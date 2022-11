Vanaf de maan gezien zijn alle mensen even groot, luidt het cliché. Toch is het maar de vraag of mensen die hun blik beroepsmatig op of voorbij de maan richten daardoor beter kunnen relativeren. De afgelopen weken bleek in elk geval dat astronomen net zo goed arrogant, afgunstig en onaangenaam kunnen zijn, of erger. Hoe het precies zit, weten weinigen. Zeker is dat een Leidse sterrenkundige de wacht is aangezegd wegens grensoverschrijdend gedrag. En opmerkelijk genoeg wisten aardig wat collega’s te vertellen dat ze daarover helemaal niet verbaasd waren.

Dat is jammer. Ook voor dit stukje. Eigenlijk was ik van plan daarin te schrijven over een heel andere plek in Leiden, bijna om de hoek van de oude Leidse Sterrewacht. Het reusachtige neoclassicistische huis op die andere plek, aan de Witte Rozenstraat, herinnert trouwens net als die Oude Sterrewacht zelf aan het Petersburg van de late negentiende eeuw.

Maar al grijpt het ontwerp van dat in 1914 opgeleverde huis terug op oude tradities, toch waren de eerste bewoners ervan hun tijd juist vooruit. Theoretisch fysicus Paul Ehrenfest en wis- en natuurkundige Tatiana Afanassjewa waren niet alleen vegetariër, spaarzaam met alcohol, geëmancipeerd en internationaal ingesteld, maar doken ook in de laatste ontwikkelingen in de natuurkunde en de wiskundedidactiek en gaven die mede vorm. Het door Afanassjewa ontworpen huis groeide daardoor al snel uit tot een oase voor geleerden van over de hele wereld.

Alle lelijkheid op afstand

In diezelfde jaren fungeerden de wis- en natuurkunde voor Ehrenfest en Afanassjewa trouwens óók als een baken. Het denken over die vakken bood hen houvast in een tijd die niet zachtzinnig was, met de eerste wereldoorlog, de Russische revolutie en de opkomst van de nazi’s. In zijn dagboek beschreef de in Wenen opgegroeide Ehrenfest hoe discussies met de door hem zo bewonderde Einstein en Bohr „alle lelijkheid van de wereld” op afstand zetten, en hem rust gaven „zoals in de sneeuw van het hooggebergte”.

Zulk ontzag en zo’n diepe bewondering voor ‘topwetenschappers’ echode de laatste decennia op grote schaal in de wetenschap door. Uitblinkers kregen prijzen, soms enorme subsidies en werden rolmodel in een wetenschap die streeft naar excellentie. En toch, als het huis aan de Witte Rozenstraat iets illustreert, dan is het juist óók dat toppen gedragen worden en in wisselwerking staan met het bergmassief eronder – en dat er glooiende hellingen nodig zijn om de top te kunnen bereiken.

Afanassjewa, die in haar jeugd in Rusland had gezien dat ongeletterdheid een hele bevolking op achterstand zet, hamerde op het belang van goed onderwijs. Haar ideeën daarover, vooral op het terrein van de meetkunde, waren bepalend voor het gedachtengoed van wiskundedidacticus Hans Freudenthal en eigenlijk voor de hele moderne wiskundedidactiek.

Ehrenfest bracht intussen niet alleen vernieuwers zoals Bohr en Einstein met elkaar in contact, maar wees daarnaast tal van studenten en promovendi de weg. Via geestige lezingen deelde hij zijn kennis met een breed publiek en met, bijvoorbeeld, onderzoekers van Philips in Eindhoven. Tekenend voor zowel Afanassjewa als Ehrenfest is bovendien dat zij hun oudste zoon Pawlik naar de befaamde Leidse instrumentmakersschool stuurden waar hij in aanvulling op zijn gedegen theoretisch thuisonderwijs leerde glasblazen en met zijn handen werken.

Veelzijdige nieuwe generaties

Zo vierden Ehrenfest en vooral Afanassjewa in dat huis aan de Witte Rozenstraat de bijdragen van alle mensen – docenten, instrumentmakers, kennisdelers – die nodig zijn om uiteindelijk nieuwe uitvindingen te doen, theorieën te ontwikkelen en veelzijdige nieuwe generaties op te leiden. En zo vormden zij in zekere zin een voorbeeld van wat nu in de Nederlandse wetenschap via programma’s als Erkennen en Waarderen weer wordt uitgedragen.

Tegelijk, en treurig genoeg, begon Ehrenfest in zijn latere leven zijn beroemde collega’s zo hoog de lucht in te steken, dat het idee dat hij zelf op de steeds lager lijkende hellingen bleef steken voor hem onverdraaglijk werd. Daarmee onderstreept zijn leven dus net zo goed hoe riskant het is om toppen te steil en éénzijdig – wiskundig: als deltafuncties – boven het landschap te laten uitsteken, al is het maar in gedachten. Riskant voor Ehrenfest zelf in dit geval, maar talrijker zijn de verhalen waarin mensen op hoge toppen juist anderen schade berokkenden, vooral wanneer niemand hen wegens hun positie nog durfde aan te spreken.

Zo eindigt dit stukje niet met erkennen en waarderen, maar met iets anders. Iets waar die verhalen daarnaast om roepen: heldere gedragsregels die onder én op de toppen gelden en die niet pas na jaren worden getoetst. Want al lijkt vanaf de maan bezien iedereen uiteindelijk maar wat aan te modderen, op aarde valt toch nog genoeg te verbeteren.

