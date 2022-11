Ik was er niet bij, maar ik breng veel avonden door in concertzalen en het lijkt me bloedirritant als een activist je concert verstoort. Vorige week woensdag schreeuwde een vertegenwoordiger van Extinction Rebellion in het Concertgebouw dwars door Verdi’s Requiem: „Sorry, dit is een noodgeval, we zitten midden in een klimaatcrisis.” Hij begon een boodschap te declameren, maar zodra de zaal in de gaten had wat er gebeurde werd de man uitgeboed en door naburige concertgangers omvergetrokken en onder luid applaus naar buiten gewerkt. „Muziekliefhebbers zetten activist Concertgebouw uit na verstoren requiem”, kopte het AD.

Joep Stapel is schrijver en medewerker klassieke muziek van NRC.

De reacties uit de klassiekemuzieksector waren vrij unaniem, net als na de eerdere lijmacties in de museumwereld. Het Concertgebouw gaf een statement uit waarin het begrip toonde voor de doelen, maar de methode streng veroordeelde, ook met een beroep op de veiligheid: er zou paniek kunnen ontstaan in de zaal. „Ik heb ook klimaatzorgen, maar je blijft met je vingers van kunst af, of het nu Verdi is of Johannes Vermeer”, zei presentator Hans Haffmans de volgende dag in het programma Podium op NPO Radio 4.

Eens, knik je dan, als weldenkende kunstliefhebber. Kunst en klimaat staan niet tegenover elkaar – integendeel. Ik steun je boodschap, Extinction Rebellion, maar leg alsjeblieft gewoon de Zuidas in de as, om Hang Youth te citeren. Ga niet onze tempels van schoonheid bederven. Je snijdt in je eigen vingers. Niet alleen jaag je potentiële medestanders, zoals ik, tegen je in het harnas; klassieke muziek is ook een bij uitstek „kwetsbare kunstvorm”, zoals Merlijn Kerkhof terecht betoogde in de Volkskrant, een makkelijke prooi voor kortzichtig dedain van mensen die er toch al niet van houden. Je kunt op je vingers natellen hoe zo’n Twitter-filmpje geframed wordt: ‘knikkebollende boomers schrikken wakker van klimaatzorgen, bulken opeens van daadkracht en vloeren de boodschapper’. Brult daar iemand ‘elite’? Dit frame kunnen we prima missen.

Kunst is geen sedatie

En toch knaagt er iets aan mijn instemming. „Maar zoals het orkest op de Titanic bleef spelen – ook toen het schip al lang aan het zinken was – gaan we in Nederland door met ons leven alsof er niks aan de hand is”, schreef Extinction Rebellion na de actie. Dat is flauw en unfair: kunst is geen sedatierecept voor een bedaagde elite, het is het domein van verbeelding en transformatieve krachten. Verdi, nota bene, bezielde ooit de Italiaanse eenwording. De Belgische revolutie begon met een opera. Ook vandaag zijn het kunstenaars die ons een spiegel voorhouden, ons confronteren met onze verlangens en hypocrisie, die ons troost bieden. En toch: leven we niet alsof het allemaal wel losloopt?

Dezelfde Titanic-metafoor, maar met een heel andere strekking, gebruikte de uitgesproken activistische violiste Patricia Kopatchinskaja toen ik haar onlangs voor NRC interviewde. „We staan aan de rand van de afgrond en elke seconde op het podium telt”, zei ze: „We leven in een wereld die smelt. Die boodschap moeten we blijven verkondigen.” Als we geen oplossing vinden voor de vernietiging van onze leefwereld, laten we dan tenminste waardig ten onder gaan, aldus Kopatchinskaja: doorspelen tot het bittere einde dus, zoals dat strijkje op de Titanic.

Kunst biedt hoop, en hoop is een aansporing

Natuurlijk moet er doorgespeeld worden. Kunst en klimaat staan niet tegenover elkaar; beide zijn domeinen van intrinsieke waarde die beschermd zouden moeten worden tegen de stompzinnig malende kaken van het rendementsdenken, maar in de steek gelaten zijn door falend bestuur. Natuurlijk moeten wij ons laven aan de belofte van verheffing en verlossing die kunst biedt, hoe tijdelijk of utopisch ook. Sterker nog, daarin schuilt onze enige hoop.

Maar hoop is niet vrijblijvend: hoop is een aansporing. Wat je hoopt is dat wij oog in oog met grote kunst onze ogen wijder openen. Dat we de beste versie van onszelf worden. Als het ergens mogelijk is om een andere wereld te verbeelden, dan is het hier. Als we ergens ontvankelijk zijn voor de gloeiende kern van uitgekauwde abstracta als schoonheid en waarheid, dan is het hier.

Wat we even wilden negeren

Activisten doen een soort corvee, schreef NRC-columnist Floor Rusman vorige week: godzijdank hoeven wij het zelf niet te doen. Activisten zijn mensen die tot vervelens toe herhalen wat we allemaal wel weten, maar wat we even wilden negeren, onder het genot van het Requiem van Verdi. We zijn best bereid stil te staan bij de ramp die zich voltrekt, zo rond acht uur, als het Journaal begint, maar het moet wel gezellig blijven.

Activisme is niet gezellig. Activisme is de zeurende wekker die een aangename droom verpest. Het is de wekker-zonder-uitknop die in je oor tettert, dwars door Verdi heen: hallo, hier spreekt de Nigerdelta, hier spreekt Bangladesh, hier spreekt Tuvalu, wij zijn er ook nog! Maar niet lang meer!

Laten we eerlijk zijn. Wij – als u mij toestaat deze gelijkenis tussen ons te veronderstellen – wij krantenlezers en concertgangers, met onze vegetarische woensdag en A+++-koelkast vol bio-producten, wij merken weinig van de klimaatramp. Wij kunnen het ons permitteren om die ergerlijke alarmwekker tegen de grond te werken en de zaal uit te bonjouren. Maar laten we, als het weer stil is, onze kunst dan wel serieus nemen. Laten we écht luisteren naar wat ze te zeggen heeft. Laten we, de volgende keer dat we Verdi’s Requiem horen, de duizenden doden gedenken die dagelijks vallen, van Pakistan tot de Sahel – zij zijn de kostprijs van onze welvaart. Laten we, als het Nationaal Museum van de Malediven een Vermeer-tentoonstelling inricht, het Meisje met de parel opsturen – laten we het schilderij vastlijmen aan de muur en afwachten wat het tij doet.