Britse premier Sunak ziet eerste minister na twee weken vertrekken

De eerste minister is vertrokken uit het Britse kabinet van premier Rishi Sunak. Hij heeft afscheid genomen van minister Gavin Williamson, een kleine twee weken nadat de regering aantrad. Dat heeft Willamson bekendgemaakt in een dinsdagavond gepubliceerde afscheidsbrief. Tegen de 46-jarige Conservatieve politicus werden al langer beschuldigingen gedaan van pesten en dreigende berichten, ook zou hij druk hebben uitgeoefend op leden van zijn partij.

Williamson stapt uit de regering, maar blijft namens de Conservatieve Partij actief in het parlement. De ex-minister, die in het kabinet van Sunak geen vast portefeuille had, schrijft in zijn afscheidsbrief dat hij zich niet kan vinden in de beschuldigingen. Desondanks heeft Williamson zijn excuses aangeboden aan een collega. De Brit was eerder ook actief als staatssecretaris voor Defensie, maar werd ontslagen na beschuldigingen van het lekken van gevoelige informatie.

Vorige maand werd Sunak beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Na de ceremonie beloofde de opvolger van Lizz Truss dat hij leiding zou geven aan een integere regering. Truss was slechts 44 dagen premier van het land. Ze stapte op na hevige kritiek op haar economische beleid. De Britten hebben net als veel andere Europese landen te maken met een hoge inflatie. Daarnaast kampt de regering met een begrotingstekort van 40 miljard pond. Sunak beloofde de economie te stutten en „fouten” uit het verleden te corrigeren.