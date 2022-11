Landelijke staking in België: geschrapte vluchten en weinig treinen

In België vindt woensdag een landelijke staking plaats uit protest tegen de loonnormwet, hoge energieprijzen en dalende koopkracht. De actie is een initiatief van drie vakbonden. In meerdere delen van het land is met name het vlieg- en treinverkeer ontregeld. Ook in Nederland hebben de stakingen gevolgen voor het openbaar vervoer.

Geannuleerde vluchten, weinig treinen en personeelstekort in onder meer gevangenissen: de stakingen zorgen voor chaos in België. Op luchthaven Zaventem zijn ruim tweehonderd vluchten geschrapt en op luchthaven Charleroi is helemaal geen commercieel vliegverkeer. In Gent zou een belangrijke toegangstunnel tot de haven zijn geblokkeerd, melden verschillende Belgische media.

Met name in Wallonië ervaren inwoners veel hinder. Bussen en treinen zijn beperkt beschikbaar. Ook in Nederland heeft de staking invloed op het openbaar vervoer. Er rijden weinig treinen tussen Antwerpen en Roosendaal. Ook tussen Maastricht en Luik is geen of weinig treinverkeer.

De Vlaamse initiatiefnemers, de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB, komen in actie tegen de loonnormwet. Deze wet verhindert een „eerlijke stijging van lonen”, schrijft vakbond ACV op de website. Zij pleiten voor meer loon, nu „alles duurder wordt”. De Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele, is ontevreden over de stakingen. Op Twitter bedankt hij alle Vlamingen die wel werken. „Staken in economisch erg moeilijke tijden is totaal onverantwoord.”