In 2028 stijgt AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden

In 2028 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Iedereen die in 1961 is geboren, krijgt dus een kwartaal later de ouderdomsuitkering dan nu het geval is. De verhoging is gebaseerd op de levensverwachting van 65-jarigen, die volgens woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers over zes jaar ruim 21 jaar zal zijn. De CBS-berekening gebruikt het kabinet voor het vaststellen van de toekomstige AOW-leeftijd.

Hoe ouder de bevolking, des te meer AOW de overheid moet uitkeren. Het ministerie van Sociale Zaken moet de verhoging formeel nog vaststellen, maar uit het CBS-onderzoek valt die al op te maken. Tussen 2025 en 2027 blijft de AOW-leeftijd vaststaan op 67 jaar. Tot 2013 kregen ouderen vanaf 65 jaar een ouderdomsuitkering, terwijl de levensverwachting tussen 1950 en 2019 met bijna zes jaar steeg. De AOW werd in 1957 ingevoerd.

De jaren 2020 en 2021 zorgden qua levensverwachting voor een trendbreuk door de coronapandemie. Volgens het CBS zorgt het coronavirus ook dit jaar voor een lagere levensverwachting dan wanneer er geen Covid-19 zou zijn. Maar in de komende jaren zal de levensverwachting weer toenemen, zo verwachten de onderzoekers. In de pensioenwet is afgesproken dat de AOW-leeftijd voor tweederde meestijgt met de levensverwachting.