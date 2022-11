Facebook-moederbedrijf Meta schrapt 11.000 banen

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, gaat 11.000 banen schrappen. Wereldwijd zal het personeelsbestand met 13 procent inkrimpen. De reorganisatie en bezuinigingen zijn nodig om een „efficiënter bedrijf” te worden. Dat heeft topman Mark Zuckerberg woensdag aangekondigd in een verklaring. Zuckerberg noemt het „een van de moeilijkste besluiten” in de geschiedenis van Meta.

Het bedrijf kampt al langer met tegenslagen: eind vorige maand verloor Meta ruim 20 procent van de beurswaarde in New York, tot het laagste punt sinds 2016. Zuckerberg wijt de malheur aan verschillende oorzaken; volgens hem zijn er na de pandemie veel verkeerde, hoge investeringen gedaan die achteraf verkeerd uitpakten.

De topman stelt dat hij tevergeefs hoopte dat de online handel ook na de pandemie zou blijven floreren, maar de advertentie-inkomsten zijn inmiddels flink teruggelopen. Het verdienmodel van Meta is voor een groot deel geënt op adverteerders, maar het bedrijf heeft volgens Zuckerberg te maken met toegenomen concurrentie en andere „macro-economische ontwikkelingen”. De topman stelt met de investeringen een inschattingsfout te hebben gemaakt en zegt daar „zijn verantwoordelijkheid” voor te nemen.

Concurrent Twitter maakte onlangs bekend de helft van de 7.500 werknemers te ontslaan. Miljardair Elon Musk, sinds kort de eigenaar van het platform, voert vlak na zijn overname een grote reorganisatie door binnen het bedrijf, om het naar eigen zeggen winstgevender te maken. Mogelijk wil Musk Twitter-gebruikers in de toekomst laten betalen voor diensten.

Meta-baas Zuckerberg kondigt aan de komende tijd „meer kostenbesparende” maatregelen door te voeren. Meta heeft niet bekendgemaakt waar de ontslagen vallen, maar een fors deel zal in de Verenigde Staten zijn. Iedereen die het treft, ontvangt binnenkort een e-mail met verdere informatie. Amerikaanse werknemers die wegmoeten, ontvangen onder meer zestien weken basissalaris per dienstjaar.

Strijd om jongere gebruiker

Meta’s Facebook zit al langer in zwaar weer. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2004 kreeg het platform er maandelijks steevast gebruikers bij. Maar aan die trend kwam begin dit jaar een einde. Het aantal dagelijkse gebruikers daalde toen voor het eerst in de geschiedenis en dat leidde een beursval in. In de zomer meldde het bedrijf een daling van omzet, wat tot dan toe nooit eerder was gebeurd.

Jonge gebruikers verlaten het platform al langer of besteden er minder aandacht aan. Dat komt mede door de concurrentie van onder meer het Chinese platform TikTok. Om de slag om de jonge gebruiker niet te verliezen, voelde Zuckerberg zich ook genoodzaakt om Instagram te kopen. Ook probeerde hij de eveneens onder jongeren populaire foto- en video-app Snapchat over te nemen. Die poging strandde.

Meta loopt op de advertentiemarkt ook tegen andere problemen op. Zo heeft Apple vorig jaar de privacybescherming voor gebruikers aangescherpt, waardoor gebruikers techbedrijven ervan kunnen weerhouden om persoonlijke data te verzamelen en op basis daarvan advertenties aan te bieden. Apple-gebruikers krijgen de vraag of die methode gewenst is en dat zet het verdienmodel van Meta onder druk.