Nederlanders kiezen steeds vaker duurzaam, blijkt uit onderzoek van I&O Research. Dat is logisch. We zien de impact van klimaatverandering steeds helderder voor ons. Ook bedrijven proberen te verduurzamen. Ze kopen bijvoorbeeld (los van de wettelijk gereguleerde emissiehandel) koolstofkredieten aan, in de veronderstelling dat dit hun CO 2 -uitstoot compenseert. Het probleem met deze koolstofkredieten is dat het helemaal niet zeker is dat de uitgestote CO 2 daadwerkelijk uit de lucht gehaald en vastgelegd wordt.

Armanda Govers is milieujurist en directeur van stichting Even Geen Vlees

Wij zijn ongeduldig en willen nu al actie ondernemen, kloppen sommige bedrijven zichzelf op de borst. Op de vrijwillige koolstofkredietmarkt gaat al twee miljard dollar rond. Bijna 67 procent hiervan is gebaseerd op bescherming of aanplant van bossen. Het idee is eenvoudig: je stoot in een productieproces broeikasgas uit, en dat ‘compenseer’ je door bijvoorbeeld bomen te laten planten die de CO 2 weer opnemen. Organisaties die dat doen geven daarvoor de koolstofkredieten af. En voilà: klimaatneutraal.

De Reclame Code Commissie en het daaraan verbonden College van Beroep oordelen sinds een uitspraak over Shell (dat campagne voerde met „Rij CO 2 -neutraal”) in 2021 consequent dat de claim ‘CO 2 -neutraal’ of ‘klimaatneutraal’ op basis van koolstofkredieten uit bosprojecten onbewezen is. Geen enkel bedrijf slaagt erin de compensatie door bossen te bewijzen, omdat er simpelweg geen bewijs voor is.

Koolstofopslag waarschijnlijk niet permanent

Dat komt doordat bossen levende organismen zijn die afhankelijk zijn van weersomstandigheden en menselijke activiteiten. De schattingen over hoeveel CO 2 bossen opzuigen en weer uitstoten lopen sterk uiteen. Aangezien de boskap niet afneemt en het klimaat grilliger wordt, is het onwaarschijnlijk dat de in de boomstammen opgeslagen koolstof permanent blijft vastgelegd. We zien bijvoorbeeld dat het Amazonewoud in Brazilië al een netto CO 2 -uitstoter is. Dus hoe geloofwaardig zijn koolstofkredieten uit bosprojecten?

Het klimaatpanel van de VN, het IPCC, is helder: als bos netto CO 2 vastlegt, compenseert dit niet de uitstoot van andere sectoren. Compensatiesystemen bestaan wel, zoals het EU Emissions Trading System, maar de uitstoot en CO 2 -vastlegging door bos valt hier niet onder, omdat het ene (de zekere uitstoot van een liter benzine of koemelk) onvergelijkbaar is met het andere (de onzekere vastlegging van CO 2 door bos).

Naast deze onvergelijkbaarheid zijn er problemen met de rapportages over de bosprojecten. Zo zijn er kleine bureautjes die voor een habbekrats zogenaamd op verschillende continenten ter plekke nagaan hoe de projecten ervoor staan. Vervolgens verschijnen er rapporten van vele pagina’s met ingewikkelde rekenformules. Onafhankelijke wetenschappelijke publicaties duiden op een boekhoudkundige maximalisatie van koolstofkredieten die strijdig kan zijn met de werkelijke situatie.

Uit onderzoek van journalisten van Die Zeit bleek dat er nauwelijks controle is bij het verlenen van klimaatneutraal-keurmerken. Bovendien ontdekten ze dat slechts een klein deel van de betaling voor koolstofkredieten daadwerkelijk naar de bosprojecten gaat. In een geval ging slechts 2 procent van het geld naar de bosprojecten. Koolstofkredieten zijn dus in de eerste plaats een boekhoudkundig verdienmodel en helaas geen redding voor het klimaat.

Lees ook dit opiniestuk: Qatar en de FIFA willen de CO2-uitstoot van het WK compenseren: onvoldoende en niet onafhankelijk

Keurmerken misleiden consumenten

De Europese consumentenorganisatie BEUC neemt dan ook een duidelijk standpunt in: „Specifieke soorten claims zonder wetenschappelijke basis, zoals ‘klimaatneutraal’, moeten expliciet worden verboden in de wetgeving.” Het is te hopen dat de autoriteiten dit advies opvolgen zodat de consument hier niet langer door misleid kan worden. Inzicht in duurzame keuzes wordt voor de consument immers steeds belangrijker.

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code oordeelde recent echter dat klimaatneutraal toch geclaimd mag worden als het verbonden is aan een keurmerk zoals Climate Neutral Group. Het College stelt dat de gemiddelde consument begrijpt wat klimaatneutraal in dit verband inhoudt. Uit een recent rapport van de Autoriteit Consument en Markt blijkt echter dat zelfs na uitleg vier op de tien consumenten niet begrijpen hoe koolstofkredieten functioneren.

Dit levert een gekke situatie op. ‘Klimaatneutraal’ is onbewezen, concludeert de Stichting Reclame Code terecht, maar een product mag toch een klimaatneutraal-keurmerk dragen. De consument begrijpt er ondertussen nog maar weinig van waardoor duurzame keuzes maken er niet makkelijker op wordt.

Broeikasgasreductie is de meest duurzame keuze. Dus geen liter benzine of koemelk met een klimaatneutraal-keurmerk, maar gewoon minderen met deze producten of ze vervangen. Klimaatneutraal-keurmerken op basis van koolstofkredieten uit bosprojecten moeten we in ieder geval niet toelaten.