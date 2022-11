Duitsland houdt Chinese overname van chipfabrikant tegen

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) heeft woensdag in een persconferentie bekendgemaakt dat de Duitse regering twee Chinese investeringen in Duitsland verbiedt, waaronder de overname van een chipfabriek in Dortmund.

Dinsdag werd al bekend dat het onder andere gaat om de fabriek van Elmos Semiconductor in Dortmund, een fabrikant die zogeheten wafers maakt. Dat zijn schijven silicium waaruit halfgeleiders worden gehaald. In december vorig jaar kondigde het bedrijf aan het Duitse concern te verkopen aan de Zweedse concurrent Silex, dat deel uitmaakt van de Chinese groep SAI.

Over de andere investering zei Habeck niets. Volgens regeringsbronnen gaat het om investeringen in het chipbedrijf ERS Electronic, dat gevestigd is in de zuidelijke deelstaat Beieren, meldt persbureau Reuters.

De blokkering van de verkoop komt enkele dagen nadat Olaf Scholz tijdens zijn eerste bezoek als bondskanselier aan China benadrukte dat de bezorgdheid over de veiligheid van westerse chiptechnologie en leveringsketens toeneemt.

Volgens Habeck moet Duitsland de betrekkingen met China koesteren, maar tegelijk investeringen in „belangrijke sectoren met bijzondere gevoeligheid” kritisch moet bekijken. Habeck benadrukte dat de staat er belang bij heeft om bedrijven die betrokken zijn bij de belangrijke infrastructuur van Duitsland „voor zover mogelijk in Europese handen blijven”.

Canada

Donderdag nam Canada eenzelfde soort besluit. De regering dwong daar drie Chinese bedrijven om hun belangen in Canadese mijnbouwprojecten af te stoten. Canada wil op die manier zijn aanvoerketens van zogeheten kritieke grondstoffen beveiligen tegen de invloed van China. De regering in Beijing veroordeelde de beslissing direct.

Het gaat om belangen in lithiummijnen in Argentinië, Canada en Chili. Lithium is essentieel voor de accu’s van elektrische auto’s. Ook de winning van de metalen cesium en tantalum in het Canadese Ontario is van belang. Cesium wordt onder meer gebruikt voor atoomklokken en tantalum voor verschillende soorten elektronica, waaronder mobiele telefoons.

