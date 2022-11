Is deze crisis een kantelmoment?

Het nieuws in The Guardian was, om met de Engelsen te spreken, the bloody limit: „Gigantische asteroïde-planetenkiller ontdekt – en die komt onze kant op.” Daar heb je het dan: we gaan allemaal dood. „Met een diameter van tussen een en twee kilometer doorkruist ruimterots 2022 AP7 de baan van de aarde.” Maar wacht. De kleine lettertjes. „Er is geen kans dat de asteroïde de aarde zal treffen.”

Je slaakt een zucht van verlichting. Toch tekent het hysterische stukje, uitgerekend in een kwaliteitskrant, de tijdgeest. We hobbelen van crisis naar crisis. Pandemie, oorlog en nu dit.

Kan het erger? Kennelijk wel. Aan de vooravond van de klimaattop COP27 in Egypte zei VN-topman António Guterres: „We stevenen af op een catastrofale situatie als de ontwikkelde en ontwikkelende werelden geen historisch pakt kunnen sluiten. Want als het zo doorgaat, zijn we gedoemd.”

Crisis. Hét woord dat ons dagelijks bestaan bepaalt. Niet voor niets is permacrisis in Engeland uitgeroepen tot woord van het jaar, en ik zie geen reden waarom wij het woord niet zo kunnen overnemen. Want buitengewoon handig voor nu. Zeg ‘permacrisis’ en je denkt automatisch aan ‘permafrost’. Bij mij activeert het woord dan visioenen van onze wereld bevroren in een staat van perpetuele angst, verbeeld voor mijn geestesoog door De schreeuw (1893) van Edvard Munch.

Medische vaktaal

Permacrisis, dus. Een verlengd tijdperk van instabiliteit en onzekerheid. Media, constant laverend tussen de collectieve verbeelding en de harde werkelijkheid, hebben baat bij bij krinomai, het oud-Griekse werkwoord voor onder meer scheiden of schiften, waar onze ‘crisis’ vandaan komt.

Maar het woord kan ook ‘onderscheiden’ betekenen, verwijzend naar een kantelmoment waarna van alles mogelijk is. Zie ook het Latijnse crisis dat ‘beslissing’ of ‘beslissende ommekeer’ betekent. Dat was oorspronkelijk een woord uit de medische vaktaal, gebruikt om het beslissende stadium van een ziekte aan te duiden.

Zo kán ‘crisis’ een positieve betekenis hebben. Hier zinspeelde filosoof Hannah Arendt in 1966 op in een voordracht over de constante aanwezigheid van ‘crisis’ in de moderne maatschappij. Arendt betoogde dat de crisis ons ervan bewust maakt dat onze blik op de wereld onzeker is geworden, de toekomst onvoorspelbaar. En dat de regels en standaarden van het verleden niet universeel toepasbaar blijken.

Geconfronteerd met ‘crisis’ onderzoeken we vervolgens het onbegrijpelijke. We ontdekken de grenzen, de beperkingen van die oude, irrelevant gebleken waarheden. Dit helpt ons, aldus Arendt, om onze capaciteit om vragen te stellen aan te scherpen, om datgene wat ons begrip ontwijkt te confronteren.

Arendt biedt soelaas, maar ik zal eerlijk zijn: niet bijster veel. Ik heb te dealen met die „gigantische asteroïde-planetenkiller”. In 2022. Zelfs het jaartal, net de titel van een sciencefictionverhaal, goochelt met mijn verbeelding. En ik ben bang dat de sequel eraan komt.