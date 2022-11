‘Hoe kom je tot echte verandering?’ Het is de hoofdvraag bij de lancering van het boek Tools voor collectief leren in Kunstinstituut Melly. In januari 2021 veranderde de kunstinstelling van naam – van Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst naar Melly – om niet langer geassocieerd te worden met Witte Corneliszoon de With, de vlootvoogd uit de 17de eeuw die dienst deed in de VOC en de WIC. Over het proces van de naamsverandering schreven medewerkers en andere betrokkenen essays en verhalen, die nu gebundeld zijn in het boek met tips en handvatten.

In het gesprek bij de boeklancering, dat ik leidde, werd al gauw duidelijk dat er niet één manier is verandering voor elkaar te krijgen. Soms is verandering intrinsiek gemotiveerd, vaker nog is protest de aanstichter. Zo vertelde Sarah Robertson van Bristol Beacon – een concerthal in het VK dat tot voor kort Colston Hall heette, naar de slavenhouder Edward Colston – dat de naamsverandering werd ingegeven uit angst voor slechte pr. De communicatieafdeling maakte zich, vanwege toenemende demonstraties voor de deur van de concerthal, zorgen om de reputatie en pleitte bij de directie voor naamsverandering. Ook voor Melly geldt dat protest, in de vorm van een open brief in 2017, de start vormde van een bijna vier jaar durend onderzoek.

Men zegt vaak dat verandering tijd nodig heeft, dat je soms even pas op de plaats moet maken om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen. Nog geen twee jaar geleden zei premier Rutte resoluut dat er namens de regering géén excuses zouden worden gemaakt voor het slavernijverleden. De premier van heel Nederland was van mening dat zo’n spijtbetuiging alleen maar polariserend zou werken. Vorige week kondigde staatssecretaris Franc Weerwind aan dat het binnenkort tóch van excuses zal komen. Nu heb ik Rutte zelden betrapt op voortschrijdend inzicht – ik vermoed dat hij in dit geval onder druk van de coalitie heeft moeten inbinden – toch is ook dit vooruitgang.

Wat me op de belangrijkste vraag brengt: hoe bestendig je verandering? Voorbij de naamsverandering, excuses? Hoe zorg je ervoor dat vooruitgang later niet alsnog teniet wordt gedaan?

In de open brief aan (destijds) Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst vroegen de briefschrijvers hoe de organisatie van plan was het proces van dekolonisatie te institutionaliseren. Een treffende vraag, die we ook aan onszelf als maatschappij zouden moeten stellen willen we ervoor zorgen dat een begrip als ‘inclusiviteit’ niet louter een modeverschijnsel, een vinkje, is.

Ik moest hieraan denken toen ik hoorde dat het HipHopHuis binnenkort mogelijk dakloos wordt omdat de verhuurder heeft besloten de huur van het krakkemikkige pand met maar liefst 46 procent omhoog te krikken.

De afgelopen jaren maakte het HipHopHuis, dat 20 jaar geleden begon in een garage aan de Coolhaven, furore binnen de culturele sector. Het won de Doro Siepelprijs voor de bijdrage aan diversiteit in de culturele sector en het werd opgenomen in het landelijke culturele subsidiestelsel (de BiS). Daarmee zegt de Raad voor Cultuur in feite dat het HipHopHuis waardevol en belangrijk is voor de culturele sector. Nadat de organisatie zich – tegen alle verwachtingen in, omdat het speelveld niet gelijk is – de culturele sector heeft ingevochten, dreigt het nu met een pennenstreek de straat te worden opgeschopt. Het doet me twijfelen of échte verandering überhaupt mogelijk is in Rotterdam. Een dakloos HipHopHuis, Rotterdam Makes it Happen.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker