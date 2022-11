Ajax speelt gelijk tegen Vitesse en passeert PSV niet op ranglijst

Ajax heeft woensdagavond verzuimd de leiding in de Eredivisie weer over te nemen van PSV. In Amsterdam speelde de club met 2-2 gelijk in het inhaalduel met Vitesse. De wedstrijd werd eerder uitgesteld zodat Ajax zich optimaal kon voorbereiden op de zesde groepswedstrijd in de Champions League tegen Glasgow Rangers van vorige week.

Aanvoerder Dusan Tadic maakte vroeg in de wedstrijd de eerste Ajax-goal, door een voorzet van Steven Bergwijn binnen te tikken. Kort nadat Mohammed Kudus in de twintigste minuut de paal had geraakt namens de thuisploeg, zorgde Vitesse voor de gelijkmaker. Million Manhoef sprintte Ajax-verdediger Jurriën Timber eruit en plaatste de bal achter doelman Remko Pasveer.

Ajax, bij het ingaan van de rust uitgefloten door een deel van de supporters, kwam in de tweede helft beter in het spel. Zowel Steven Berghuis als de ingevallen Daley Blind schoot op de lat, maar het doelpunt viel opnieuw aan de andere kant. Weer was het Manhoef die in een tegenaanval Pasveer passeerde. Invaller Lorenzo Lucca redde tien minuten voor tijd alsnog een punt voor Ajax, dat aanvaller Brian Brobbey diep in blessuretijd nog de paal zag raken.

Met dertien wedstrijden gespeeld staat Ajax nu tweede met 29 punten, een minder dan koploper PSV. Feyenoord staat derde met 27 punten. Komend weekend staat de laatste speelronde voor het WK in Qatar en de winterstop op het programma. Ajax neemt het dan op tegen FC Emmen, PSV speelt tegen AZ.