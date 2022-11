Kabinet verlaagt drempel voor tegemoetkoming mkb-bedrijven in energiekosten

Het kabinet gaat de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) voor mkb-bedrijven versoepelen. Dat schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de mkb-compensatie moest een onderneming eerst minstens 12,5 procent van zijn omzet uitgeven aan energiekosten. Dat is nu bijgesteld naar 7 procent.

De tegemoetkoming werd op 14 oktober bekendgemaakt en is bedoeld voor kleinere bedrijven, tot 250 werknemers. Het kabinet wil zogenoemde energie-intensieve ondernemingen compenseren voor de hevig stijgende tarieven. Eerdere berekeningen gingen ervan uit dat bepaalde vaste componenten in de energierekening, zoals bepaalde belastingen, ook meestegen. „Dit is echter niet terecht”, aldus de minister.

Door de verlaging worden nu zo’n 41.000 ondernemingen via de TEK geholpen, schrijft Adriaansens. Vooral kleine bedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkers en tuinders, hebben hiervan profijt. Het maximum per bedrijf ligt op 160.000 euro. Om in aanmerking te komen moet de onderneming wel jaarlijks meer dan 5.000 kubieke meter gas verbruiken of minimaal 50.000 kWh elektriciteit.

‘Goede stap’

De TEK wordt vermoedelijk pas het tweede kwartaal van 2023 ingevoerd en gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2022. Naar schatting zijn de totale kosten van de tegemoetkoming 1,65 miljard euro.

Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en NVO-NCW vinden het verlagen van de drempel een „heel goede stap”, maar willen dat de maximumcompensatie omhoog gaat. „Voor veel energie-intensieve bedrijven, zoals baksteenproducenten, koelbedrijven en de grafische industrie, is 160.000 euro slechts een druppel op de gloeiende plaat.”

Lees ook: Compensatie voor energiekosten cultuursector lijkt nabij