van de recordwinsten die oliebedrijven maken tijdens de energiecrisis. Aanvankelijk waren de bedrijven ongevoelig voor dat sentiment, maar naarmate de acties vorderden gingen ze toch onderhandelen met de vakbonden.