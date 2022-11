Mijn booster, ik raak de tel kwijt, moet ik nabij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost halen. Oftewel de Bijlmer, zoals het nog altijd in de volksmond heet. Het ligt bijna aan het einde van de metrolijn vanaf Centraal Station naar Gaasperplas, maar de reistijd valt mee – ruim twintig minuten.

In het GGD-gebouw is het ’s middags opvallend rustig, ik kan meteen doorlopen naar de prikplek. Dat ben ik wel anders gewend bij eerdere prikbeurten in de RAI. Waar zijn mijn generatiegenoten? „Vanmorgen was het nog aardig druk”, zegt de GGD-medewerker. Dan stelt ze vast: „U komt van ver.”

Zo voelt het ook, want vergeleken met de Amsterdamse binnenstad kom je hier in een andere wereld terecht. Je behoort er als witte Amsterdammer opeens tot een duidelijke minderheid en je beseft dat je daardoor opvalt. De omgeving oogt kil en ongenaakbaar met de hoog oprijzende flatgebouwen rond een karakterloos winkelcentrum. Ik was er vaker geweest, maar nooit voor lang.

Nog vorig jaar kwam de buurt in opspraak toen tijdens een schietpartij bij het metrostation een 2-jarige peuter door een verdwaalde kogel werd geraakt. Er waren sinds 2019 meer gewelddadige incidenten geweest: een ontplofte handgranaat bij een winkel, een liquidatie, geweld tussen jeugdbendes. Buurtbewoners demonstreerden tegen het geweld, burgemeester Halsema sprak van structurele overlast met veel drugsgerelateerde criminaliteit.

Op zo’n doordeweekse middag is daar voor een buitenstaander niets van te merken. De bewoners slenteren langs de winkels, rond de Taibah Moskee aan de Karspeldreef, een van de opvallendste gebouwen in Zuidoost, heerst rust.

Zuidoost is nog altijd veruit het armste stadsdeel van Amsterdam. „Veel kinderen gaan hier met een lege maag naar school”, zei Jerry Afriyie, voorman van Kick Out Zwarte Piet en Bijlmerbewoner, vorig jaar in de Volkskrant. „Hun leven lijkt niet op dat van andere Nederlandse kinderen. Ze groeien op in ongelijkheid. Daardoor worden jongeren en jongvolwassenen gevoelig voor deze bendes.”

Ook die armoede blijft goeddeels onzichtbaar voor de passant, maar daar komt op de terugreis verandering in. De metrotrein bij station Kraaiennest staat op het punt te vertrekken als een jonge, donkere vrouw, gehuld in een witte mantel, zich naar binnen wurmt met een kinderwagen. Er zijn genoeg vrije plaatsen, maar ze verkiest de zitplaats naast een oudere, donkere vrouw die op haar mobieltje kijkt.

De vrouwen kijken elkaar even aan, de jonge vrouw lacht erbij met de innigheid die bij een vertrouwd contact past, en ze duwt de kinderwagen in de richting van de ander. Ze kennen elkaar, veronderstel ik, ze zullen een praatje beginnen. Maar dan merk ik dat de andere vrouw kort het hoofd schudt en weer op haar mobieltje kijkt. Er wordt geen woord gewisseld. De jonge vrouw staat op en verwijdert zich snel met haar baby. Ze loopt de hele coupé door en stapt bij de volgende halte uit.

Het moet een bedelares geweest zijn, besef ik nu. Moeders die met baby’s, meestal op de arm, bedelen ken ik alleen uit het buitenland. In gedachten zie ik deze vrouw urenlang van de ene metrotrein op de andere overstappen, alsmaar op jacht naar andere moeders die ze met haar kind kan vertederen en inpalmen – een ondergrondse zoektocht naar genade.