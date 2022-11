Ahold-topman: ook de fabrikant moet helpen met het dempen van de prijzen

Supermarktconcern Ahold Delhaize verwacht van leveranciers „meer samenwerking” bij het dempen van prijsstijgingen. Volgens topman Frans Muller blijven sommige grote producenten vasthouden aan hoge winsten, terwijl Ahold als winkelbedrijf al met veel kleinere marges werkt. „Ik verwacht van leveranciers dat ook zij een bijdrage leveren”, zei Muller woensdag in een toelichting op de resultaten over het derde kwartaal.

Muller wees erop dat grote fabrikanten van levensmiddelen soms winstmarges rapporteren van 15 tot 19 procent. Of anders gezegd: per euro omzet houden ze 15 tot 19 cent aan brutowinst over. Ahold (413.000 werknemers) sloot vorig kwartaal af met een marge van 4,4 procent, evenveel als een jaar geleden. Het concern heeft in vergelijking met fabrikanten dus „weinig ruimte om mee te werken”, aldus de topman.

Een supermarktketen moet in tijden van stijgende prijzen een „deflationaire” rol spelen, zei Muller dit voorjaar al. Zeker nu voeding steeds zwaarder meeweegt in het historisch hoge inflatiecijfer moet Ahold volgens hem „zijn uiterste best doen” om de consument zo veel mogelijk te ontzien. Het moederbedrijf van Albert Heijn snijdt daarom in de eigen uitgaven, om zo kostenstijgingen van buitenaf op te kunnen vangen.

In Europa is de marge het afgelopen jaar zelfs sterk teruggelopen, van 4,4 naar 3,4 procent. „Daar maak ik me wel zorgen over”, aldus Muller. Tegelijkertijd profiteert het bedrijf van zijn Amerikaanse tak: daar is de winstgevendheid aanmerkelijk hoger, waardoor de marge van Ahold redelijk overeind blijft.

Vooralsnog denkt topman Muller dat de terugval in Europa van „voorbijgaande aard” is. De pijn is voor een belangrijk deel het gevolg van de energieprijzen, die in Europa sterker gestegen zijn dan in de VS. Toch kan een supermarktbedrijf ook niet te lang zulke lage marges accepteren, aldus Muller. Op een gegeven moment komen investeringen in de toekomst onder druk te staan.

‘Verklaarbare eisen’

De opmerkingen van Muller komen aan de vooravond van de nieuwe prijsonderhandelingen met leveranciers. Doorgaans gaan supermarkten en fabrikanten in de laatste maanden van het jaar om tafel om te praten over de inkooptarieven voor het volgende jaar. Vorig jaar verliepen die gesprekken zo moeizaam dat ze tot diep in het nieuwe jaar duurden. Sommige fabrikanten staakten zelfs tijdelijk hun leveringen aan supermarkten om de impasse te verbreken, met lege schappen tot gevolg.

De gesprekken van dit najaar lijken vooralsnog niet veel eenvoudiger te worden, werd onlangs duidelijk uit de cijfers van grote fabrikanten. Producenten voerden afgelopen jaar verhogingen van 8 tot 17 procent door en zien hun eigen kosten voorlopig alleen maar verder stijgen. Vorige week zeiden twee Nederlandse supermarkten in het FD dat leveranciers ze ook dit jaar weer confronteren met prijsverhogingen van meer dan 10 procent.

Lees ook: Lege schappen, stroeve onderhandelingen - supermarkten en fabrikanten staan lijnrecht tegenover elkaar

Ahold, dat zijn omzet vorig kwartaal met 8 procent zag toenemen tot 22,4 miljard euro, wilde woensdag niet in detail treden over de eisen van zijn leveranciers. Het is bovendien een misverstand dat die onderhandelingen alleen maar negatief zijn, aldus Wouter Kolk, topman van de Europese divisie van Ahold. „Er zijn ook een hoop leveranciers die wél meedenken met ons.”

Toch verwacht Muller ook dit jaar weer „intensieve discussie” over de inkoopprijzen. „We hebben nog nooit zoveel werk gehad met leveranciers als afgelopen jaar”, zei hij. Uitgangspunt in die gesprekken is dat Aholdbegrip heeft voor de kostenstijgingen waarmee de fabrikant te maken krijgt, maar dat het concern alleen prijsverhogingen accepteert die „verklaarbaar” zijn.

Doordat de dochterbedrijven van Ahold veel huismerken verkopen, heeft het supermarktconcern naar eigen zeggen een goed beeld van hoe hard prijzen stijgen, en wanneer een leverancier te veel vraagt. Nu prijzen stijgen ziet het concern de vraag naar de goedkopere huismerken toenemen, zei Europees topman Kolk. Ahold speelt daarop in door het aanbod daarvan verder uit te breiden.