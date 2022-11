Glennis Grace veroordeeld tot taakstraf van 200 uur voor geweldsincident

Zangeres Glenda Batta, beter bekend als Glennis Grace, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Dat heeft de rechter in Amsterdam woensdag bepaald. Er was ook een voorwaardelijke celstraf tegen haar geëist, maar daar is de rechter niet in mee gegaan. De zangeres stond terecht voor de mishandeling van supermarktmedewerkers in een Jumbofiliaal afgelopen februari.

Het Openbaar Ministerie verdacht Batta van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. De rechter heeft haar nu schuldig bevonden van openlijke geweldpleging, maar vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. Voor bedreiging was niet genoeg bewijs, van mishandeling is volgens de rechter geen sprake omdat het slachtoffer in kwestie geen letsel op heeft gelopen.

In februari werd de zoon van Batta de supermarkt uitgezet omdat hij een e-sigaret rookte. Daarop ging Batta, samen met vier volwassenen en twee minderjarigen, naar het Jumbofiliaal, waar de groep meerdere supermarktmedewerkers aanviel. Tijdens een zitting in oktober werden bewakingsbeelden getoond van het incident. Daarop zou te zien zijn dat medewerkers van de supermarkt werden getrapt en geslagen door Batta en de zes andere personen. Batta erkende eerder al dat zij de initiatiefnemer was van de mishandeling.

De slachtoffers van het incident gaven in oktober aan dat zij, na het afronden van de rechtszaak, graag met Batta in gesprek wilden gaan. Batta liet weten dat zij graag op dat aanbod in wilde gaan. Tijdens de zitting in oktober zei Batta te hopen dat de slachtoffers hun leven weer op konden gaan bouwen.