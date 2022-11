EU wil Oekraïne 18 miljard euro lenen

De Europese Commissie wil Oekraïne komend jaar 18 miljard euro lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. Oekraïne heeft volgens het IMF in 2023 naar schatting tussen 36 en 48 miljard euro nodig. Het is de bedoeling dat andere donoren het gat dichten.

De Commissie presenteerde zich met het plan als voortrekker en zei te hopen dat andere donoren het Europese voorbeeld snel zullen volgen. Uit recente cijfers van het Kiel Institute for the World Economy bleek dat de EU en andere Europese landen ver achterblijven bij de Verenigde Staten als het gaat om steun voor Oekraïne. Tot halverwege vorige maand hadden de VS 52 miljard euro aan wapens, humanitaire hulp en financiële steun beloofd, Europa slechts 29 miljard euro. Daar kwam bij dat de EU traag is met het daadwerkelijk overboeken van het geld. In het voorjaar stelde Brussel 9 miljard in het vooruitzicht, daarvan is pas een deel uitgekeerd.

De Commissie wil de 18 miljard per kwartaal overmaken aan Kiev en al in januari een eerste betaling doen. Oekraïne heeft vooral behoefte aan een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom. De EU hoopt dat nu voor elkaar te krijgen. Afgelopen jaar stokten betalingen omdat Brussel terug moest naar de lidstaten om toestemming te krijgen voor een volgende tranche. De Commissie hoopt dat dat met het woensdag gepresenteerde voorstel niet meer nodig is.

De EU wil het geld dat naar Oekraïne gaat lenen op de kapitaalmarkt. Een overschot op de EU-begroting dient daarbij als zekerheid voor investeerders. De rentelasten komen niet voor rekening van Oekraïne maar moeten door de lidstaten opgebracht worden. Volgens EU-Commissaris Johannes Hahn (Begroting, Oostenrijk) gaat het om ongeveer 630 miljoen euro per jaar. Kiev moet de lening, die een looptijd heeft van 35 jaar, vanaf 2033 terugbetalen.

Ziekenhuizen en scholen

Het geld is in eerste instantie bedoeld voor lopende overheidsuitgaven, zoals de exploitatie van ziekenhuizen en scholen, voor het herstel van vitale infrastructuur die door Russische aanvallen wordt vernield en voor de uitbetaling van pensioenen en salarissen.

Oekraïne moet wel aan een aantal criteria voldoen om het geld te krijgen. Kiev moet, voor zover de oorlog dat toelaat, werken aan de versterking van de rechtsstaat en de corruptie aanpakken. Een deel van het geld moet dus zo gespendeerd worden dat het Oekraïne helpt om te voldoen aan de eisen voor EU-lidmaatschap. De Commissie wil bij elke kwartaalbetaling controleren of Oekraïne aan de hervormingscriteria voldoet.

De Commissie heeft voor de operatie toestemming nodig van parlement en lidstaten. Omdat begrotingsregels aangepast moeten worden, moeten alle lidstaten akkoord gaan.Volgens Hahn is er veel steun voor het plan. Wel heeft Hongarije al bezwaar aangetekend. Hahn rekende daarom voor dat de jaarlijkse rentelast voor Boedapest niet meer zou zijn dan 6 miljoen euro en zei te hopen dat er uiteindelijk ook met Hongarije overeenstemming bereikt zal worden. Om al in januari betalingen te kunnen doen, moet de besluitvorming begin volgende maand rond zijn.

Unie, lidstaten en Europese instellingen hebben samen 19,7 miljard op tafel gelegd aan financiële steun voor Oekraïne, aldus cijfers van de Commissie. Brussel heeft 4,2 miljard aan leningen overgemaakt en zal eind deze maand nog eens 2,5 miljard euro storten. Daarnaast is er 620 miljoen euro geschonken.

De EU draagt 13 miljoen bij aan de wederopbouw van laboratoria bij de kerncentrale van Tsjernobyl die door Russen zijn vernield, stuurde voor 40 miljoen aan spullen om een aanval van atomaire, biologische of chemische wapens te weerstaan en draagt 25,5 miljoen bij aan herstel van de energievoorziening. Voor wapenleveranties heeft de EU 3,1 miljard uitgetrokken. EU-lidstaten kunnen in Brussel een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de wapens die ze uit eigen voorraad aan Oekraïne hebben geschonken.