De vele gevaren van smeltende gletsjers

Op de vulkanische berg Ok, in IJsland, werd in augustus 2019 een monument onthuld voor de eerste ‘overleden’ gletsjer Okjökull. In 1901 mat hij nog 38 vierkante kilometer. Inmiddels resteren enkel nog wat spetters dun ijs. Het IJslandse monument bestaat uit een „brief aan de toekomst” die vermeldt dat „de komende tweehonderd jaar [...] al onze gletsjers hetzelfde pad” volgen als Okjökull. „Dit monument bevestigt dat we weten wat er gaande is, en wat gedaan moet worden. Alleen jij weet of we het hebben gedaan. Augustus 2019. 415 ppm CO2.” Foto B. Niehaus/Shutterstock