Klimaatactivisten in Australië bekladden de soepblikken van Andy Warhol

Opnieuw hebben klimaatactivisten woensdag een beroemd kunstwerk beklad. Dit keer gaat het om Campbell’s Soup Cans (1962) van Andy Warhol in de National Gallery in de Australische hoofdstad Canberra. Twee vrouwen spoten met blauwe graffiti op vijf van de tien schilderijen en wilden zichzelf vervolgens vastlijmen aan de werken. Volgens Australische media greep een bewaker al binnen dertig seconden in en had de lijm zo geen tijd om te harden. De demonstranten vertrokken voor ze aangehouden konden worden.

De printen van Warhol zijn niet beschadigd geraakt, omdat ze achter glas hingen en de graffiti makkelijk afwasbaar was. Later op woensdag hingen de werken alweer aan de muur. De National Gallery „wil deze acties niet promoten”, zei de organisatie in een korte verklaring. Het museum wilde geen reactie geven op de vraag waarom de demonstranten niet zijn aangehouden.

Protest tegen ‘verknipt kapitalisme’

De actie is opgeëist door een activistengroep genaamd Stop Fossil Fuel Subsidies. „Andy Warhol beeldde in deze iconische serie het gek geworden consumentisme af”, aldus de groep in een verklaring. „En nu hebben we te maken met het verknipte kapitalisme. Gezinnen moeten kiezen tussen medicijnen en voedsel voor hun kinderen, terwijl fossiele brandstofbedrijven recordwinsten boeken.”

In de afgelopen weken werden meerdere kunstwerken in verschillende landen besmeurd door vastlijm-activisten om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Zo zijn drie schilderijen van Van Gogh beklad met soep of aardappelpuree. Dit is de eerste keer dat de omstreden protestvorm in Australië plaatsvindt. Het land heeft veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering, van extreme droogte en bosbranden tot overstromingen en uitstervende diersoorten.