Een mee-eter tot de dood van de gastheer erop volgt

Veel mensen loopt het water in de mond als ze garnalen, kreeft of krab voorgeschoteld krijgen. Met een portie pissebedden doe je ze veel minder een plezier.

Ergens is dat vreemd, want dat zijn ook kreeftachtigen (Crustacea). De pissebedden die we tegenkomen in onze tuinen en kelders zijn op het droge gekropen zeedieren en noemen we landpissebedden, of Oniscidea. Hoewel ze niet meer in het water leven, zijn ze wel afhankelijk van een relatief hoge luchtvochtigheid, want ze hebben nog steeds kieuwen om mee te ademen. Maar ook dit weetje zal de algemene overtuiging dat pissebedden onsmakelijk zijn niet opheffen. Het klinkt ook wel een beetje vies: pissebed.

Toch zijn er wezentjes die er wel pap van lusten en er zelfs zo afhankelijk van zijn dat de jonkies liever doodhongeren dan dat ze iets anders eten. Ik heb het over pissebedvliegen (Rhinophoridae), zoals de zwarte pissebedvlieg, Melanophora roralis. Dit is een slank vliegje met een aantal uitstekende dikke haren op het lichaam. Zoals de Nederlandse naam al doet vermoeden is het dier zwart. Als het een man is. Vrouwelijke exemplaren hebben fraaie lichtgekleurde vleugeltoppen en zijn daardoor gemakkelijk te identificeren. De mannen zijn ook eenvoudig te herkennen, maar eerder aan hun typische dansvluchten, die ze in kleine formaties uitvoeren. Op zonbeschenen verticale muren of boomstammen, beschrijft iedere man voor- of achterwaarts parachuterende boogjes waarbij hij afwisselend links of rechts landt. Een vrouw die dit ballet aantrekkelijk vindt, komt eropaf om te paren. Vervolgens gaat ze op zoek naar geschikte plekken om haar eieren te leggen. Dat is niet zomaar een kier of spleet in een muur of stam, maar een ruimte langs een looppad waar een pissebedgroepje ’s nachts gebruik van maakt. Dat pad heeft een bepaalde geur, die de vlieg wrijvend met de poten en trillend met de vleugels opvangt. Dit is waar ze moet zijn. Als er ook pissebedden zitten, worden ze genegeerd; misschien ruiken die niet lekker of is een ei op afstand veiliger.

Vanbinnen wordt aan hem geknaagd

Als een jonge made uit een langs zo’n pad gelegd eitje kruipt, moet hij zien dat hij een geschikte voedselbron vindt. Hij gaat rechtop staan, hecht zich met het uiteinde van zijn achterlijf vast aan de bodem en draait zoekend rond om dat steunpunt. Wandelt er een pissebed langs, dan grijpt hij zich daaraan vast met de kop en werkt zich tussen twee lichaamssegmenten door om het lichaam van de gastheer binnen te dringen. Of gastvrouw, want een goedgevulde dame met een zich vormende broedbuidel is veel voedzamer dan een relatief iel mannelijk pissebedje.

Eenmaal binnen leeft de vliegenlarve van het lichaamsvocht en – initieel – wat sappige niet-vitale organen, zoals ovariolen waar de pissebedeieren zich hadden kunnen ontwikkelen. De pissebed leeft dan gewoon door. Vanbinnen wordt aan hem geknaagd totdat het vliegenjonkie zo groot is dat hij nog meer voedsel nodig heeft en ook de vitale organen verorbert. Dat overleeft het slachtoffer natuurlijk niet. Binnen in het lijkje verpopt de made om in het voorjaar als vlieg te verschijnen.

Smakelijk eten.