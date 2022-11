Kinderen van laagopgeleiden zijn zwaarder en worden vaker blootgesteld aan tabaksrook

Kinderen met ouders die minimaal een hbo-studie hebben afgerond, hebben minder vaak overgewicht dan kinderen van ouders met maximaal een mbo-1-opleiding. Ook ademen kinderen van laagopgeleide ouders vaker tabaksrook in. Dat blijkt woensdag uit cijfers in het Jaarrapport Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 12 procent van kinderen van twee tot twaalf jaar tussen 2018 en 2021 kampte met overgewicht.

Van kinderen tot twaalf jaar met laagopgeleide ouders kampt in bijna één op de drie gevallen minstens één ouder met obesitas, een extreme vorm van overgewicht. Voor kinderen van hoogopgeleide ouders betreft dit zo’n één op de zeven. Overgewicht bij kinderen komt twee keer zo vaak voor onder kinderen van laagopgeleiden. Ook passief roken, het inademen van tabaksrook uit de omgeving, ligt bij kinderen van laagopgeleide ouders hoger. Tussen 2018 en 2021 rookte in meer dan een helft van de gevallen minstens één ouder. Bij kinderen tot twaalf jaar van hoogopgeleide ouders was dat 15 procent.

Uit het rapport blijkt dat tussen 2018 en 2021 kinderen van hoogopgeleiden vaker sportten. Zij waren vaker lid van een sportvereniging dan kinderen van laagopgeleide ouders. Wel voldeden kinderen van laagopgeleiden vaker aan de Beweegrichtlijnen, die in 2017 zijn opgesteld door de Gezondheidsraad. Zij speelden onder meer vaker buiten.

Het CBS maakt onderscheid tussen hoog- en laagopgeleide ouders aan de hand van het behaalde onderwijsniveau. Onder een hoog onderwijsniveau valt een afgeronde hbo- of wo-studie. Een laag onderwijsniveau betreft het vmbo, de eerste leerjaren van havo/vwo en mbo-1.