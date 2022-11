Het higgsdeeltje beweegt zich als een beroemde filmster door de massa

Ongrijpbaar. Je kunt je afvragen of de titel van de onlangs verschenen biografie van de Schotse natuurkundige Peter Higgs nu van toepassing is op hemzelf of op het naar hem genoemde deeltje. Dat werd bijna vijftig jaar nadat Higgs het bestaan ervan had voorspeld, in 2012 ontdekt in de grote deeltjesversneller van CERN in Zwitserland, waarmee het bijna even ‘ongrijpbaar’ was als zijn in zichzelf gekeerde geestelijk vader. Die schreef op een na al zijn artikelen alleen, trad nauwelijks en zeer ongaarne in de publiciteit en toen hij in 2013 de gedoodverfde kandidaat was voor de Nobelprijs voor Natuurkunde, bracht hij de dag van de bekendmaking anoniem in Edinburgh door, onbereikbaar voor familie en vrienden, voor de pers en zelfs voor het Nobelcomité, dat de persconferentie zo lang mogelijk uitstelde, maar deze uiteindelijk liet doorgaan zonder dat Higgs zelf eerst op de hoogte was gesteld.

Boek Biografie Ongrijpbaar Frank Close: Elusive How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass Allen Lane, 287 blz. €27,99 ●●●●●

Dat zo iemand zich ook niet makkelijk openstelt voor een biograaf is aan het boek af te zien. Hoewel auteur Frank Close een directe collega is van Higgs en de twee elkaar goed kennen, ontleende Close veel van zijn kennis van diens persoonlijk leven noodgedwongen aan een reeks telefoongesprekken die de twee in coronatijd met elkaar voerden.

Zo wordt duidelijk dat Higgs zijn karakter toeschrijft aan zijn ziekelijke en eenzame jeugd, en dat zijn huwelijk strandde en hij in een depressie belandde, omdat hij tot dan toe uitsluitend voor zijn werk leefde. In het boek vormen dit niet meer dan wat losse mededelingen, terwijl over zijn relatie met zijn ouders of zijn beide zoons ook nauwelijks iets te vinden is.

Alleen voor theoretici

Daarmee is er gelukkig wel alle ruimte voor de biografie van het ‘God-deeltje’, en gelukkig kun je zoiets aan een doorgewinterde popularisator als Close wel overlaten. Natuurlijk, écht begrijpen hoe de natuurkunde erachter in elkaar steekt is alleen weggelegd voor theoretici, die zich van wiskundige formules bedienen. Maar een sterk beeld doet wonderen. Het higgsdeeltje, dat de sluitsteen vormde van het Standaard Model, de theorie die alle krachten en bouwstenen van de natuur beschrijft, is zo fundamenteel omdat het massa geeft aan alle andere subatomaire deeltjes, net als een beroemde filmster moeite heeft om een mensenmenigte te doorkruisen omdat iedereen zich op haar stort.

Close zet het allemaal helder uiteen, hoe zes natuurkundigen bijna tegelijkertijd op het idee achter het higgsdeeltje kwamen, hoe mede dankzij het toeval en een foute verwijzing Higgs als enige naamgever te boek kwam te staan, en hoe belangrijk de rol van de Nederlandse natuurkundige Gerard ’t Hooft was bij het formuleren van de uiteindelijke theorie. Maar het is even fascinerend te lezen hoeveel bergen er moesten worden verzet voordat het higgsdeeltje gedetecteerd kon worden en wat voor gekte er ontstond op de dag van de aankondiging.

In zekere zin lees je dat alles met een zekere weemoed, omdat de huidige toestand waarin de deeltjesfysica verkeert weinig perspectief biedt op verdere stappen vooruit, iets waar Close in zijn laatste hoofdstuk ook op ingaat. Dan is des te prettiger om aan zijn hand nog even te genieten van de napret van deze ontdekking, want misschien duurt het wel weer vijftig jaar voor er zich weer zoiets groots voordoet.