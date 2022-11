Flink meer winst voor ABN Amro dankzij rentebaten

De stijging van de rentes is goed nieuws voor ABN Amro. De bank profiteerde er in het derde kwartaal van dat de rente op hypotheken en zakelijke leningen harder stijgt dan de rentes op spaargelden.

Het eindelijk eens uitblijven van grote tegenvallers voor de staatsbank en een aantal meevallers zorgden onder de streep voor een flinke plus in het derde kwartaal. De bank maakte 743 miljoen euro nettowinst. Dat is meer dan dubbel zo veel als de winst in hetzelfde kwartaal van 2021 (343 miljoen euro), en ook flink meer dan analisten gemiddeld hadden gedacht (301 miljoen euro).

De netto-rentebaten kwamen uit op 1,28 miljard euro, tegen 1,20 miljard een jaar eerder (+6 procent). ABN Amro vergrootte haar marktaandeel op de hypotheekmarkt naar bijna een vijfde van de nieuwe hypotheken, waarmee de bank zegt marktleider te zijn. Ook op de markt voor zakelijke leningen groeiden de inkomsten.

De andere kant van de rentemarge, de rente die de bank rekent op spaartegoeden, steeg ook iets. Die stijging van ‘rentekosten’ ging echter niet zo hard als de stijging van de rente-inkomsten op leningen, waardoor de marge voor de bank verbeterde.

Banken waren een hele tijd een half procent aan rente kwijt voor het stallen van de spaartegoeden van hun klanten bij de Europese Centrale Bank (ECB). Die kosten hebben de banken nooit volledig doorgerekend. Voor de meeste klanten was de rente lange tijd 0 procent. Alleen op tegoeden boven de 100.000 euro werden halve procenten rente ingevorderd. Hierdoor stond de rentemarge, die een groot deel van de inkomsten van banken als ABN Amro uitmaakt, lang onder druk.

ABN Amro heeft vanaf 1 augustus de negatieve rente op tegoeden boven een ton verlaagd tot een kwart procent, nadat de ECB haar negatieve rente had afgeschaft eind juli. Inmiddels krijgen banken weer een rentevergoeding van 1,5 procent van de ECB op hun deposito’s. De meeste banken rekenen daarom vanaf 1 december weer positieve rente(zie inzet).

Het resultaat van ABN Amro werd verder positief beïnvloed doordat de bank minder geld dan was verwacht opzij zette voor mogelijke verliezen op leningen, ondanks de slechte economische vooruitzichten. Daarnaast maakte ABN Amro eenmalige winsten op onder meer de verkoop van een pensioendochter aan Achmea en haar aandeel in een zonne-energiebedrijf. De kosten van ABN Amro daalden bovendien met 4 procent, mede doordat de bank minder extern personeel inhuurde voor het screenen van klanten en transacties op witwassen en terrorismefinanciering. Voor elke euro aan inkomsten was de bank daardoor 58 cent kwijt. Een jaar eerder was dat nog 75 procent.

ABN Amro gaf voor het lopende kwartaal wel een winstwaarschuwing af. Dat komt door een andere maatregel van de ECB, de zogenoemde TLTRO. Banken konden dankzij dat spotgoedkope leenprogramma een hele tijd geld verdienen op het lenen bij de centrale bank, zolang zij dat geld maar weer uitleenden aan bedrijven. Het programma wordt nu tot verrassing van de banken versneld afgebouwd. ABN Amro zegt er rekening mee te houden dat dit 185 miljoen euro aan winst scheelt in het vierde kwartaal.