Aluminium maken alsof het spaghetti is, tot op een honderdste van een millimeter nauwkeurig

In een vliegtuig telt elke gram. Dus ja, óók die van de klep van het bagagevak boven de stoelen. Rob van Oene, directeur van aluminiumbedrijf Mifa, schuift een stuk aluminium over de tafel dat meteen herkenbaar is. „Hier in het midden zit dat handvat waarmee je de klep opentrekt.”

Door trends als goedkoper vliegen zijn er meer stoelen in het vliegtuig gekomen, legt hij uit. Dat kost meer brandstof. „Dat gewicht moet het liefst ergens gecompenseerd worden. Nou, dat zit vaak in dit soort materialen.” Het stuk aluminium weegt bijna niets. Niet eens zo lang geleden werden dit soort vliegtuigonderdelen nog gemaakt van roestvrij staal.

Bij Mifa in Venlo (350 werknemers) draait alles om die ene vraag: hoe kan je een onderdeel nóg lichter maken? Kan het anders worden vormgegeven, een speciale coating krijgen?

Met de dag wordt gewicht belangrijker in de industrie, nu in bijvoorbeeld fietsen en auto’s steeds vaker zware batterijen zitten. En gewicht wás al cruciaal, simpelweg omdat niemand nodeloos zware producten wil. Fabrikanten komen vaak vroeg of laat bij Mifa aan de Maas terecht, onderdeel van het beursgenoteerde industrieconcern Aalberts.

„Dit gaat naar Seattle”, legt directeur Van Oene uit bij een vleugelonderdeel. Hij doelt op de fabriek van Boeing in de Verenigde Staten. Verderop ligt een doos met behuizingen voor draden in een elektrische auto.

Foto Merlin Daleman

Aluminiumpasta

Door de stijgende vraag naar lichte materialen heeft het moederbedrijf, dat aandeelhouders deze woensdag een voortgangsbericht stuurde (zie inzet), hoge verwachtingen van Mifa. Aalberts maakt onder meer warmtesystemen voor gebouwen, levert componenten aan chipmachinebouwer ASML en metalen onderdelen voor onder meer de auto-industrie.

De ontwikkeling van lichtgewicht materialen is een van de technologisch meest geavanceerde activiteiten waar Aalberts zich mee bezighoudt. Een aluminium handvat maken is moeilijker is dan je zou denken. Rob van Oene legt het uit. Om tot een handvat te komen, perst Mifa een zachte ‘aluminiumpasta’ door een vorm – extrusie, heet dat. Het heeft iets weg van spaghetti maken. Maar extruderen gebeurt elders doorgaans met véél grotere, minder nauwkeurige vormen – zoals voor centimeters brede raamkozijnen.

Bij Mifa kunnen ze dit op veel kleinere schaal, tot op een paar honderdste van een millimeter. Met speciaal hiervoor ontworpen machines kan je veel dunnere – en dus lichtere – behuizingen maken voor bijvoorbeeld fietsaccu’s. In de hele wereld zijn maar een paar fabrieken die dit kunnen.

Het procedé in de Venlose fabriek ziet er klassiek industrieel uit. Een groep mannen in bedrijfskleding observeert een lawaaiige machine waar een lange aluminiumstaaf uit komt. Het is van belang dat de aluminiumpasta heel precies door de mal wordt geperst. „Anders krijg je een krom product”, legt Van Oene uit. Hoe kleiner de mal, hoe lastiger het is een recht profiel te krijgen.

Met deze techniek heeft Mifa tal van stalen producten kunnen vervangen door aluminium: denk aan de trolleys in vliegtuigen, of de stoelen. „Met onderaannemers die vliegtuigen inrichten, praten we voortdurend over wat ze willen”, vertelt Van Oene.

Foto Merlin Daleman

Namaakstaal

Vaak gaat het ook om nabehandelingen van het materiaal. Aluminium is minder sterk en hard dan staal, en je moet het daarom bijvoorbeeld ‘anodiseren’. „Dan wordt het krasvaster.” Soms moet het ook worden geschuurd, zodat het líjkt op roestvrij staal. „Eigenlijk proberen we dan staal na te maken met iets anders.”

Het kan heel lastig zijn een onderdeel van aluminium te maken, en dat leidt soms tot interne discussie. Met extrusie krijg je aluminium spaghettislierten, maar wil je er ook nog een 3D-element van maken, dan vereist dat veel denkwerk.

Van Oene pakt er een vierkant aluminium frame bij. „Dit is een behuizing van een sturingsmechanisme voor een vliegtuig.” Gangbaar was dat het deels werd gegoten en deels uit plaatwerk gemaakt. De fabrikant vroeg of dit ook volledig te maken viel met geëxtrudeerde elementen. Dan zou het nog lichter zijn.

Typisch zo’n opdracht waarvan de technische afdeling zegt: kan niet. „Maar uiteindelijk moet iemand besluiten: we gaan het toch doen!”, zegt Van Oene. „We moeten de fabriek uitdagen, maar ook klanten: zij moeten hiervoor willen kiezen.”

Jan Aalberts richtte Mifa in 1975 op, en legde daarmee in feite de grondslag voor het latere concern – de originele pers wordt nog altijd gebruikt. Hij had de extrusietechniek in de Verenigde Staten leren kennen en wilde deze in Europa introduceren. Daarna zou hij zijn aluminiumbedrijfje met talloze overnames uitbouwen tot een van de grootste en meest stabiele – maar relatief onbekende – industriegiganten van Nederland, met zo’n 14.000 werknemers, rond de 3 miljard euro omzet en 145 fabrieken wereldwijd.

In 2012 droeg Jan Aalberts de leiding over aan Wim Pelsma. De nieuwe baas gaf het conglomeraat de afgelopen jaren meer focus. Het richt zich nu op vier marktgebieden: klimaatvriendelijke gebouwen, chiptechnologie, duurzaam transport en industriële niches (zoals Mifa) – daar ziet het groei. Aalberts verkocht de bedrijfsonderdelen die minder goed pasten, zoals pvc-bedrijf Lasco in 2021. Tegelijk deed het overnames in perspectiefrijke markten, zoals die van aluminiumbehandelaar Premier Thermal. Aalberts’ omzet is in tien jaar verdubbeld.

Hoe gaat het verder met Mifa? Waar stopt het lichter maken van fabricaten? Van Oene: „Naast minimaliseren van gewicht is ook sprake van miniaturisering. Dan stop je alles in een kleinere ruimte, met dezelfde functionaliteit.” Lichter dus, én kleiner. Zeker zo relevant voor Mifa: het gebruik van magnesium. Dat metaal is nóg lichter dan aluminium.

Van Oene: „Wel is magnesium nog veel duurder. Maar klanten die het gewicht écht helemaal bovenaan hun prioriteitenlijst hebben, zijn soms bereid dat te betalen.” Dan moet je denken aan onderdelen voor speciale rolstoelen, die daardoor beter kunnen accelereren. „Of aan machinebouw. Als een bewegend deel van een machine minder weegt, kan die sneller gaan en misschien meer produceren.”