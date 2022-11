VVD-burgemeesters zien ‘doorbraak’ in wet

De afgelopen weken was staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) vaak een beetje chagrijnig als hij journalisten te woord moest staan over de spreidingswet, die moet helpen de asielcrisis op te lossen. Hij miste deadline na deadline, omdat zijn eigen VVD zich ertegen bleef verzetten. Dinsdagavond was Van der Burg weer zijn vertrouwde, vrolijke zelf: glunderend presenteerde hij op het ministerie van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel aan journalisten. Mark Rutte had die dag als partijleider de VVD-fractie weten te overtuigen de wet te accepteren.

De spreidingswet werd afgelopen maanden steeds simpel uitgelegd: een wet die ervoor moet zorgen dat gemeenten gedwongen kunnen worden een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Maar het uiteindelijke wetsvoorstel bevat veel stappen en ook ‘verdeelsleutels’, rekensommetjes, en financiële prikkels.

2.500 euro per extra opvangplek

Eerst wordt er, volgend jaar februari, op basis van het verwachte aantal benodigde opvangplekken een eerste verdeelsleutel gemaakt. Die schrijft voor hoeveel asielzoekers gemeenten moeten opvangen. Die krijgen vervolgens drie maanden de kans om dat vrijwillig te doen. Als een gemeente méér opvangplekken beschikbaar stelt dan volgens de verdeelsleutel moet, krijgt ze 2.500 euro per extra opvangplek. Voorwaarde voor het ontvangen van die ‘cadeautjes’ is wel dat de gemeente meer dan honderd extra opvangplekken inricht in één opvangcentrum voor een periode van minimaal vijf jaar. Het geld hoeft ze niet per se aan de asielopvang uit te geven.

Als er na drie maanden nog niet genoeg opvangplekken zijn, moeten provincies en gemeenten een nieuwe verdeelsleutel maken voor het overige benodigde aantal opvangplekken. Binnen twee maanden moeten ze verslag uitbrengen aan de staatssecretaris. Als die de verdeelsleutel „sluitend en evenwichtig” acht, neemt hij het besluit over. Anders maakt hij een nieuwe verdeelsleutel.

Onduidelijk is nog wat er gebeurt als gemeenten dan alsnog weigeren asielzoekers op te vangen. Een woordvoerder van Van der Burg laat weten dat de staatssecretaris in dat geval „de taak van de gemeente overneemt”. Hoe dat er in de praktijk uitziet, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Afgelopen zomer kreeg Van der Burg veel kritiek toen hij de gemeente Tubbergen wilde dwingen asielzoekers op te vangen door de vergunningsverlening van de gemeente over te nemen. Daardoor kon hij het bestemmingsplan wijzigen van een hotel in het dorp Albergen waarvan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een asielopvang wilde maken.

‘Stok achter de deur’

Ook Jan van Zanen (VVD), voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, ziet nog onduidelijkheden in het voorstel. Zo vraagt hij zich ook af of er een „stok achter de deur” is en „hoe hard” die stok dan is. En hoe strikt de termijnen in de wet zijn. „Ik vind het natuurlijk ook belangrijk dat de wet uitvoerbaar is. Maar daar gaan we nog goed naar laten kijken.”

„We vinden het in ieder geval goed dat er eindelijk een doorbraak is”, zegt Van Zanen. „Het is belangrijk dat alle gemeenten naar rato hun steentje bijdragen. Het liefst op vrijwillige basis en anders is een duwtje in de rug nodig.” Van Zanen denkt dat hij als burgemeester van Den Haag dat duwtje niet nodig zal hebben. Zijn woordvoerder laat weten dat de stad op dit moment 550 asielzoekers voorziet van een (crisis)noodopvangplek.

Roosendaal stond eerder dit jaar op een lijst van het COA met gemeenten die al jaren geen asielzoekers hebben opgevangen. De gemeente vangt nog steeds geen asielzoekers op, maar is wel „al heel lange tijd” in gesprek met het COA over een eventuele opvanglocatie, zegt burgemeester Han van Midden (VVD). Eerder pleitte hij in NRC voor kleinschalige opvangcentra, waar het COA volgens hem niet in geïnteresseerd zou zijn. Hij wil zich nauwelijks uitlaten over de wet, omdat het een „politiek besluit” is.

Spreidingswet geeft een extra motivatie Alex van Hedel burgemeester van Brummen

Van Midden zegt wel er bij het ‘spreiden’ van opvangplekken goed gekeken moet worden naar sociaaleconomische draagkracht van gemeenten en naar kleinschalige opvang. Die aspecten mist hij nog steeds in de discussie. Neem bijvoorbeeld die voorwaarde van meer dan honderd plekken voor het krijgen van een geldbonus. „Honderd plekken is echt heel veel voor een dorp van bijvoorbeeld vierhonderd mensen.”

Alex van Hedel (VVD) is burgemeester van Brummen en daarmee van een aantal kleine dorpen. Hij is blij met de spreidingswet. „We hebben allemaal de mensonterende situatie in Ter Apel gezien. We moeten hier als burgemeesters onze schouders onder zetten.” Brummen vangt nog geen asielzoekers op, maar Van Hedel zegt dat wel graag te willen. „En de spreidingswet geeft daar extra motivatie voor.” Het wetsvoorstel staat tot en met 21 november open voor internetconsultatie. Daarna gaat het naar de Raad van State voor advies. Volgend jaar zijn er in totaal zo'n 55.000 opvangplekken nodig. Nu zijn er zo'n 15.000 vaste opvangplekken.