De met de Russen collaborerende vicegouverneur van de Oekraïense regio Cherson, Kirill Stremoöesov (45), is woensdag omgekomen in een verkeersongeluk in Oekraïne. Dat hebben regionale autoriteiten aan meerdere Russische staatspersbureaus bevestigd. Details over het ongeval ontbreken nog. Volgens persbureau Interfax zou de chauffeur van de vicegouverneur het ongeluk wel hebben overleefd.

Het ministerie van Volksgezondheid van de regio Cherson bevestigde dat het ongeluk had plaatsgevonden op de snelweg tussen Cherson en Armjansk, een stad in het noorden van het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim. Ook de waarnemend gouverneur van Cherson, Volodymyr Saldo, heeft de dood van Stremoöesov bevestigd.

Stremoöesov werd twee maanden nadat Rusland de invasie begon door Moskou aangesteld als plaatsvervangend hoofd van het regionale bestuur. Hij was een prominent figuur in de regio Cherson en deelde regelmatig videoboodschappen op sociale media. De laatste dagen riep hij inwoners van de stad Cherson op tot evacuatie en zei hij dat de Russische strijdkrachten zich terugtrekken uit de stad Cherson. Oekraïne waarschuwde bij die berichten voor desinformatie.

Het Oekraïense verzet is vaker beticht van aanslagen op auto’s van vooraanstaande Russische figuren, al is in dit geval nog niets bekend over hoe het ongeluk is gebeurd. In augustus kwam de dochter van een prominente Kremlin-ideoloog, Aleksandr Doegin, om het leven door een autobom. Darja Doegina reed in de auto van haar vader, die vermoedelijk het doelwit was van de aanslag. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne verantwoordelijk is voor het plaatsen van de autobom.

Lees verder over de situatie in Cherson: Russen weg uit Cherson? ‘Pas op voor desinformatie’, waarschuwt Oekraïense overheidsorganisatie

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Door Rusland aangestelde vicegouverneur van Cherson overleden